/પ્રધાનમંત્રી મળવા પહોંચ્યા, પણ નીમ કરોલી બાબાએ મળવાની ના પાડી દીધી! પછી જે થયું જોઈને બધા દંગ રહી ગયા

Neem Karoli Baba: નીમ કરોલી બાબા સાથે જોડાયેલા ઘણા એવા કિસ્સા સાંભળવા મળે છે, જેને સાંભળી આજે પણ લોકો ચોંકી જાય છે. તેમના ભક્તો માટે બાબા માત્ર એક સંત નહીં, પરંતુ હનુમાનજીના પરમ ભક્ત અને ચમત્કારિક વ્યક્તિત્વ હતા. બાબા સાથે જોડાયેલો એક ખુબ ચર્ચિત પ્રસંગ દેશના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી સાથે જોડાયેલો છે. કહેવામાં આવે છે કે એક વખત શાસ્ત્રીજી, ગુલજારીલાલ નંદાની સાથે બાબાને મળવા પહોંચ્યા હતા. પરંતુ બાબાએ મળવાનો ઇનકાર કરી દીધો. ત્યારબાદ જે થયું, તેણે દરેકને સ્તબ્ધ કરી દીધા.
કાનપુરમાં ભક્તો વચ્ચે બેઠા હતા બાબા
આ પ્રસંક તે સમયનો જણાવવામાં આવે છે, જ્યારે નીમ કરોલી બાબા કાનપુરના પ્રવાસે હતા. બાબા સરસૈયા ઘાટ પર આશરે 200 ભક્તોની સાથે બેઠા હતા અને તેમની મુલાકાત કરી રહ્યાં હતા. આ દરમિયાન કાનપુરના ડીએસપી કેટલાક પોલીસકર્મીઓની સાથે ત્યાં પહોંચ્યા. તેમણે બાબાને જણાવ્યું કે દેશના પ્રધાનમંત્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, ગુલજારીલાલ નંદાની સાથે તેમને મળવા ઈચ્છે છે. બાબાએ આ વાત સાંભળ્યા બાદ તેમને મળવાની ના પાડી દીધી.
બાબાના ઇનકાર છતાં પહોંચી ગયા પ્રધાનમંત્રી
બાબાના સ્પષ્ટ ઇનકાર બાદ પોલીસકર્મીઓએ વિચાક્યું કે દેશના પ્રધાનમંત્રી કોઈ સંતને મળવા આવ્યા છે તો મુલાકાત થવી જોઈએ. કહેવામાં આવે છે કે ડીએસપી અને પોલીસકર્મી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી તથા ગુલજારીલાલ નંદાને લઈને તે ભવનમાં પહોંચી ગયા, જ્યાં બાબા ભક્તોની સાથે હાજર હતા. પરંતુ ત્યારબાદ જે થયું તેના કિસ્સાને સૌથી રહસ્યમય માનવામાં આવે છે.
અચાનક ગાયબ થઈ ગયા બાબા
કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે પ્રધાનમંત્રી અને ગુલજારીલાલ નંદા ત્યાં પહોંચ્યા તો બાબા અચાનક એક પ્રકાશમાં વિલીન થઈ ગયા. ત્યાં હાજર લોકો જોતા રહી ગયા, પરંતુ બાબા દેખાતા નહોતા. થોડા સમય સુધી પ્રતીક્ષા કર્યાં બાદ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી અને ગુલજારીલાલ નંદા ત્યાંથી જતાં રહ્યાં. આ ઘટના બાદ ત્યાં હાજર લોકો ચોંકી ગયા હતા. પરંતુ કહાની હજુ ખતમ થઈ નથી. કહેવામાં આવે છે કે થોડા સમય બાદ બાબા ફરી પોતાના ભક્તોની વચ્ચે આવી તે રીતે બેસી ગયા, જેમ કંઈ થયું નહોતું.
ભક્તે પૂછ્યું- પ્રધાનમંત્રીને કેમ ન મળ્યા?
બાબા પરત આવ્યા તો એક ભક્તથી રહેવાયું નથી. તેમણે પૂછ્યું કે આખરે તેમણે દેશના પ્રધાનમંત્રીને મળવાની કેમ ના પાડી દીધી? તેના પર બાબાએ જવાબ આપ્યો, તેને આ સંપૂર્ણ પ્રસંગનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ હિસ્સો માનવામાં આવે છે.
કિસ્સા પ્રમાણે, બાબાએ કહ્યુ કે તેઓ પોતાના ભક્તોમાં કોઈને ખાસ અને કોઈને સામાન્ય નથી માનતા. તેવામાં પ્રધાનમંત્રીએ પણ કોઈ ખાસ વ્યક્તિની જેમ નહીં, પરંતુ એક સામાન્ય ભક્તની જેમ તેમની પાસે આવવું જોઈતું હતું. મારા અને ભક્તની વચ્ચે પોલીસની દીવાલ ઉભી કરી દીધી. બાબાએ કથિત તરીકે કહ્યુ કે પ્રધાનમંત્રી અને તેમની વચ્ચે પોલીસની એક દીવાલ ઉભી કરવામાં આવી હતી. જો તેઓ સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ તેમને મળવા આવ્યા હોત તો તેઓ જરૂર મળત.
આ પ્રસંગને બાબાના તે વિચાર સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે, જેમાં ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચે કોઈ પ્રકારનું અંતર કે ભેદભાવને મહત્વ આપવામાં આવતું નથી. બાબા અનુસાર સાચી શ્રદ્ધામાં પદ, પ્રતિષ્ટા અને હેસિયરની કોઈ જગ્યા હોતી નથી.
ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી ધાર્મિક અને સામાજિક આસ્થા પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.