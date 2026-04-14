1985ની તે ચૂંટણી, જેમાં Nitish Kumar એ 20 હજાર રૂપિયા ઉધાર લીધા અને પત્નીને આપ્યું એક વચન, પરંતુ....
Nitish Kumar Resigns: આજથી નીતિશ કુમાર બિહારના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી થઈ ગયા છે. તેમણે મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. આજે તેમના રાજીનામા સાથે બિહાર અને નીતિશની રાજનીતિમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. આ અવસર પર જાણો નીતિશ કુમારની પ્રથમ ચૂંટણી જીતવાની કહાની....
- બિહારમાં નીતિશ કુમાર યુગનો અંત, આપ્યું રાજીનામું
- 10 વખત બિહારના મુખ્યમંત્રી રહ્યાં નીતિશ કુમાર
- શરૂઆતી રાજકીય જીવનમાં બે ચૂંટણી હાર્યા હતા નીતિશ કુમાર
Nitish Kumar Resigns as Bihar CM: બિહારની રાજનીતિ માટે આજે એક મોટો દિવસ છે. સૌથી વધુ 10 વખત મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લેનાર નીતિશ કુમાર આજથી બિહારના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી થઈગયા છે. આજે સવારે નીતિશ કુમારે છેલ્લીવાર કેબિનેટની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી. હવે તેઓ રાજ્યપાલને મળી મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. નીતિશના રાજીનામા સાથે બિહારમાં એક યુગનો અંત આવી ગયો. નીતિશ કુમારના રાજકીય જીવનને લઈને આજે ચર્ચા થઈ રહી છે. તેમની બાળપણથી રાજ્યસભા જવા સુધીની કહાની સામે આવી રહી છે. એવી એક કહાની તેમના પત્ની પાસેથી 20 હજાર રૂપિયા ઉધાર લઈને ચૂંટણી લડવાની છે, જેમાં તેમણે પત્નીને એક વચન પણ આપ્યું હતું. આવો જાણીએ કેવી હતી તે પરિસ્થિતિ અને શું હતું નીતિશ કુમારે પોતાની પત્નીને આવેલું તે વચન...
કહાની 1980ના દાયકાની છે. તે સમયે જેપી આંદોલન અને છાત્ર રાજનીતિથી નીકળેલા નવા-નવા નેતાઓનું કદ વધવા લાગ્યું હતું. લાલૂ પ્રસાદ યાદવ જેવા નવા નેતાઓએ તે સમયે બિહારની રાજનીતિમાં પોતાની પકડ બનાવી લીધી હતી. પરંતુ નીતિશ કુમારના ભાગ્યમાં હજુ સંઘર્ષ બાકી હતો. ત્યારે નીતિશ કુમાર 1977 અને 1980ની બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પોતાનું ભાગ્ય અચમાવી ચૂક્યા હતા અને બંને વખત હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. કરિયરની શરૂઆતમાં સતત બે હારે તેમને માત્ર આર્થિક જ નહીં, પરંતુ માનસિક રૂપથી પણ તોડી દીધા હતા.
પત્નીને આપ્યું વચન અને 20 હજાર રૂપિયા લીધા ઉધાર
શરૂઆતમાં સતત બે હારથી તેમનો રાજકીય પાયો હચમચવા લાગ્યો હતો. પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ પણ સતત નબળી પડી રહી હતી. આ વચ્ચે 1985ની વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ ગઈ. નીતિશ કુમારે ફરી ચૂંટણીમાં ભાગ્ય અજમાવવાનો નિર્ણય કર્યો, પરંતુ તેમની પાસે પૈસા બચ્યા નહોતા. આ દરમિયાન તેમણે પોતાના પત્ની મંજૂ દેવી સાથે વાત કરી અને તેમની પાસે 20 હજાર રૂપિયા ઉધાર લઈ ચૂંટણી મેદાનમાં કૂદી ગયા. પરંતુ તે 20 હજાર રૂપિયા લેવાની સાથે તેમણે પત્નીને એક વચન પણ આપ્યું કે જો આ વખતે ચૂંટણી હારી ગયા તો હંમેશા માટે રાજનીતિ છોડી દેશે.
જીતની સાથે બિહારને મળી ગયા નવા નાયક
પ્રથમ બે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં હારનો સામનો કરી ચૂકેલા નીતિશ કુમાર માટે 1985ની ચૂંટણી મહત્વની હતી. તેમના માટે કરો યા મરોની સ્થિતિ હતી. જો તેઓ હારી જાય તો પત્નીને આપેલા વચન અનુસાર રાજનીતિ છોડવાની હતી. તેમણે ત્રીજા પ્રયાસમાં પોતાની બધી તાકાત લગાવી દીધી. નીતિશ કુમારે દરેક જગ્યાએ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું. આખરે તેમની મહેનત રંગ લાવી અને હરનૌત સીટથી તેઓ 22 હજારથી વધુ મતે ચૂંટણી જીતી ગયા. અહીંથી બિહારને એક નવા નાયક મળ્યા અને નીતિશ કુમારનો સમય શરૂ થયો.
... અને સુશાસન બાબૂ બની ગયા નીતિશ કુમાર
1985ની ચૂંટણી જીત્યા બાદ નીતિશ કુમારે ક્યારેય પાછુ વળી જોયું નથી. વર્ષ 1989 અને 2004 સુધી તેઓ સતત લોકસભા ચૂંટણી જીતી કેન્દ્રની રાજનીતિ કરતા રહ્યાં અને પોતાની મજબૂત પકડ બનાવી. આ દરમિયાન તેઓ કેન્દ્રની અટલ બિહારી વાજપેયી સરકારમાં રેલ મંત્રી પર રહ્યાં. પછી વર્ષ 2005મા તેમણે બિહારની સત્તા પોતાના હાથમાં લીધી અને બિહારના મુખ્યમંત્રી બન્યા. બિહારની કમાન સંભાળ્યા બાદ નીતિશ કુમારે પોતાની છબી સુશાસન બાબૂની બનાવી.
ચૂંટણી લડ્યા વગર મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળતા રહ્યાં નીતિશ કુમાર
નીતિશ કુમારે બિહારની છબી બદલવા માટે ખુબ પ્રયાસ કર્યા. પરિણામ તે આવ્યું કે તેમની છબી સુશાસન બાબૂની બની ગઈ. આ દરમિયાન એક અનોખી વાત રહી કે તેઓ વારંવાર મુખ્યમંત્રી બન્યા, પરંતુ ક્યારેય વિધાનસભા ચૂંટણી લડી નહીં. પરંતુ રાજ્ય વિધાન પરિષદના સભ્ય બન્યા અને મુખ્યમંત્રીની ખુરશી પર બિરાજમાન રહ્યાં. તે માટે હંમેશા કહેવામાં આવે છે કે તેઓ મુખ્યમંત્રી પદ માટે હંમેશા પાછલા દરવાજાથી પ્રવેશ કરતા રહ્યાં.
ગઠબંધન બદલાયા, પરંતુ મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર રહ્યા
નીતિશ કુમારે 10 વખત બિહારના મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા. આ દરમિયાન તેમણે ઘણીવાર ગઠબંધનના સાથી બદલી દીધા. તેઓ એનડીએની સાથે રહ્યાં તો ક્યારે કોંગ્રેસ અને વામ દળો સાથે ગઠબંધન બનાવ્યું. ગઠબંધનમાં ગમે તે હોય મુખ્યમંત્રીની ખુરશી હંમેશા નીતિશ કુમાર પાસે રહી. હવે તેમણે રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે શપથ લીધા છે અને બિહારની કમાન છોડી રહ્યાં છે. એટલે કે હવે સંસદના ઉપલા ગૃહમાં નીતિશ કુમાર નવી રાજકીય ઈનિંગ શરૂ કરી રહ્યાં છે.
