/દેશમાં આખરે ક્યારે આવશે ચોમાસું, શું છે મોડું થવાનું કારણ? જાણો વારંવાર તારીખ કેમ આગળ વધારી રહ્યું છે IMD

Monsoon 2026: ગુજરાતના અનેક જિલ્લા સહિત દેશના ઘણા ભાગોમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં વરસાદ પડ્યો છે. ત્યારબાદ એવી અટકળો લગાવવામાં આવી રહી છે કે, ટૂંક જ સમયમાં જ સમગ્ર દેશમાં ચોમાસાનો વરસાદ શરૂ થઈ જશે. જો કે, હકીકત આનાથી તદ્દન અલગ છે. આ વખતે ચોમાસું તેના સામાન્ય સમય કરતાં મોડું ચાલી રહ્યું છે અને હજી સુધી કેરળ પહોંચ્યું નથી. આ વર્ષે મે મહિનામાં સમગ્ર દેશમાં સખત ગરમી પડી હતી. જેના કારણે ઉત્તર ભારતમાં 'હીટ ડોમ' બની ગયો અને ધરતીની સપાટી પરથી પાણી વરાળ બનીને ઉપર પહોંચ્યું. આનાથી બનેલા વાદળો જ અત્યારે વરસી રહ્યા છે. આનાથી લોકોને ગરમીથી રાહત ચોક્કસ મળી છે, પરંતુ આ ચોમાસાનો વરસાદ નથી.
શું હોય છે ચોમાસું?
જ્યારે પશ્ચિમી પવનો અરબી સમુદ્રમાંથી ભેજ લઈને ભારતના જમીની વિસ્તારોમાં પહોંચે છે, ત્યારે સમગ્ર દેશમાં વરસાદ આવે છે. આ સિલસિલો લગભગ ચાર મહિના સુધી ચાલે છે. તેને જ ચોમાસું કહેવામાં આવે છે અને તેની શરૂઆત કેરળથી થાય છે. કેરળ પહોંચ્યાના એક મહિના પછી ચોમાસું સમગ્ર દેશમાં પહોંચી જાય છે અને દરેક જગ્યાએ ધોધમાર વરસાદ પડે છે.
IMD કેવી રીતે નક્કી કરે છે ચોમાસાનું આગમન?
IMD ત્રણ શરતો એકસાથે પૂરી થાય ત્યારે જ ચોમાસાના આગમનની જાહેરાત કરે છે. આ માટે કેરળના ઓછામાં ઓછા 60% હવામાન સ્ટેશનો પર સતત વરસાદ થવો, અરબી સમુદ્ર પર એક નક્કી ઝડપે પશ્ચિમી પવનો ફૂંકાવા અને પૂરતી માત્રામાં વાદળો હોવા જરૂરી છે. વર્તમાન સમયમાં કેરળમાં વરસાદ થઈ રહ્યો છે અને વાદળો પણ પૂરતી માત્રામાં છે, પરંતુ પશ્ચિમી પવનોની ગતિ ખૂબ જ ધીમી છે. આ જ કારણે હવામાન વિભાગે હજી સુધી દેશમાં ચોમાસાના આગમનની સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી.
હવામાન વિભાગે ત્રણ વખત તારીખ આગળ વધારી
હવામાન વિભાગે તેના પ્રથમ અપડેટમાં કહ્યું હતું કે, ચોમાસું 26 મે સુધીમાં કેરળ પહોંચી જશે, પરંતુ બાદમાં આ તારીખ વધારીને 28 મે અને પછી 1 જૂન જણાવવામાં આવી. હવે IMDનું કહેવું છે કે, 3 જૂન પહેલાં ચોમાસું આવવાની કોઈ શક્યતા નથી. ઘણા નિષ્ણાતો માને છે કે, આમાં હજી વધુ વિલંબ થઈ શકે છે. જો ચોમાસું 8 જૂન સુધીમાં કેરળ પહોંચી જાય તો તેને મોડું થયેલું ગણવામાં આવતું નથી. ત્યારબાદ દેશના અન્ય ભાગોમાં પણ સતત વરસાદનો સિલસિલો શરૂ થાય છે અને જુલાઈના પ્રથમ સપ્તાહ સુધીમાં ચોમાસું સમગ્ર દેશને આવરી લે છે.
બંગાળની ખાડીમાં બનેલું વાવાઝોડું વધારી રહ્યું છે ચિંતા
બંગાળની ખાડીમાં બનેલા વાવાઝોડાના કારણે દેશના પૂર્વીય ભાગોમાં વરસાદ થયો છે. ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન સહિતના કેટલાક રાજ્યોમાં તેજ પવન પણ ફૂંકાઈ રહ્યો છે. જો કે, આ વાવાઝોડાને કારણે પશ્ચિમી પવનો વધુ નબળા પડી રહ્યા છે. ચોમાસું મોડું થઈ રહ્યું છે અને 'અલ નીનો'નું જોખમ પણ વધી રહ્યું છે. IMDએ પહેલાં અંદાજ લગાવ્યો હતો કે, આ વખતે 92 ટકા વરસાદ થશે, જે સામાન્ય કરતાં 8 ટકા ઓછો છે, પરંતુ હવે હવામાન વિભાગે કહ્યું છે કે, આ વખતે માત્ર 90 ટકા વરસાદની જ શક્યતા છે. 1 જૂનથી પશ્ચિમી પવનો તેજ થવાની સંભાવના છે. આવું થવા પર આગામી બે-ત્રણ દિવસમાં ચોમાસું કેરળ પહોંચી શકે છે.
અલ નીનોનો ખતરો વધારી રહ્યું છે મુશ્કેલી
અમેરિકાથી લઈને ભારત સુધીના ઘણા હવામાન વૈજ્ઞાનિકો અને એજન્સીઓ દાવો કરી ચૂકી છે કે, આ વર્ષે 'અલ નીનો' બનવાની શક્યતા ઘણી વધારે છે. સપ્ટેમ્બર 2026થી ફેબ્રુઆરી 2027 વચ્ચે અલ નીનોની અસર જોવા મળશે. અલ નીનો એવી સ્થિતિ છે જ્યારે પ્રશાંત મહાસાગરનું પાણી સામાન્ય કરતાં વધુ ગરમ થઈ જાય છે. આ સ્થિતિમાં ભારતમાં વરસાદ ઓછો થાય છે. ખાસ કરીને ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર અને નવેમ્બર મહિનામાં વરસાદ ઓછો થાય છે. શિયાળામાં થતો વરસાદ (માવઠું) પણ થતો નથી. દેશની મોટી વસ્તી ખેતીકામ સાથે જોડાયેલી છે અને ભારતમાં 50 ટકાથી વધુ ખેડૂતો ચોમાસાના વરસાદ પર નિર્ભર છે. આવી સ્થિતિમાં ચોમાસાનું મોડું થવું અને અલ નીનો બનવાની સ્થિતિ સતત મજબૂત થવી એ ચિંતા વધારનારી બાબત છે.