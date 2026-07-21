/રેલવેની ગાયબ થતી ચાદરો ક્યાં જાય છે? જવાબ મળી ગયો! વેસ્ટર્ન રેલવે લખેલો કુરતો પહેરીને શખ્સે મારી એન્ટ્રી! જુઓ Video

Kurta Made From Railway Sheets Video: તાજેતરમાં, એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો જેમાં એક રેલવે કર્મચારી કહી રહ્યો હતો કે તેના 14,000 રૂપિયાના પગારનો મોટો ભાગ ચોરાયેલી બેડશીટના દંડમાં ખર્ચાઈ જાય છે. પરંતુ લોકો ચોરી કરવાનું બંધ કરતા નથી. હવે, આ ચોરીના પુરાવા મળી આવ્યા છે. એક માણસ રેલવે બેડશીટમાંથી બનાવેલો કુર્તો પહેરેલો જોવા મળ્યો છે. આ કુર્તો હવે ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
સાદો સફેદ કુર્તો
આ વીડિયો રણજીત સિંહ દ્વારા શેર કરવામાં આવ્યો હતો. શરૂઆતમાં, આ વીડિયો જોઈને, કોઈને લાગશે કે કોઈ સાદો સફેદ કોટન કુર્તો પહેરી રહ્યો છે. પરંતુ એવું નહોતું.
વાદળી રેલ્વે પટ્ટી
જ્યારે કેમેરા નજીક ગયો ત્યારે સ્પષ્ટ થયું કે તે રેલ્વેની ચાદરમાંથી બનેલો કુર્તો છે. હકીકતમાં, રેલ્વે ચાદર પર જોવા મળતી વાદળી પટ્ટી જોવા મળી હતી. પછી ખ્યાલ આવ્યો કે તે ટ્રેનની સીટ પરથી ચોરાયેલી ચાદરમાંથી બનેલો છે.
શાકભાજી ખરીદતી વખતે ચોરી પકડાઈ
આ માણસ શાકભાજી ખરીદતી વખતે ચોરી પકડાઈ હતી. જો કે કેમેરામાં માણસનો ચહેરો દેખાતો નથી, પરંતુ સત્ય બહાર આવ્યું છે.
કુર્તો 5 વર્ષ ચાલશે
રેલ્વે ચાદર મજબૂતી માટે જાણીતી છે. વીડિયો જોયા પછી, એક યુઝરે લખ્યું કે આ કુર્તા ચોક્કસપણે બીજા 5 વર્ષ સુધી ચાલશે. બીજા યુઝરે કહ્યું કે ઘણી ચાદર ચોરાઈ ગઈ છે. એક યુઝરે RTI ડેટા શેર કર્યો. આ મુજબ, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં 1.27 કરોડ રૂપિયાની ચાદર ચોરાઈ ગઈ છે.
Disclaimer: આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.