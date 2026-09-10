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પ્રધાનમંત્રી મળવા પહોંચ્યા, પણ નીમ કરોલી બાબાએ મળવાની ના પાડી દીધી! પછી જે થયું જોઈને બધા દંગ રહી ગયા

Neem Karoli Baba: નીમ કરોલી બાબા સાથે જોડાયેલો એક ચર્ચિત કિસ્સો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી અને ગુલજારીલાલ નંદાની મુલાકાત સાથે જોડાયેલો છે. જાણો કેમ બાબાએ પ્રધાનમંત્રીને મળવાનો ઇનકાર કર્યો અને ત્યારબાદ શું થયું.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 10, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:01 PM IST
પ્રધાનમંત્રી મળવા પહોંચ્યા, પણ નીમ કરોલી બાબાએ મળવાની ના પાડી દીધી! પછી જે થયું જોઈને બધા દંગ રહી ગયા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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