ભારતથી સૌથી વધુ દૂર કયો દેશ છે? ઘણા લોકોએ તેનું નામ પણ સાંભળ્યું નહીં હોય
Farthest Country From India: જો તમને પૂછવામાં આવે કે કયા દેશો ભારતથી સૌથી નજીક છે, તો તમે તરત જ તેમના નામ જણાવશો, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ભારતથી સૌથી દૂર કયો દેશ છે?
Trending Photos
Farthest Country From India: તમને કદાચ ખબર હશે કે વિશ્વમાં કેટલા દેશો છે. તમને વિવિધ દેશો વિશે કેટલીક વિચિત્ર માહિતી પણ ખબર હશે. એવા દેશો હોઈ શકે છે જેની તમે મુલાકાત લેવા માંગો છો, અથવા તમે કેટલાક દેશોની મુલાકાત પણ લીધી હશે.
તમે તેમના વિશે વિવિધ બાબતો જાણતા હશો, પરંતુ જો કોઈ તમને એવા દેશનું નામ પૂછે જે ફક્ત ભારતથી સૌથી નજીક જ નહીં પણ સૌથી દૂર છે, તો શું તમે જવાબ આપી શકશો? ઘણા લોકોએ કદાચ એવા દેશ વિશે સાંભળ્યું પણ નહીં હોય જે ભારતથી સૌથી દૂર છે. ચાલો તમને તેના વિશે જણાવીએ.
ભારતથી સૌથી દૂર કયો દેશ છે?
વિશ્વમાં કુલ 195 દેશો છે. આમાંથી 193 યુએનના સભ્ય છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે આમાંથી કયો દેશ ભારતથી સૌથી દૂર છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે ચિલી ભારતથી સૌથી દૂર દેશ છે. ચિલી દક્ષિણ અમેરિકામાં સ્થિત છે. નકશા પર આધાર રાખીને, આ અંતર 17000થી 19000 કિમીની વચ્ચે છે. પેરુ, એક્વાડોર, કોસ્ટા રિકા અને પનામા પણ ભારતથી ખૂબ દૂર છે.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને રશિયા કેટલું દૂર છે?
આ લેખમાં, ચાલો બે દેશો વચ્ચેના અંતર વિશે જાણીએ જે તમે કદાચ ઘણું સાંભળ્યું હશે. ચાલો તમને જણાવીએ કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને રશિયા ભારતથી કેટલા દૂર છે. ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે સીધું અંતર 12053 કિલોમીટર છે, જ્યારે વિમાન દ્વારા અંતર 13568 કિલોમીટર છે. હવે, ચાલો રશિયા અને ભારત વચ્ચેનું અંતર વિશે જાણીએ. ભારત અને રશિયા વચ્ચેનું અંતર 4000થી 4300 કિલોમીટરની વચ્ચે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે