ક્યારે દોડશે ભારતની પહેલી બુલેટ ટ્રેન ? અમદાવાદથી મુંબઈ વચ્ચે બની રહેલા કોરિડોર પર આવી એક મોટી અપડેટ

Bullet Train Latest Update: અમદાવાદ અને મુંબઈ વચ્ચે બની રહેલા હાઈ-સ્પીડ રેલ્વે કોરિડોર કુલ 508 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે. આ સમગ્ર રૂટ પર 12 સ્ટેશન હશે. ત્યારે હવે બુલેટ ટ્રેનનું ભાડુ કેટલું હશે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 20, 2025, 06:50 PM IST

Bullet Train Latest Update: મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ હેઠળ 4.88 કિલોમીટર લાંબી શિલફાટા-ઘણસોલી ટનલના નિર્માણમાં શનિવારે સવારે એક સફળતા મળી. નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL) એ આ માહિતી આપી. કેન્દ્રીય રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ પૂર્ણાહુતિ દરમિયાન ઘણસોલી શાફ્ટ પર હાજર હતા. 

ન્યૂ ઓસ્ટ્રિયન ટનલ મેથડ (NATM) નો ઉપયોગ કરીને ખોદવામાં આવેલી આ ટનલ, બાંદ્રા-કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ (BKC) અને શિલફાટા વચ્ચેના 21 કિલોમીટર લાંબા ભૂગર્ભ વિભાગનો ભાગ છે, જેમાં થાણે ક્રીક હેઠળ સાત કિલોમીટરનો વિભાગ પણ શામેલ છે.

ભારતની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન ક્યારે દોડશે?

કેન્દ્રીય રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું છે કે ભારતની પહેલી બુલેટ ટ્રેન 2027માં પાટા પર આવશે. મુંબઈ અને અમદાવાદ વચ્ચે બની રહેલા હાઇ-સ્પીડ રેલ્વે કોરિડોરનું કુલ અંતર 508 કિલોમીટર છે. આ સમગ્ર રૂટ પર 12 સ્ટેશન રાખવામાં હશે.

ભારતમાં બુલેટ ટ્રેનનો રૂટ શું હશે?

દેશની પહેલી બુલેટ ટ્રેન 508 કિલોમીટર લાંબા મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ સ્પીડ રેલ (MAHSR) કોરિડોર પર દોડશે. આ પ્રોજેક્ટ ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલીમાંથી પસાર થશે. મુંબઈ, થાણે, વિરાર, બોઇસર, વાપી, બિલીમોરા, સુરત, ભરૂચ, વડોદરા, આણંદ, અમદાવાદ અને સાબરમતીમાં બાર સ્ટેશન બનાવવાની યોજના છે.

ગુજરાતમાં 348 કિમી, જ્યારે મહારાષ્ટ્રમાં 156 કિમીનું અંતર

એ નોંધવું જોઈએ કે ભારતનો બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ જાપાની શિંકનસેન ટ્રેનો માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL) અનુસાર, આ ટ્રેનની ઓપરેટિંગ સ્પીડ 320 કિમી/કલાક હશે અને મર્યાદિત સ્ટોપ સેવા પર 508 કિમીનું અંતર 2 કલાક અને 7 મિનિટમાં કાપશે. બુલેટ ટ્રેન ગુજરાતમાં 348 કિમી, જ્યારે મહારાષ્ટ્રમાં 156 કિમીનું અંતર કાપશે.

બુલેટ ટ્રેનનું ભાડું કેટલું હશે?

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, મુંબઈથી અમદાવાદ સુધીની સમગ્ર મુસાફરીમાં મુસાફરોને 3,000 રૂપિયાથી 5,000 રૂપિયાનો ખર્ચ થશે. જોકે, સરકારે હજુ સુધી ટિકિટ ભાડા અંગે કોઈ માહિતી શેર કરી નથી.
 

