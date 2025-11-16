નીતિશ કુમાર ક્યારે આપશે રાજીનામું અને બિહારમાં ક્યારે બનશે નવી સરકાર? તૈયારીઓને લઈને મોટું અપડેટ
Bihar New Government Formation: બિહારમાં નવી સરકારની રચના માટેની તૈયારીઓ તેજ થઈ ગઈ છે, દિલ્હીમાં પહેલેથી જ બેઠકો ચાલી રહી છે. પટનામાં પણ બેઠકો ચાલી રહી છે. નીતિશ કુમાર રાજીનામું આપવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. નવી સરકારની રચનાની તારીખ દિલ્હીમાં નક્કી કરવામાં આવશે, અને વડાપ્રધાન મોદી પણ શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજરી આપી શકે છે.
Bihar New Government Formation: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025ના પરિણામો જાહેર થઈ ગયા છે, અને NDA ગઠબંધન બીજી વખત સરકાર બનાવવા માટે તૈયાર છે. ચૂંટણી પરિણામો આવતાની સાથે જ નવી સરકારની રચનાની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. વર્તમાન સરકારનો કાર્યકાળ 22 નવેમ્બરે સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. તે પહેલાં 18મી વિધાનસભાની રચના થઈ જશે.
ચર્ચા ચાલી રહી છે કે નીતિશ કુમાર આવતા અઠવાડિયે રાજ્યપાલને મળી શકે છે અને રાજીનામું સુપરત કરી શકે છે, ત્યારબાદ તેઓ 10મી વખત બિહારના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લઈ શકે છે. વડાપ્રધાન મોદી પણ શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજરી આપી શકે છે. તેથી, વડાપ્રધાન મોદીના કાર્યક્રમને ધ્યાનમાં રાખીને શપથ ગ્રહણ સમારોહની તારીખ નક્કી કરવામાં આવી શકે છે.
બિહાર-દિલ્હીમાં બેઠકોનો સિલસિલો શરૂ
અહેવાલો અનુસાર, JDU નેતાઓ લલ્લન સિંહ અને સંજય ઝા હાઈકમાન્ડ સાથે પરિસ્થિતિની ચર્ચા કરવા માટે દિલ્હી પહોંચ્યા છે. તેઓ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરવાના છે. LJP પ્રમુખ ચિરાગ પાસવાન અને નિત્યાનંદ રાય પટણામાં મળવાના છે. નીતિશ કુમાર રાજ્યપાલ આરિફ મોહમ્મદ ખાન સાથે મુલાકાત કરવાના છે, જે આવતા અઠવાડિયે થઈ શકે છે.
આ બેઠકમાં નીતિશ કુમાર રાજ્યપાલને પોતાનું રાજીનામું સુપરત કરે તેવી પુરેપુરી શક્યતા છે. તેઓ તેમની સાથે મુલાકાત કરીને રાજીનામું સુપરત કરશે. તેમના રાજીનામા પછી નવી સરકાર બનાવવાની પ્રક્રિયા આગળ વધશે. નીતિશ કુમાર બેઠકમાં રાજ્યપાલ સાથે શપથ ગ્રહણ સમારોહની તારીખ અંગે પણ ચર્ચા કરી શકે છે. વડાપ્રધાન મોદી પહેલાથી જ સ્પષ્ટપણે સંકેત આપી ચૂક્યા છે કે તેઓ શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજરી આપશે.
ક્યારે યોજાશે વિધાનસભા પક્ષની બેઠક?
નીતિશ કુમારના રાજીનામા બાદ બધા NDA સાથી પક્ષોના ધારાસભ્યો મળશે. વિધાનસભા પક્ષના નેતાની પસંદગી કરવા માટે અલગ-અલગ બેઠકો યોજાશે. નેતાની પસંદગી થયા પછી દરેક વ્યક્તિ NDA વિધાનસભા પક્ષની બેઠકમાં પોતાના સમર્થન પત્રો સુપરત કરશે. એવી ચર્ચા છે કે નીતિશ કુમાર વિધાનસભા પક્ષના નેતા તરીકે ચૂંટાય તે નિશ્ચિત છે, જેના કારણે તેઓ સંભવિત મુખ્યમંત્રી બની શકે છે.
જો નીતિશ કુમાર મુખ્યમંત્રી બને છે, તો તેઓ 10મી વખત બિહારના મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપશે, જે તેમના રાજકીય કારકિર્દીનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ તબક્કો હશે. NDA ગઠબંધન એક ભવ્ય શપથ ગ્રહણ સમારોહની તૈયારી કરી રહ્યું છે. દિલ્હીના હાઇકમાન્ડ ઉપરાંત ભાજપ શાસિત અનેક રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ પણ હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે. વડાપ્રધાન પોતે પણ હાજર રહેશે.
