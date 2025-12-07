ક્યારે ફાઈનલ થશે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ ? ટ્રમ્પના ટેરિફ પર આવી એક મોટી અપડેટ
India-US Trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે લાંબા સમયથી વિલંબિત વેપાર કરાર પર ટૂંક સમયમાં સહમતિ થઈ શકે છે. અમેરિકી અધિકારીઓની એક ટીમ આવતા અઠવાડિયે ભારતની મુલાકાતે આવવાની છે.
India-US Trade Deal: છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી અટકેલી એક વેપાર કરાર ટૂંક સમયમાં થવાની સંભાવના છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદનો પણ આ તરફ ઈશારો કરે છે. ટ્રમ્પે તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વેપાર કરાર માટે વાતચીત ટ્રેક પર છે અને ટૂંક સમયમાં તેને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે. આ અંગે ચર્ચા કરવા માટે એક અમેરિકી પ્રતિનિધિમંડળ આવતા અઠવાડિયે ભારતની મુલાકાતે આવી રહ્યું છે.
ભારત-અમેરિકી વેપાર કરાર ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થવાની અપેક્ષા
અમેરિકી વેપાર પ્રતિનિધિ રિક સ્વિટ્ઝર પણ અમેરિકાના મુખ્ય વાટાઘાટકાર બ્રાન્ડેન લિંચ સાથે ભારતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. ત્યાં, તેઓ વાણિજ્ય સચિવ રાજેશ અગ્રવાલ સાથે મુલાકાત કરશે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ બેઠક બંને દેશો વચ્ચે વેપાર કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપશે. બંને દેશોના પ્રતિનિધિમંડળો વચ્ચે ત્રણ દિવસીય બેઠક 10 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે અને 12 ડિસેમ્બરના રોજ પૂર્ણ થશે. અમેરિકા દ્વારા ભારત પર લગાવવામાં આવેલા ટેરિફમાં ઘટાડા અંગે પણ ચર્ચા થવાની અપેક્ષા છે.
ઘણા મહિનાઓથી અટકેલો છે વેપાર કરાર
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઓગસ્ટ 2025માં ભારત દ્વારા રશિયન તેલની ખરીદી પર વધારાનો 25% ટેરિફ લગાવ્યો છે, જેના પરિણામે કુલ ટેરિફ બોજ 50% થયો હતો. આ નિર્ણય પછી, બંને દેશો વેપાર કરાર પર કોઈ નિર્ણય પર પહોંચી શક્યા નથી. જોકે, યુએસ અધિકારીઓએ 16 ડિસેમ્બરે ભારતની મુલાકાત લીધી હતી, અને પછી 22 સપ્ટેમ્બરે, વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ પ્રધાન પિયુષ ગોયલે પણ વેપાર વાતચીત માટે સત્તાવાર પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ કરીને અમેરિકાની મુલાકાત લીધી હતી.
બંને દેશો તરફથી સકારાત્મક સંકેતો
વેપાર સોદાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા અંગે બંને દેશો તરફથી સકારાત્મક સંકેતો મળી રહ્યા છે. તાજેતરમાં, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા ટૂંક સમયમાં ભારત સાથે સારો સોદો કરવા જઈ રહ્યું છે. વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ પ્રધાન પિયુષ ગોયલે પણ ટૂંક સમયમાં વેપાર સોદો થવાનો સંકેત આપ્યો હતો. વાણિજ્ય સચિવ રાજેશ અગ્રવાલે તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર આ વર્ષના અંત સુધીમાં ઉકેલાઈ જશે, જેનાથી ભારતીય નિકાસકારો માટે ટેરિફ સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવશે.
અમેરિકા ભારત પર ઘટાડી શકે છે ટેરિફ
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વેપાર કરાર અંગે છ રાઉન્ડની વાતચીત પૂર્ણ થઈ છે, પરંતુ હજુ સુધી અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. ઘણી બ્રોકરેજ કંપનીઓ ભારત પર યુએસ ટેરિફમાં ઘટાડો થવાની ભવિષ્યવાણી કરી રહી છે. નોમુરાએ તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત-અમેરિકા વેપાર કરારના મુદ્દાઓ ટૂંક સમયમાં ઉકેલાઈ જશે અને ભારત પર ટેરિફ લગભગ 20% રહેશે.
