ગુજરાતી ન્યૂઝ

બિહારના નવા મંત્રીમંડળમાં કયા-કયા ચહેરા જોવા મળી શકે છે? NDAના પક્ષોને કયા પદો મળી શકે છે?

Nitish kumar new cabinet New Face: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પ્રચંડ વિજય મેળવ્યા પછી, NDAમાં નવી સરકાર બનાવવાની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર 17 નવેમ્બરે રાજીનામું આપ્યા પછી જ નવી સરકાર બનાવવાનો દાવો રજૂ કરી શકે છે. તેમના નવા મંત્રીમંડળમાં ઘણા જૂના અને કેટલાક નવા ચહેરાઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે. મંત્રી પદ માટેના સંભવિત ઉમેદવારો પર એક નજર નાખો...

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 16, 2025, 10:53 AM IST

Trending Photos

Nitish kumar new cabinet new face: બિહાર સરકારના નવા મંત્રીમંડળમાં ઘણા નવા ચહેરાઓ શામેલ થવાની ધારણા છે. જ્યારે, નીતિશ કુમારની પાર્ટીના કેટલાક જૂના ચહેરાઓને ફરીથી સામેલ કરવામાં આવે તેવી ધારણા છે. બિહારમાં સરકાર રચના ફોર્મ્યુલા પર ચર્ચા કરવા માટે દિલ્હીમાં એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. લલ્લન સિંહ અને સંજય ઝાએ ભાજપના ટોચના નેતૃત્વ સાથે મુલાકાત કરી હતી. સૂત્રો સૂચવે છે કે જેડીયુએ બિહાર વિધાનસભા અધ્યક્ષ પદ માટે દાવો રજૂ કર્યો છે. 

દરમિયાન, જેડીયુ અને ભાજપ 14 સભ્યોના કેબિનેટ ક્વોટા પર સહમતિ બનાવી શકે છે. હાલમાં, જેડીયુ વિધાનસભા પક્ષની આજે બેઠક થશે, જ્યાં નીતિશ કુમારને ધારાસભ્ય પક્ષના નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. તેવી જ રીતે, ભાજપ વિધાનસભા પક્ષની બેઠક 17 નવેમ્બરના રોજ યોજાવાની ધારણા છે, જે દિવસે નીતિશ રાજ્યપાલને રાજીનામું સુપરત કરશે અને નવી સરકાર બનાવવાનો દાવો રજૂ કરશે. મુખ્યમંત્રી ગૃહના સૂત્રો અનુસાર, નીતિશનો 10મી વખત મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ સમારોહ 20 નવેમ્બરના રોજ થવાની ધારણા છે.

આવું હોઈ શકે છે નીતિશનું ભાવિ મંત્રીમંડળ
બિહાર સરકારના ભાવિ મંત્રીમંડળમાં ભાજપ અને જેડીયુના મંત્રીઓની સંખ્યામાં વધારો થશે, તેમજ ચિરાગ પાસવાનના પક્ષનો પણ પ્રવેશ થશે. જીતન માંઝી અને ઉપેન્દ્ર કુશવાહાના પક્ષોને પણ એક-એક મંત્રી પદ મળવાની ધારણા છે. આંકડાઓના આધારે, બિહારમાં 36 મંત્રીઓ હોઈ શકે છે, જેમાં પ્રારંભિક અહેવાલો 30 થી 32 મંત્રીઓ સૂચવે છે. દરમિયાન, તેના મજબૂત પ્રદર્શનને કારણે, ચિરાગ પાસવાનનો પક્ષ નાયબ મુખ્યમંત્રી પદ માટે દાવો કરી શકે છે. નીતિશ મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી ભાજપ નક્કી કરશે કે બે નાયબ મુખ્યમંત્રી કોણ હશે.

નવી સરકારમાં આ લોકોને બનાવવામાં આવી શકે છે મંત્રી!
પાછલી બિહાર સરકારમાં JDU ક્વોટામાંથી 13 મંત્રીઓ હતા, જેમાંથી મોટાભાગનાને નવા મંત્રીમંડળમાં ફરીથી નિયુક્ત કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. આ સંભવિત યાદીમાં વિજય ચૌધરી, અશોક ચૌધરી, મદન સાહની, બિજેન્દ્ર યાદવ, મહેશ્વર હજારી, સંતોષ નિરાલા, શ્રવણ કુમાર, જયંત રાજ, લેસી સિંહ, મહેશ્વર હજારી અને જામા ખાનનો સમાવેશ થાય છે. ભાજપના ક્વોટામાંથી, સમ્રાટ ચૌધરી, મંગલ પાંડે, રજનીશ કુમાર અને નીતિન નવીન ટોચના નામોમાં સામેલ છે. વધુમાં, ઉપેન્દ્ર કુશવાહાની પત્ની સ્નેહલતા, ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ રાજુ તિવારી અને જીતન માંઝીની પાર્ટીમાંથી સંતોષ માંઝીને પણ મંત્રી પદ માટે વિચારી શકાય છે.

વિજય સિંહાને મળી શકે છે મોટું પદ
સૂત્રો સૂચવે છે કે ભાજપ વિજય સિંહાને બિહારમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવવાને બદલે વધુ મહત્વનું પદ ઓફર કરી શકે છે. એવી અટકળો છે કે તેમને સ્પીકર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી શકે છે. સૂત્રો સૂચવે છે કે જેડીયુએ બિહાર વિધાનસભાના સ્પીકર પદ માટે દાવો રજૂ કર્યો છે. તે દરમિયાન, ભાજપના અવધેશ નારાયણ સિંહ વિધાન પરિષદના અધ્યક્ષ પદની રેસમાં આગળ ચાલી રહ્યા છે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

Nitish kumar new cabinet new faceNitish kumar new ministersbihar BJP new ministerbihar JDU new ministerbihar JLP RV new ministerbihar HAM new ministerનીતિશ કુમાર નવો કેબિનેટ નવો ચહેરોનીતિશ કુમાર નવા મંત્રીઓબિહાર ભાજપના નવા મંત્રીબિહાર જેડીયુ નવા મંત્રીબિહાર જેએલપી આરવી નવા મંત્રીબિહાર HAM નવા મંત્રી

Trending news