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રેલવેની ગાયબ થતી ચાદરો ક્યાં જાય છે? જવાબ મળી ગયો! વેસ્ટર્ન રેલવે લખેલો કુરતો પહેરીને શખ્સે મારી એન્ટ્રી! જુઓ Video


Kurta Made From Railway Sheets Video: તાજેતરમાં, રેલવે બેડશીટની ચોરી અંગે ઘણી ચર્ચા થઈ હતી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું હતું કે કર્મચારીઓ ચોરાયેલી બેડશીટ માટે પૈસા પોતાના ખિસ્સામાંથી ચૂકવે છે. પરંતુ હવે, એક માણસે આ ચાદરોનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ શોધી કાઢ્યો છે. તેણે તેમાંથી કુર્તા બનાવ્યા છે. આ સાબિત કરે છે કે બેડશીટ ચોરાઈ જાય છે, અને તે ક્યાં જાય છે?
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 21, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:49 PM IST
રેલવેની ગાયબ થતી ચાદરો ક્યાં જાય છે? જવાબ મળી ગયો! વેસ્ટર્ન રેલવે લખેલો કુરતો પહેરીને શખ્સે મારી એન્ટ્રી! જુઓ Video

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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રેલવેની ગાયબ થતી ચાદરો ક્યાં જાય છે? જવાબ મળી ગયો! જુઓ Video
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