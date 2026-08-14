/આઝાદી બાદ સૌથી પહેલા ક્યાં ફરકાવાયો હતો તિરંગો? લાલ કિલ્લો નહીં પરંતુ આ છે જવાબ

15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ જ્યારે ભારત દેશ અંગ્રેજોના શાસનમાંથી મુક્ત થઈને આઝાદી પામ્યો ત્યારે દેશભરમાં જશ્નનો માહોલ હતો. આઝાદી બાદ લાલ કિલ્લાની પ્રાચીરથી તિંરગો ફરકાવવાની તસવીર આજે પણ દરેક ભારતીયના મનમાં વસેલી છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ પહેલીવાર તિરંગો લાલ કિલ્લા પરથી નહતો ફરકાવવામાં આવ્યો? તમને જણાવી દઈએ કે આઝાદી મળી ત્યારે તે સમયે લાલ કિલ્લો બ્રિટિશરોના નિયંત્રણમાં હતો. આથી આઝાદ ભારતના પહેલા ધ્વજારોહણ માટે દિલ્હીમાં અન્ય જગ્યા પસંદ કરવામાં આવી હતી.
અહીં ફરકાવાયો હતો તિરંગો
15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ દિલ્હીમાં ઈન્ડિયા ગેટ પાસે આવેલા પ્રિન્સેસ પાર્કમાં તિરંગો ફરકાવાયો હતો. આ એ જ જગ્યા હતી જ્યાં આઝાદીની શરૂઆતી ઉજવણીનો મોટો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. લાલ કિલ્લા પર ઝંડો ફરકાવવાની યોજના તે વખતે પૂરી થઈ શકી નહતી. આથી પ્રિન્સેસ પાર્કની પસંદગી થઈ હતી. આ જગ્યાએ મોટી સંખ્યામાં લોકો આઝાદીની ઉજવણી કરવા પહોંચ્યા હતા. આ કાર્યક્રમ દેશના ઈતિહાસનો ખાસ હિસ્સો બની ગયો હતો.
14 ઓગસ્ટની રાતે સંસદમાં કાર્યક્રમ
ભારતની આઝછાદીનો જશ્ન 15 ઓગસ્ટથી નહીં પરંતુ 14 ઓગસ્ટની રાતથી શરૂ થઈ ગયો હતો. તે સમયે સંસદ ભવનને કાઉન્સિલ હાઉસ કહેવાતું હતું. અહીં સંવિધાન સભાની ખાસ બેઠક થઈ હતી. આ બેઠક દરમિયાન આઝાદ ભારત માટે તિરંગો ફરકાવવામાં આવ્યો હતો. આ ઐતિહાસિક અવસરે પંડિત જવાહરલાલ નહેરુએ પોતાનું મશહૂર ભાષણ Tryst with Destiny આપ્યું હતું. આ ભાષણ આઝાદીની રાતની સૌથી યાદગાર પળ ગણાય છે.
કેમ લાલ કિલ્લા પર નહતો ફરકાવ્યો તિરંગો?
આઝાદી સમયે લાલ કિલ્લો સંપૂર્ણ રીતે બ્રિટિશ નિયંત્રણથી મુક્ત થયો નહતો. જેના કારણે 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ સત્તાવાર રીતે લાલ કિલ્લા પર તિરંગો ફરકાવવાની યોજના પૂરી થઈ શકી નહી. ત્યારબાદ દિલ્હીમાં બીજી જગ્યાની પસંદગી થઈ. ઈન્ડિયા ગેટ પાસે પ્રિન્સેસ પાર્કમાં ધ્વજારોહણ થયું. ત્યારબાદ લાલ કિલ્લો આઝાદ ભારતના સ્વતંત્રતા દિવસ સમારોહનું મુખ્ય કેન્દ્ર બન્યું. દર વર્ષે પ્રધાનમંત્રી અહીં તિરંગો ફરકાવે છે અને અહીંથી દેશને સંબોધિત કરે છે.
આઝાદીનું પ્રતિક કેમ લાલ કિલ્લો?
લાલ કિલ્લાનો ભારતની આઝાદીની કહાની સાથે ખાસ સંબંધ છે. નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોસે પણ સપનું જોયું હતું કે એક દિવસ લાલ કિલ્લાની પ્રાચીરથી ભારતીય ઝંડો લહેરાશે. બ્રિટિશકાળમાં આ કિલ્લા પરથી યુનિયન જૈક ફરકાવવામાં આવતો હતો. લાલ કિલ્લો લાંબા સમયથી સત્તા અને શાસન સાથે જોડાયેલો છે. આથી આઝાદી બાદ તેને નવા ભારતની તાકાત અને એક્તાના પ્રતિક તરીકે જોવામાં આવ્યો.
પછીથી લાલ કિલ્લાથી શરૂ થઈ નવી પરંપરા
15 ઓગસ્ટ 1947થી શરૂઆતી કાર્યક્રમ બાદ લાલ કિલ્લો સ્વતંત્રતા દિવસ સમારોહનું ખાસ કેન્દ્ર બન્યો. સમય સાથે ત્યાંથી પ્રધાનમંત્રી દ્વારા તિરંગો ફરકાવવાની પરંપરા શરૂ થઈ. વર્તમાનમાં દર વર્ષે 15 ઓગસ્ટના રોજ પ્રધાનમંત્રી લાલ કિલ્લાની પ્રાચીરથી દેશને સંબોધિત કરે છે. આ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં લોકો ટીવી અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ દ્વારા આ કાર્યક્રમ જુએ છે. લાલ કિલ્લા પર થનારો આ સમારોહ આજે સ્વતંત્રતા દિવસની ઓળખ બની ચૂક્યો છે.
આઝાદી પહેલા ધ્વજારોહણની કહાની કેમ ખાસ
15 ઓગસ્ટ 1947 સાથે જોડાયેલી આ કહાની દર્શાવે છે કે આઝાદીનો પહેલો જશ્ન વર્તમાન કરતા થોડો અલગ હતો. તે સમયે લાલ કિલ્લા પરથી તિરંગો ફરકાવાયો નહતો. દિલ્હીના પ્રિન્સેસ પાર્ક અને સંસદ ભવનમાં થયેલા કાર્યક્રમ આઝાદીના શરૂઆતી ઈતિહાસનો ભાગ છે. બાદમાં લાલ કિલ્લો આ રાષ્ટ્રીય સમારોહનું સ્થાયી કેન્દ્ર બની ગયો. આથી 15 ઓગસ્ટના અવસરે લાલ કિલ્લાની તસવીર સાથે તેનો ઈતિહાસ જાણવો પણ રસપ્રદ છે.