ભાજપને ક્યારે મળશે નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ? રાજનાથ સિંહે કર્યો ખુલાસો, જાણો
BJP National President: એક સંબંધિત પ્રશ્નના જવાબમાં તેમણે એ વાતનો પણ સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો કે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) સાથે ભાજપ અધ્યક્ષ પદ અંગે કોઈ મતભેદ છે. રાજનાથ સિંહે એ પણ જણાવ્યું હતું કે ભાજપને નવા અધ્યક્ષ ક્યારે મળશે.
Trending Photos
BJP National President: બિહાર ચૂંટણીઓ વચ્ચે, રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. સંબંધિત પ્રશ્નના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે બિહાર ચૂંટણીઓ પછી જાહેરાત કરવામાં આવશે.
રાજકીય બાબતોમાં દખલ કરતું નથી
તેમણે એ વાતનો પણ સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો કે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) સાથે ભાજપ અધ્યક્ષ પદ અંગે કોઈ મતભેદ છે. એક મુલાકાત દરમિયાન, રાજનાથ સિંહે જણાવ્યું હતું કે RSS ક્યારેય ભાજપના રાજકીય બાબતોમાં દખલ કરતું નથી.
નીતિશ કુમાર મુખ્યમંત્રી બનશે
શુક્રવારે આ જ મુલાકાત દરમિયાન, રાજનાથ સિંહે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણ (NDA) બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 160 થી વધુ બેઠકો જીતશે અને નીતિશ કુમાર સ્વાભાવિક રીતે મુખ્યમંત્રી બનશે, કારણ કે NDA તેમના નેતૃત્વ હેઠળ ચૂંટણી લડી રહ્યું છે.
બિહારમાં 160થી વધુ બેઠકો જીતશે
તેમણે કહ્યું કે, અમારી જાહેર સભાઓમાં મતદારોના ઉત્સાહને જોતાં, હું કહી શકું છું કે અમારી સરકાર ચોક્કસપણે બનશે અને અમે બે તૃતીયાંશ બહુમતી પણ મેળવી શકીશું. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે NDA બિહારમાં 160થી વધુ બેઠકો જીતશે.
પ્રશાંત કિશોર પરિબળ એટલું મહત્વપૂર્ણ નથી
ભાજપના નેતાએ એવા અહેવાલોને ફગાવી દીધા હતા કે ચૂંટણી રણનીતિકારમાંથી રાજકીય નેતા બનેલા પ્રશાંત કિશોર ચૂંટણી પરિણામોને પ્રભાવિત કરશે, અને કહ્યું હતું કે, પ્રશાંત કિશોર પરિબળ એટલું મહત્વપૂર્ણ નથી કે તે ધ્યાનમાં પણ લઈ શકાય, કારણ કે મતદારો સારી રીતે સમજે છે કે ચૂંટણી કોણ લડી રહ્યું છે અને તેઓ જાણે છે કે જન સૂરજ પાર્ટીના વડા એક પણ બેઠક જીતી શકશે નહીં.
શું કરવાની જરૂર
ભાજપ અને ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટી, LJP (રામવિલાસ) તરફથી નાયબ મુખ્યમંત્રીના અહેવાલો અંગે, રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે ભવિષ્યમાં જે કંઈ થશે તે સર્વસંમતિથી નક્કી કરવામાં આવશે, જ્યારે બધા સાથે બેસીને નક્કી કરશે કે શું કરવાની જરૂર છે.
