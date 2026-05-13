/ઉદયનિધિ સ્ટાલિન જ્યારે સનાતન ધર્મ વિશે ઝેર ઓક્યું, ત્યારે કેવી હતી સીએમ વિજયની પ્રતિક્રિયા ? જાણો

CM Vijay Reaction: ભાજપના મુખ્ય પ્રવક્તા નારાયણન તિરૂપતિએ દાવો કર્યો હતો કે ડીએમકેની તાજેતરમાં સત્તા પરથી હકાલપટ્ટી આવા વિભાજનકારી વાણીકલાનું સીધું પરિણામ હતું. તિરૂપતિએ ચેતવણી આપી હતી કે જો ડીએમકે ધાર્મિક લાગણીઓનું અપમાન કરવાનું ચાલુ રાખશે, તો તમિલનાડુના લોકો તેને સંપૂર્ણપણે ભૂંસી નાખશે.
CM Vijay Reaction: તમિલનાડુ વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા ઉદયનિધિ સ્ટાલિને ફરી એકવાર સનાતન ધર્મને નાબૂદ કરવાની હાકલ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે સનાતન ધર્મ લોકોને વિભાજીત કરે છે અને તેને નાબૂદ કરવો જ જોઇએ. નોંધપાત્ર રીતે, રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી, સી. જોસેફ વિજય, પણ જ્યારે તે બોલતો હતો ત્યારે હાજર હતા. જો કે, તેમણે ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રીની ટિપ્પણીનો કોઈ જવાબ આપ્યો ન હતો. નોંધપાત્ર રીતે, મદ્રાસ હાઈકોર્ટે અગાઉ આ ડીએમકે નેતાની ટિપ્પણીને દ્વેષપૂર્ણ ભાષણ તરીકે જાહેર કરી છે.
ઉદયનિધિ સ્ટાલિનના અસંયમી શબ્દો
વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકેના તેમના પ્રથમ ભાષણમાં, ઉદયનિધિએ કહ્યું કે, સનાતન ધર્મ લોકોને વિભાજીત કરે છે અને તેને નાબૂદ કરવો જ જોઇએ. તેમણે કહ્યું કે વિપક્ષ તમિલ પ્રાર્થના ગીત તમિલ થાઈ વઝુથુને બાજુ પર રાખવાના કોઈપણ પ્રયાસને સફળ થવા દેશે નહીં. ઉદયનિધિએ અગાઉ સપ્ટેમ્બર 2023માં સનાતન ધર્મ અંગે આવા જ નિવેદનો આપ્યા હતા.
તેમણે ફરિયાદ કરી હતી કે રાજ્ય ગીતને તેની પરંપરાગત પ્રાથમિકતાને બદલે ઘટનાક્રમમાં ત્રીજા સ્થાને ધકેલી દેવામાં આવ્યું હતું. તેણે કહ્યું કે, ...તમારી સરકારના શપથ ગ્રહણ સમારોહ દરમિયાન આવી ઘટના એક ભૂલ હતી, અને તમારે આ વિધાનસભામાં ફરીથી આવું થવા દેવું જોઈએ નહીં. અમે તેને સહન કરીશું નહીં. તેમણે ઉમેર્યું કે તમિલ થાઈ વઝુથુને હંમેશા પ્રથમ સ્થાન આપવું જોઈએ, ફક્ત વિધાનસભામાં જ નહીં, પરંતુ તમિલનાડુમાં યોજાતા કોઈપણ સરકારી કાર્યક્રમ અથવા કાર્યક્રમમાં.
મુખ્યમંત્રીની પ્રતિક્રિયા શું હતી?
ઉદયનિધિ સનાતન ધર્મ વિશે ટિપ્પણી કરી રહ્યા હતા ત્યારે મુખ્યમંત્રી વિજય વિધાનસભામાં હાજર હતા. ડીએમકે નેતાના ભાષણનો એક વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વીડિયોમાં મુખ્યમંત્રી વિપક્ષના નેતાના ભાષણને ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યા છે, પરંતુ તેમણે કોઈ જવાબ આપ્યો નહીં અને અંતે હાથ જોડી દીધા.
વિજયે સરકારને ચેતવણી આપી
વિપક્ષના નેતાએ કહ્યું કે, હું આ સરકારને વિનંતી કરું છું કે આની સાથે ક્યારેય સમાધાન ન થાય. આપણે આપણા અધિકારો અને પરંપરાઓનું રક્ષણ કરવામાં ખૂબ જ સતર્ક રહેવું જોઈએ. તેમણે દાવો કર્યો કે આ પરંપરાથી દૂર થવાથી રાજ્યના લોકોમાં ભારે ગુસ્સો અને આઘાત ફેલાયો છે. તેમણે ગૃહને 2023માં બનેલી એક ઘટનાની પણ યાદ અપાવી, જ્યારે તત્કાલીન ડીએમકે સરકારે રાજ્યપાલના પ્રોટોકોલમાં ફેરફાર કરવાના પ્રયાસોનો વિરોધ કર્યો હતો.
ભાજપ ગુસ્સે થયું
ભાજપના મુખ્ય પ્રવક્તા નારાયણન તિરુપતિએ દાવો કર્યો હતો કે ડીએમકેની તાજેતરમાં સત્તા પરથી હકાલપટ્ટી આવા વિભાજનકારી વાણીકલાનું સીધું પરિણામ હતું. તિરુપતિએ ચેતવણી આપી હતી કે જો ડીએમકે ધાર્મિક લાગણીઓનું અપમાન કરવાનું ચાલુ રાખશે, તો તમિલનાડુના લોકો તેને સંપૂર્ણપણે ભૂંસી નાખશે. તિરુપતિએ લખ્યું કે, સમજો કે સનાતન ધર્મનો નાશ કરવાની વાત કરવાને કારણે, આજે જનતાએ તમને અને ડીએમકેને સત્તા પરથી દૂર કર્યા છે અને તમને બહાર ફેંકી દીધા છે.