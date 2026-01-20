નીતિન નવીન કઈ જાતિમાંથી આવે છે? જાણો બિહારમાં કેટલી છે તેમની સંખ્યા
Nitin Nabin Caste: નવા નિયુક્ત ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીનને આપવામાં આવેલા "સિંહા" શીર્ષકને કારણે, લોકો ઘણીવાર તેમને "સિંહ", જેનો અર્થ રાજપૂત થાય છે તે સમજવાની ભૂલ કરે છે. બિહારમાં કેટલીક કુર્મી અને ઓબીસી જાતિઓએ પણ "સિંહા" શીર્ષકનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કર્યું છે.
Nitin Nabin Caste: નવા નિયુક્ત ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીનનું જીવન સાદગી અને કૌટુંબિક સંઘર્ષોની કહાની છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બન્યા પછી, લોકો તેમના વિશે વધુ જાણવા માટે ઉત્સુક છે, જેમાં તેમનું શિક્ષણ, જાતિ, પરિવાર, પત્ની, બાળકો અને વ્યવસાયનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, નીતિન નવીન ખરેખર કાયસ્થ જાતિના છે.
પિતાના મૃત્યુએ તેમનું જીવન બદલી નાખ્યું
1996માં બિહારની પ્રતિષ્ઠિત સેન્ટ માઈકલ સ્કૂલમાંથી સ્નાતક થયા પછી, નીતિન નવીન ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે દિલ્હી ગયા, જ્યાં તેમણે 1998માં 12મું ધોરણ પૂર્ણ કર્યું. તેઓ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહ્યા હતા, ગ્રેજ્યુએશનનો પરંપરાગત માર્ગ છોડીને, જ્યારે તેમના પિતા, તત્કાલીન ભાજપ ધારાસભ્ય નવીન કિશોર સિંહાના અચાનક અવસાનથી તેમના જીવનનો માર્ગ બદલાઈ ગયો.
બિહારમાં General જાતી
તેમણે તેમના પિતાના મૃત્યુ પછી યોજાયેલી પેટાચૂંટણીમાં રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, અને તેમનું ઔપચારિક શિક્ષણ 12મા ધોરણ સુધી મર્યાદિત હતું. આજે, તેઓ ભાજપમાં ટોચના પદ પર બિરાજમાન છે, જે તેમની સંગઠનાત્મક ક્ષમતાઓનો પુરાવો છે. નીતિન નવીન કાયસ્થ (ચિત્રગુપ્તવંશી કાયસ્થ) જાતીમાંથી આવે છે, જે બિહારમાં General જાતીમાં આવે છે.
કાયસ્થ સમુદાયનું ગૌરવ, જેમાં વસ્તીનો 0.6% હિસ્સો
રાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં એક અલગ ઓળખ ધરાવતા નીતિન નવીન, કાયસ્થ જાતિ (સુવર્ણ શ્રેણી)ના છે. બિહાર જાતિ વસ્તી ગણતરી મુજબ, આ સમુદાય વસ્તીનો 0.6% હિસ્સો ધરાવે છે, પરંતુ તે બૌદ્ધિક અને રાજકીય રીતે અત્યંત પ્રભાવશાળી રહ્યા છે. નવીન કિશોર સિંહા અને મીરા સિંહના પુત્ર, નીતિન નવીનના લગ્ન દીપમાલા શ્રીવાસ્તવ સાથે થયા છે.
પિતાના મૃત્યુ પછી પેટાચૂંટણી જીતી
તેમની માતા હંમેશા ઇચ્છતી હતી કે તેઓ રાજકારણના અનિશ્ચિત ભવિષ્યથી દૂર સુરક્ષિત કારકિર્દી બનાવે, પરંતુ નિયતિ તેમને જાહેર સેવા તરફ દોરી ગઈ. પિતાના મૃત્યુ પછી પેટાચૂંટણી જીતીને તેમણે જે રાજકીય સફર શરૂ કરી હતી તે હવે તેમને 20મી તારીખે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદ બની ગયા છે.
પોતાનું સ્ટાર્ટઅપ ચાલુ કર્યું
નીતિન નવીનની પત્નીનું નામ દીપમાલા શ્રીવાસ્તવ છે, જે પહેલા બેંકમાં કામ કરતી હતી, પરંતુ હવે તેણે નોકરી છોડી દીધી છે અને પોતાની પુત્રીના નામે પોતાનું સ્ટાર્ટઅપ ચલાવી રહી છે.
