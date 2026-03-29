ક્યારે પુરૂ થશે ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ ? પૂર્વ રાજદ્વારીએ જણાવ્યું: મળી રહ્યા છે આવા સંકેતો
Iran US War End: ભૂતપૂર્વ રાજદ્વારી કેપી ફેબિયને રવિવારે કહ્યું હતું કે મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધમાં બે મુખ્ય કલાકારો છે, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ, અને તેમણે આ યુદ્ધ બંધ કરવું જોઈએ. સમાચાર એજન્સી સાથે વાત કરતા, ફેબિયને કહ્યું કે અમેરિકા આ યુદ્ધ અંગે મિશ્ર સંકેતો આપી રહ્યું છે. એક તરફ, તેઓ કહે છે કે તેઓએ તેમના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કર્યા છે, જ્યારે બીજી તરફ, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધી રહ્યા છે.
તેમણે કહ્યું કે, સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, યુદ્ધ, મૃત્યુ અને વિનાશનો આ તાંડવ ક્યારે સમાપ્ત થશે તેનો કોઈ સ્પષ્ટ સંકેત નથી. પરંતુ આપણે સમજવું જોઈએ કે બે મુખ્ય કલાકારો રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને વડા પ્રધાન નેતન્યાહૂ છે. ઈરાન પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, અને તે જવાબ આપી રહ્યું છે. તેથી જ્યારે તમે યુદ્ધવિરામ વિશે વાત કરો છો, ત્યારે જાણો કે અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ગોળીબાર બંધ કરવો પડશે.
તેમણે આગળ કહ્યું કે, હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ આ યુદ્ધનો અંત લાવવા માંગે છે? અમને મિશ્ર સંકેતો મળી રહ્યા છે. એક તરફ, તે કહે છે કે તેણે પહેલા દિવસે જ તેના મોટાભાગના ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કર્યા. તે કહે છે કે ઈરાનનું નૌકાદળ ફરી ખતમ થઈ ગયું છે. કોઈ હવાઈ સુરક્ષા નથી અને વાત કરવા માટે કોઈ બચ્યું નથી. તે બધા મરી ગયા છે. હવે, અંગ્રેજીના ઉપયોગ પર ધ્યાન આપો. તે બધા મરી ગયા છે. શું તેમના મૃત્યુ કુદરતી હતા? ના, ઇઝરાયલે તેમને મારી નાખ્યા.
ફેબિયનએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ટ્રમ્પને ખ્યાલ આવવા લાગ્યો છે કે તેઓ આ યુદ્ધ હારી ગયા છે, ખાસ કરીને યુએસમાં "નો કિંગ્સ" વિરોધ પ્રદર્શન ચાલી રહ્યું છે. તેમણે નિષ્કર્ષ કાઢ્યો, પરંતુ હું માનું છું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને ખ્યાલ આવવા લાગ્યો છે કે તેઓ હારી રહ્યા છે.
શું તમે યુએસમાં ચાલી રહેલા "નો કિંગ્સ" વિરોધ પ્રદર્શનો વિશે જાણો છો? શું તમે ગેસ સ્ટેશન પર વધતા ભાવો વિશે જાણો છો? કિંમતો પહેલાથી જ વધી ગઈ છે, પરંતુ તે ફક્ત વધતી જ જશે, ખાસ કરીને હુથી બળવાખોરો લાલ સમુદ્રને અવરોધિત કરી રહ્યા છે. તેઓએ રોકેટ મોકલવાનું શરૂ કર્યું છે, અને તેના કારણે શેરબજાર ઘટી રહ્યું છે."
