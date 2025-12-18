Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

દેશમાં 'રેડ કાર્પેટ'નો સૌપ્રથમ હાઇવે ક્યાં અને શા માટે બનાવવામાં આવ્યો, પહેલીવાર આવો પ્રયોગ ?

Red Table Top Highway: દેશમાં હાઇવેમેન તરીકે જાણીતા કેન્દ્રીય માર્ગ અને રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરીએ વધુ એક અનોખો પ્રયોગ કર્યો છે. પહેલીવાર લાલ ટેબલટોપ રસ્તો બનાવવામાં આવ્યો છે. આ પ્રયોગ જંગલી પ્રાણીઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી રહ્યો છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 18, 2025, 02:37 PM IST

Trending Photos

દેશમાં 'રેડ કાર્પેટ'નો સૌપ્રથમ હાઇવે ક્યાં અને શા માટે બનાવવામાં આવ્યો, પહેલીવાર આવો પ્રયોગ ?

Red Table Top Highway: કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ અનોખો પ્રયોગ કર્યો છે, જે જોઈ તમને આશ્ચર્ય થશે કે હાઇવે પર આ "લાલ કાર્પેટ" શા માટે પાથરવામાં આવ્યું છે. સામાન્ય રીતે કાળા રસ્તા પર લાલ બ્લોક્સ કેમ હોય છે? શું આ રસ્તાને સુંદર બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે, કે તેની પાછળ કોઈ અન્ય ખાસ કારણ છે? તમારી પાસે પ્રશ્નોની લાંબી યાદી હોય તે પહેલાં, ચાલો તમને જણાવીએ કે આ શા માટે અને ક્યાં કરવામાં આવ્યું હતું.

"લાલ ટેબલટોપ" રસ્તો બનાવવામાં આવ્યો

Add Zee News as a Preferred Source

હકીકતમાં, આ પ્રયોગ મધ્યપ્રદેશમાં કરવામાં આવ્યો છે. પહેલી વાર, રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 45 પર જબલપુર-ભોપાલ માર્ગ પર "લાલ ટેબલટોપ" રસ્તો બનાવવામાં આવ્યો છે. સાગર, દમોહ અને નરસિંહપુર જિલ્લાઓ વચ્ચેના ત્રિજ્યા પર સ્થિત નૌરાદેહી વન્યજીવન અભયારણ્યમાં જબલપુર-ભોપાલ માર્ગનો 11.96 કિલોમીટરનો વિસ્તાર એક અનોખી રીતે પુનઃવિકાસ કરવામાં આવ્યો છે.

લાલ ટેબલટોપ બ્લોક માર્કિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો

ભારતમાં પહેલી વાર, આ બે કિલોમીટરના સંવેદનશીલ ખીણ વિસ્તારમાં 5 મીમી લાલ ટેબલટોપ બ્લોક માર્કિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે પહેલી નજરે લાલ કાર્પેટ જેવું લાગે છે. તમે પહેલાથી જ જાણો છો કે આ પ્રયોગ ક્યાં હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. હવે, સમજો કે શા માટે. આ પ્રથા વન્યજીવન સંરક્ષણને ધ્યાનમાં રાખીને હાથ ધરવામાં આવી હતી.

બે કિલોમીટરથી વધુ બનાવવામાં આવ્યો

NHIAAના અધિકારી શ્રવણ કુમાર સિંહ કહે છે, જ્યારે ભોપાલ-જબલપુર સેક્શનનું ફોર-લેનિંગ બનાવવામાં આવી રહ્યું હતું, ત્યારે અમે વન્યજીવોના રક્ષણ માટે અને લોકો ઓછી ગતિએ મુસાફરી કરે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે કયા પગલાં લેવા જોઈએ તે અંગે વિચારણા કરી હતી. આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રથાને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે 'લાલ ટેબલટોપ' અભિગમ અપનાવ્યો. તે બે કિલોમીટરથી વધુ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. તફાવત એ છે કે લાલ બ્લોક્સ કાળી સપાટી કરતા 5 મીમી ઊંચા છે.

જંગલી પ્રાણીઓને અકસ્માતમાં ફસાતા અટકાવે

આ ડ્રાઇવરોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરે છે, અને લાલ સપાટી ઊંચી હોવાથી વાહનોમાં થોડો ધક્કો લાગે છે. આ લોકોને ધીમું થવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. આ માત્ર જંગલી પ્રાણીઓને અકસ્માતમાં ફસાતા અટકાવે છે, પરંતુ અચાનક વળાંકો હોવા છતાં આ વિસ્તારમાંથી પસાર થતા લોકોને અકસ્માત ટાળવામાં પણ મદદ કરે છે. 

ટ્રાફિક અને પ્રાણીઓની સલામતી

જંગલથી ઘેરાયેલા હાઇવેના આ વિભાગ પર ચેઇન લિંક ફેન્સિંગ પણ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. વધુમાં, ટ્રાફિક અને પ્રાણીઓની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે આધુનિક સ્પીડ ડિટેક્ટર અને ખાસ પ્રાણી અંડરપાસ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Madhya Pradesh Newsred table topwhat is red table top highwayred table top road in madhya pradeshNitin GadkariGujarati News

Trending news