ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaબંગાળ સહિત આ 5 રાજ્યોમાં ક્યારે થશે વિધાનસભા ચૂંટણી? આજે ચૂંટણી પંચ કરી શકે છે તારીખોની જાહેરાત

બંગાળ સહિત આ 5 રાજ્યોમાં ક્યારે થશે વિધાનસભા ચૂંટણી? આજે ચૂંટણી પંચ કરી શકે છે તારીખોની જાહેરાત

ECI Assembly Election Schedule 2026: આજે 5 રાજ્યમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ શકે છે. બંગાળ, આસામ, તામિલનાડુ, કેરળ અને પુડુંચેરીમાં તારીખોની થઈ શકે છે જાહેરાત. આજે ઈલેક્શન કમિશન એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી શકે છે .

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 15, 2026, 10:11 AM IST

બંગાળ સહિત આ 5 રાજ્યોમાં ક્યારે થશે વિધાનસભા ચૂંટણી? આજે ચૂંટણી પંચ કરી શકે છે તારીખોની જાહેરાત

ECI Assembly Election Schedule 2026: ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) આજે પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ, તમિલનાડુ, કેરળ અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પુડુચેરીમાં યોજાનારી વિધાનસભા ચૂંટણીના કાર્યક્રમની જાહેરાત કરી શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ચૂંટણી પંચ આજે સાંજે 4 થી 5 વાગ્યાની વચ્ચે વિજ્ઞાન ભવનમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને આ મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી શકે છે. જેવી ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થશે, તેની સાથે જ આ તમામ રાજ્યોમાં 'આદર્શ ચૂંટણી આચારસંહિતા' (Model Code of Conduct) તાત્કાલિક અસરથી લાગુ થઈ જશે.

વર્ષ 2021ની સરખામણીમાં આ વખતે મતદાનના તબક્કાઓની સંખ્યા ઓછી રહેવાની શક્યતા છે. પંચ આ વખતે ઝડપી અને સચોટ પ્રક્રિયા પર ધ્યાન આપી રહ્યું છે. ગત વખતે પશ્ચિમ બંગાળમાં 8 તબક્કામાં મતદાન થયું હતું, પરંતુ આ વખતે તબક્કા ઘટાડવા માટે કેન્દ્રીય સુરક્ષા દળો (Central Forces) ની તૈનાતીમાં મોટો વધારો કરવામાં આવશે. હિંસા મુક્ત અને નિષ્પક્ષ મતદાન માટે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે.

આસામ, તમિલનાડુ, કેરળ અને પુડુચેરીમાં મતદાર યાદીની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આ રાજ્યોની વિધાનસભાની મુદત મે અને જૂન 2026 માં સમાપ્ત થઈ રહી છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને એપ્રિલ-મે મહિનામાં મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાની ધારણા છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

ECI Assembly Election Schedule 2026West Bengal Poll Dates AnnouncementTamil Nadu Kerala Assam Puducherry Electionsmodel code of conductCentral Forces Deployment

