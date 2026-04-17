કઈ જ્ઞાતિના લોકો કરે છે સૌથી વધુ ઈન્ટર કાસ્ટ મેરેજ, જાતિગત સર્વેમાં થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો
Inter-Caste Marriage: સૌથી વધુ આંતરજ્ઞાતીય લગ્ન (ઈન્ટર કાસ્ટ મેરેજ) કરનારી જ્ઞાતિઓમાં અય્યર, ખ્રિસ્તી અને રાજુ સમાજ સામેલ છે. તેલંગાણામાં અય્યર જ્ઞાતિને આયંગર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત કાપુ અને બ્રાહ્મણ સમાજના લોકો પણ આંતરજ્ઞાતીય લગ્ન કરવામાં આગળ છે. જ્યારે રેડ્ડી અને વેલામા જ્ઞાતિઓમાં ઇન્ટર કાસ્ટ મેરેજનું ચલણ ઓછું જોવા મળ્યું છે.
Inter-Caste Marriage: તેલંગાણામાં જાતિગત સર્વે કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં તમામ સમુદાયોની સામાજિક-આર્થિક સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું છે. આ દરમિયાન એક રસપ્રદ ડેટા સામે આવ્યા છે, જેમાં એ જણાવવામાં આવ્યું છે કે, રાજ્યની કઈ જ્ઞાતિઓ ઇન્ટર કાસ્ટ મેરેજ કરવામાં આગળ છે. આ સર્વેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, સૌથી વધુ ઈન્ટર કાસ્ટ મેરેજ કરનારી જ્ઞાતિઓમાં અય્યર, ખ્રિસ્તી અને રાજુ સામેલ છે. તેલંગાણામાં અય્યર જ્ઞાતિને આયંગર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત કાપુ અને બ્રાહ્મણ સમાજના લોકો પણ આંતરજ્ઞાતીય લગ્ન કરવામાં આગળ છે. બીજી તરફ ખેતીકામ સાથે જોડાયેલા સમાજમાં આવતી રેડ્ડી અને વેલામા જ્ઞાતિના લોકોમાં આંતરજ્ઞાતીય લગ્નનું ચલણ ઓછું છે.
આ જ્ઞાતિ છે સૌથી આગળ
આટલું જ નહીં, આ જ્ઞાતિઓ રાજ્યની સરેરાશ કરતા પણ પાછળ છે. સુપ્રીમ કોર્ટના પૂર્વ જસ્ટિસ બી. સુદર્શન રેડ્ડીના નેતૃત્વવાળી એક્સપર્ટ કમિટીએ સર્વેનો અભ્યાસ કરીને આ જાણકારી આપી છે. ઈન્ટર કાસ્ટ મેરેજને એ માપદંડ તરીકે જોવામાં આવ્યા છે કે કેવી રીતે કોઈ સમાજમાં સામાજિક રૂઢિચુસ્તતા નબળી પડી રહી છે અને સોશિયલ મોબિલિટીમાં વધારો થયો છે. આ ઉપરાંત તેને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા અને ખાસ કરીને મહિલાઓને પોતાનો જીવનસાથી પસંદ કરવાની આઝાદી સાથે જોડવામાં આવ્યું છે. રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સૌથી વધુ 12 ટકા પરિવારો અય્યર/આયંગર જ્ઞાતિમાં એવા છે, જેમણે આંતરજ્ઞાતીય લગ્ન કર્યા છે. ત્યારબાદ કેટલીક OBC જ્ઞાતિઓ અને પછી દલિત ખ્રિસ્તીઓ આ બાબતમાં આગળ છે.
અહીં વધુ જોવા મળે છે ઈન્ટર કાસ્ટ મેરેજનું ચલણ
દલિત ખ્રિસ્તીઓમાં આશરે 9.9 ટકા લોકો એવા છે, જેમણે આંતરજ્ઞાતીય લગ્ન કર્યા છે. ત્યારબાદ રાજુ બિરાદરીના લોકો આવે છે, જેમનો આંકડો 8.7 ટકા છે. રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આયંગર/અય્યર જ્ઞાતિના લોકોમાં શિક્ષણનું સ્તર ઊંચું છે. તેમની મોટી વસ્તી શહેરોમાં જ રહે છે અને તેમનું સામાજિક એક્સપોઝર પણ વધુ છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, આ કારણોસર તેમનામાં સામાજિક અવરોધો ઓછા છે અને તેઓ સરળતાથી આંતરજ્ઞાતીય લગ્ન કરી રહ્યા છે. આંતરજ્ઞાતીય લગ્નોના કિસ્સામાં સૌથી મોટું પરિબળ લોકોનું શહેરોમાં વસવાટ હોવું તે છે. શહેરી લોકોમાં બીજી જ્ઞાતિઓમાં લગ્ન કરવાનું ચલણ વધુ જોવા મળ્યું છે.
કઈ જ્ઞાતિઓમાં ઈન્ટર કાસ્ટ મેરેજનું ચલણ સૌથી ઓછું છે?
રાજ્યમાં બ્રાહ્મણોની 90 ટકા વસ્તી એવી છે, જે શહેરોમાં જ વસેલી છે. આ જ કારણે આ સમુદાયમાં સામાજિક અવરોધો નબળા પડ્યા છે. બીજી તરફ એસટી (ST) સમુદાયની કોલમ, બીસી (BC) સમાજમાં આવતી માલી અને એસટી (ST) ગોંડ સમાજના લોકોમાં આંતરજ્ઞાતીય લગ્નોની સંખ્યા ખૂબ જ ઓછી છે. આવું એટલા માટે છે કારણ કે તેમની મોટી સંખ્યા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં જ વસવાટ કરે છે. તેમને સમાજમાં વધુ એક્સપોઝર મળ્યું નથી. આ જ કારણે રૂઢિઓ પ્રત્યે તેમનો લગાવ વધારે છે. આ ઉપરાંત ખેતીકામ કરતા સમુદાયોમાં પણ આંતરજ્ઞાતીય લગ્નનું ચલણ ઓછું છે. તેનું કારણ એ છે કે તેમની મોટી સંખ્યા ગામડાઓમાં જ રહે છે. આ ઉપરાંત તેમની વચ્ચે લગ્નોને લઈને એક સામાજિક પ્રતિષ્ઠાની ભાવના પણ જોડાયેલી છે.
