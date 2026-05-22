/Petrol Price: દેશમાં અહીં મળે છે સૌથી સસ્તું પેટ્રોલ-ડીઝલ, જાણો અમદાવાદ સહિત શહેરોમાં આજના ભાવ

Petrol Price In Ahmedabad: ઓઈલ કંપનીઓએ સવારે 6 વાગે ફરીથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કર્યા છે. દેશમાં સૌથી સસ્તું અને સૌથી મોંઘુ પેટ્રોલ ડીઝલ ક્યાં વેચાય છે અને ગુજરાતના મુખ્ય શહેરોમાં આજે પેટ્રોલ ડીઝલના શું ભાવ છે તે ખાસ જાણો.
ક્રૂડ ઓઈલનો ભા 105 ડોલર પ્રતિ બેરલ નીચે આવી ગયો છે. જો કે પશ્ચિમ એશિયા સંકટ અને વૈશ્વિક ઉર્જા બજારમાં અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે ભારતમાં ડીઝલની માંગનું વલણ ઝડપથી બદલાઈ રહ્યું છે. સરકારના જણાવ્યાં મુજબ સરકારી ઓઈલ કંપનીઓ IOCL, BPCL, HPCLના પેટ્રોલ પંપો પર હાલ ગ્રાહકો વધી રહ્યા છે. જેનું મોટું કારણ ખાનગી અને સરકારી ફ્યૂલ ભાવો વચ્ચે અંતર અને સ્થિર સપ્લાય ગણાઈ રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ શું છે તે પણ ખાસ જાણો.
સૌથી સસ્તું અને સૌથી મોંઘુ પેટ્રોલ
દેશમાં સૌથી સસ્તું પેટ્રોલ પોર્ટબ્લેયરમાં 85.73 રૂપિયા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલ 81.43 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે. બીજી બાજુ દેશમાં સૌથી મોંઘુ પેટ્રોલ આંધ્ર પ્રદેશના ચિત્તૂરમાં વેચાઈ રહ્યું છે. જ્યાં પેટ્રોલ 114.53 રૂપિયા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલ 102.26 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાય છે.
જ્યારે દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ 98.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે અને ડીઝલનો ભાવ 91.58 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. મુંબઈમાં આજે એક લીટર પેટ્રોલનો ભાવ 107.59 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 94.08 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. કોલકાતામાં એક લીટર પેટ્રોલનો ભાવ 109.7 રૂપિયા અને ડીઝલ 96.07 રૂપિયા પ્રતિ લીટર મળે છે. ચેન્નાઈમાં પેટ્રોલ પ્રતિ લીટર 104....46 રૂપિયા અને ડીઝલ 96.11 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે.
ગુજરાતના મુખ્ય શહેરોમાં ભાવ
|શહેરો
|પેટ્રોલનો ભાવ
|ડીઝલનો ભાવ
|અમદાવાદ
|98.53
|94.37
|વડોદરા
|98.01
|93.85
|સુરત
|98.43
|94.29
|રાજકોટ
|98.57
|94.43
(સોર્સ- ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ)
શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં સામાન્ય ફેરફાર હોઈ શકે છે.
એક અઠવાડિયામાં બેવાર વધ્યા ભાવ
અત્રે જણાવવાનું કે ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ IOCL, BPCL, HPCLએ મંગળવારે પેટ્રોલના ભાવમાં 87 પૈસા અને ડીઝલના ભાવમાં 91 પૈસાનો સતત બીજીવાર વધારો કર્યો હતો. તે પહેલા ચાર દિવસ પહેલા શુક્રવારે એટલે કે 15મી મેના રોજ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 3 રૂપિયાનો પ્રતિ લીટર વધારો કરાયો હતો.
રશિયાથી ક્રૂડ ઓઈલનો સપ્લાય સ્થિર
ઓએમસીના સૂત્રો મુજબ રશિયાથી આવતા ક્રૂડ ઓઈલના જથ્થા પર કોઈ અસર પડી નથી. અધિકારીઓએ કહ્યું કે ભારત પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોનો નેટ એક્સપોર્ટર અને સરપ્લસ દેશ બનેલો છે. આથી દેશમાં ઈંધણના સંકટની કોઈ આશંકા નથી.