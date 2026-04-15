એવું કયું શહેર છે, જે એક દિવસ માટે બન્યું હતું ભારતની રાજધાની ? 24 કલાકમાં જ છીનવાયો હતો તાજ !

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaએવું કયું શહેર છે, જે એક દિવસ માટે બન્યું હતું ભારતની રાજધાની ? 24 કલાકમાં જ છીનવાયો હતો તાજ !

General Knowledge : નવી દિલ્હી ભારતની રાજધાની છે. આ વાત બધા જાણે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે, ભારતના ઇતિહાસમાં એક એવું શહેર છે જે ફક્ત એક જ દિવસ માટે દેશની રાજધાની બન્યું હતું ? ત્યારે આ શહેર કયું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 15, 2026, 04:27 PM IST
  • ભારતની રાજધાની નવી દિલ્હી છે
  • એક શહેર માત્ર એક દિવસ માટે રાજધાની બન્યું હતું
  • આ શહેર પ્રયાગરાજ છે, જે પહેલા અલ્હાબાદ તરીકે ઓળખાતું હતું

Trending Photos

General Knowledge : ભારતની રાજધાની નવી દિલ્હી છે. જો કે, ભારતીય ઇતિહાસમાં એક અનોખી ઘટના નોંધાયેલી છે જેમાં એક શહેર માત્ર એક દિવસ માટે એટલે કે, ફક્ત 24 કલાક માટે દેશની રાજધાની બની હતી. મોટાભાગના લોકો આ ઐતિહાસિક હકીકતથી અજાણ છે. દેશને સ્વતંત્રતા મળી ત્યારથી નવી દિલ્હી ભારતની રાજધાની છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ઇતિહાસમાં લખાયેલું છે નામ

આ શહેર ઉત્તર પ્રદેશનું પ્રયાગરાજ છે, જે અગાઉ અલ્હાબાદ તરીકે ઓળખાતું હતું. આ ઘટના 1858માં બની હતી તે સમયે જ્યારે બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય ભારત પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ સ્થાપિત કરવાની પ્રક્રિયામાં હતું. 1857ના પ્રથમ સ્વતંત્રતા સંગ્રામ પછી પૂર્વ ભારત કંપનીના શાસનને સમાપ્ત કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. પરિણામે ભારતનો વહીવટ સીધો બ્રિટિશ તાજ ખાસ કરીને રાણી વિક્ટોરિયાના અધિકાર હેઠળ આવવાનો હતો. 

સત્તાના આ હસ્તાંતરણની ઔપચારિક જાહેરાત કરવા માટે એક ભવ્ય સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગ માટે પસંદ કરાયેલ સ્થળ અલ્હાબાદ હતું. 1 નવેમ્બર, 1858ના રોજ લોર્ડ કેનિંગે અલ્હાબાદના મિન્ટો પાર્ક ખાતે રાણી વિક્ટોરિયાની ઘોષણા વાંચી સંભળાવી. આ ઘોષણામાં ભારતનું શાસન ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીથી બ્રિટિશ સરકારને હસ્તાંતરિત કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. તે જ ક્ષણે અલ્હાબાદને ભારતની રાજધાની જાહેર કરવામાં આવી હતી.

અલ્હાબાદ શા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યું ?

તે સમયે અલ્હાબાદ ઉત્તર-પશ્ચિમ પ્રાંતોની રાજધાની તરીકે સેવા આપતું હતું. ગંગા અને યમુનાના સંગમ પર સ્થિત આ શહેરનું વ્યૂહાત્મક મહત્વ ખૂબ જ હતું. બળવા પછી બ્રિટિશ અધિકારીઓએ તેને એક સુરક્ષિત અને યોગ્ય સ્થાન માન્યું. જોકે, સમારંભના બીજા જ દિવસે, શહેરનો રાજધાની તરીકેનો દરજ્જો છીનવી લેવામાં આવ્યો, કારણ કે કોલકાતા પહેલાથી જ પ્રાથમિક વહીવટી કેન્દ્ર તરીકે કાર્યરત હતું. 

આ ઘટનાનું મહત્વ એ હકીકતમાં રહેલું છે કે તે બ્રિટિશ ભારતના ઇતિહાસમાં એક સંક્રમણકાળ હતો. 1858 પછી ભારત બ્રિટિશ સંસદના સીધા શાસન હેઠળ આવ્યું. એક યુગ જેને બ્રિટિશ રાજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જોકે અલ્હાબાદને આ વિશેષતા માત્ર એક દિવસ માટે મળી, જે ઇતિહાસમાં હંમેશા માટે કોતરાયેલી રહેશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
General KnowledgeknowledgeGKCapital Of Indiaone day capitalAllahabad

Trending news