Prev
Next

બિહારની કઈ 13 બેઠકો પર મહાગઠબંધનમાં મહાભારત? જ્યાં અંદરોઅંદર જ થશે ટક્કર!

Bihar Chunav 2025: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મહાગઠબંધનનું ગ્રુપ હજુ પણ સસ્પેન્સ જાળવી રહ્યું છે. એક તરફ જ્યાં NDAએ તમામ બેઠકો પર ઉમેદવારો ઉતારી દીધા છે, તો બીજી તરફ ઈન્ડિયા ગઠબંધનની અંદરની મહાભારત હજુ પણ ચાલુ છે. મહાગઠબંધનની લગભગ 13 બેઠકો પર ફ્રેન્ડલી ફાઈટ થઈ રહી છે. ચાલો આ બેઠકો વિશે વિગતવાર જાણીએ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 19, 2025, 02:58 PM IST

Trending Photos

બિહારની કઈ 13 બેઠકો પર મહાગઠબંધનમાં મહાભારત? જ્યાં અંદરોઅંદર જ થશે ટક્કર!

Bihar Chunav 2025: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી ૨૦૨૫ માટે બે મુખ્ય પક્ષો વચ્ચે કાંટાની ટક્કર જોવા મળી રહી છે: NDA અને મહાગઠબંધન. NDAના તમામ ઘટક પક્ષોએ પોતાના ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરીને નામાંકન પણ પૂર્ણ કરી લીધું છે. પરંતુ મહાગઠબંધનની બેઠકો પર બધું બરાબર નથી લાગી રહ્યું. અહીં કોંગ્રેસ અને RJD બંનેમાં ઘણી બેઠકો પર ઉમેદવારો આમને-સામને છે. જોકે, આને ફ્રેન્ડલી ફાઈટ માનવામાં આવી રહી છે, પરંતુ 13 બેઠકોની ફ્રેન્ડલી ફાઈટ મહાગઠબંધનને ખોખલું કરી શકે છે. ચાલો આ 13 બેઠકો વિશે જાણીએ.

આ 13 બેઠકો પર મહાગઠબંધને ઉતાર્યા બે-બે ઉમેદવાર

Add Zee News as a Preferred Source

૧. લાલગંજ - RJDએ અહીંથી પૂર્વ ધારાસભ્ય મુન્ના શુક્લાની દીકરી શિવાની શુક્લાને ટિકિટ આપી છે. શિવાની પહેલીવાર ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરી રહી છે, જ્યારે અહીંથી કોંગ્રેસના આદિત્ય કુમાર રાજા ચૂંટણી મેદાનમાં છે.

૨. વૈશાલી - RJDએ આ બેઠક પરથી અજય કુશવાહાને ટિકિટ આપી છે, જ્યારે કોંગ્રેસે પણ અહીંથી એન્જિનિયર સંજીવ સિંહને ટિકિટ આપી છે.

૩. રોસડા - આ બેઠક પર કોંગ્રેસે તમિલનાડુના પૂર્વ ડીજીપી બી.કે. રવિને પોતાના ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે. તેમની સામે શુક્રવારે CPIના ઉમેદવાર લક્ષ્મણ પાસવાને પણ પોતાનું ફોર્મ ભર્યું છે. જ્યારે આ બેઠક ૨૦૨૦થી કોંગ્રેસના ખાતામાં છે.

૪. રાજાપાકડ - કોંગ્રેસના વર્તમાન ધારાસભ્ય પ્રતિમા દાસ અહીંથી ઉમેદવાર છે અને પોતાનું નામાંકન ભરી ચૂક્યા છે. તેમના પછી CPIમાંથી મોહિત પાસવાને પણ શુક્રવારે અહીંથી નામાંકન દાખલ કર્યું છે.

૫. બિહાર શરીફ - અહીંથી કોંગ્રેસે ઓમેર ખાનને પોતાના ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે, જ્યારે ભાકપાના ઉમેદવાર શિવ પ્રકાશ યાદવ ઉર્ફે સરદાર જીએ પણ અહીંથી પોતાનું ફોર્મ ભર્યું છે. જ્યારે ૨૦૨૦માં યોજાયેલી સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં આ બેઠક RJDના ખાતામાં ગઈ હતી.

૬. બછવાડા - આ બેઠક પરથી કોંગ્રેસના પ્રકાશ દાસ ચૂંટણી મેદાનમાં છે, જ્યારે CPIએ અવધેશ રાયને અહીંથી પોતાના ઉમેદવાર બનાવ્યા છે.

૭. તારાપુર - RJDએ અરુણ કુમાર શાહને અહીંથી પોતાના ઉમેદવાર બનાવ્યા છે, જ્યારે VIPના સકલદેવે પણ અહીંથી નામાંકન ભર્યું છે. જણાવી દઈએ કે આ એક હાઈ-પ્રોફાઈલ બેઠક છે, જ્યાંથી NDA પક્ષના BJP ઉમેદવાર અને ડેપ્યુટી સીએમ સમ્રાટ ચૌધરી પણ મેદાનમાં છે.

૮. કહલગાંવ - કોંગ્રેસે કહલગાંવથી પ્રવીણ કુશવાહાને પોતાનું સિમ્બોલ આપ્યું છે, જ્યારે RJDના ઉમેદવાર રજનીશ યાદવ અહીંથી નામાંકન દાખલ કરી ચૂક્યા છે.

૯. ગૌરા બૌરામ  - આ બેઠક પર RJDમાંથી અફઝલ અલી અને VIPમાંથી સંતોષ સહની આમને-સામને હશે. સંતોષ સહની મુકેશ સહનીના ભાઈ છે. તેથી, આ બેઠક પર મહામુકાબલો મહાગઠબંધનની અંદર જ જોવા મળી રહ્યો છે.

૧૦. ઝંઝારપુર - આ બેઠક પરથી CPIએ રામ નારાયણ યાદવને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે, જ્યારે આ બેઠક હવે VIP પાર્ટીના કોટામાં આવી ગઈ છે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ ગુલાબ યાદવ અથવા તેમની દીકરી બિંદુ અહીંથી ઉમેદવાર હોઈ શકે છે.

૧૧. વારસલીગંજ - વારસલીગંજથી કોંગ્રેસે મનટન સિંહને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે, જ્યારે RJDએ અનિતા દેવીને ઉમેદવાર જાહેર કરી દીધા છે.

૧૨. સિકંદરા- સિકંદરાથી RJDએ વિધાનસભાના પૂર્વ સ્પીકર ઉદય નારાયણ ચૌધરીને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે, જ્યારે કોંગ્રેસે આ જ બેઠક પરથી વિનોદ ચૌધરીને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. AIMIMએ પણ આ બેઠક પરથી પોતાનો ઉમેદવાર ઉતાર્યો છે.

૧૩. કુટુંબા - અહીંથી કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ રાજેશ રામ ઉમેદવાર છે, જ્યારે RJD પણ પોતાનો ઉમેદવાર ઉતારવાની તૈયારીમાં છે. RJDએ અહીંથી સુરેશ પાસવાનને ટિકિટ આપી છે. આ જ બેઠકને લઈને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે ટ્વીટ કરીને ઈન્કલાબ લાવવાની વાત પણ કરી છે.

જોકે, આમાંથી ઘણી જગ્યાઓ પર ફ્રેન્ડલી ફાઈટ નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહી છે, જ્યારે કેટલીક બેઠકો પર હજુ પણ વાતચીત ચાલી રહી છે. ગૌરા બોરામ બેઠક પર RJDએ પોતાનો ઉમેદવાર પાછો ખેંચવાની જાહેરાત કરી છે. કુટુંબા બેઠકને લઈને પણ વાતચીત ચાલી રહી છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Mahagathbandhan seat sharingMahagathbandhan seat sharing 2025Mahagathbandhan BiharMahagathbandhan PartyMahagathbandhan JharkhandMahagathbandhan Party listMahagathbandhan MaharashtraMahagathbandhan meetingમહાગઠબંધન બેઠક વહેંચણીમહાગઠબંધન બેઠક વહેંચણી 2025મહાગઠબંધન બિહારમહાગઠબંધન પાર્ટીમહાગઠબંધન ઝારખંડમહાગઠબંધન પાર્ટીની યાદીમહાગઠબંધન મહારાષ્ટ્રમહાગઠબંધન બેઠક

Trending news