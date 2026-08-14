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આઝાદી બાદ સૌથી પહેલા ક્યાં ફરકાવાયો હતો તિરંગો? લાલ કિલ્લો નહીં પરંતુ આ છે જવાબ

શું તમને ખબર છે કે 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ આઝાદી મળી ત્યારે દેશમાં  સૌ પ્રથમવાર તિરંગો લાલ કિલ્લા પર નહતો ફરકાવવામાં આવ્યો. આજે અમે તમને જણાવીશું કે આઝાદી બાદ સૌથી પહેલા ઝંડો ક્યાં ફરકાવાયો હતો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 14, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:52 AM IST
આઝાદી બાદ સૌથી પહેલા ક્યાં ફરકાવાયો હતો તિરંગો? લાલ કિલ્લો નહીં પરંતુ આ છે જવાબ
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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