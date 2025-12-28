Prev
ભારતનો એવો એકમાત્ર વિસ્તાર, જ્યાં 97%થી વધુ રહે છે મુસ્લિમ; ખાનપાનથી લઈને પહેરવેશમાં જોવા મળે છે ઇસ્લામિક પરંપરા

Muslim Majority Region in India: દુનિયામાં ભારતની ઓળખ મુખ્યત્વે સનાતન પરંપરા સાથે જોડાયેલા એક આધુનિક દેશ તરીકે થાય છે, જ્યાં 80 ટકાથી વધુ હિન્દુ વસ્તી વસે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે, આપણા દેશમાં એક એવો મોટો વિસ્તાર પણ છે, જ્યાં 97 ટકાથી વધુ મુસ્લિમો રહે છે. ત્યાં હિન્દુઓની વસ્તી નહીંવત છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 28, 2025, 10:48 PM IST

Muslim Majority Region in India: ભારતમાં 80 ટકાથી વધુ હિન્દુ વસ્તી વસે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે, આપણા દેશમાં એક એવો મોટો વિસ્તાર પણ છે, જ્યાં 97 ટકાથી વધુ મુસ્લિમો રહે છે. અમે જે વિસ્તારની વાત કરી રહ્યા છીએ તેનું નામ લક્ષદ્વીપ છે. અરબ સાગરમાં આવેલા નાના-નાના ટાપુઓનો આ એક વિશાળ સમૂહ છે, જેમાં 900થી વધુ ટાપુઓ સામેલ છે.

લક્ષદ્વીપની કુલ વસ્તી કેટલી છે?
લક્ષદ્વીપની અંદાજિત વસ્તી આશરે 70 હજાર છે. જેમાંથી 97 ટકાથી વધુ મુસ્લિમો છે. જ્યારે હિન્દુઓ લગભગ 2.77% અને ખ્રિસ્તીઓ 0.49% છે. શીખ, બૌદ્ધ અને જૈન સમુદાયના લોકો આ ટાપુ સમૂહમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે છે.

લક્ષદ્વીપમાં સૌથી વધુ બોલાતી ભાષા
લક્ષદ્વીપમાં સૌથી વધુ બોલાતી અને સમજાતી ભાષા મલયાલમ છે. આ સિવાય મિનિકોય જેવા ટાપુ પર 'માહલ' (Mahl) નામની ભાષા પણ બોલાય છે. અહીં રહેતા કેટલાક પરપ્રાંતિય લોકો હિન્દી, ઉર્દૂ, તમિલ, બંગાળી અને અંગ્રેજી પણ બોલે છે.

લક્ષદ્વીપમાં ઇસ્લામિક પરંપરાઓનો પ્રભાવ કેમ?
મુસ્લિમ બહુમતી હોવાને કારણે લક્ષદ્વીપમાં ખાનપાન, તહેવાર, પહેરવેશ અને દૈનિક જીવનમાં ઇસ્લામિક પરંપરાઓનો પ્રભાવ જોવા મળે છે. રમઝાન અને ઈદ અહીંના સૌથી મોટા તહેવારો છે, જેમાં સેંકડો લોકો મસ્જિદોમાં ઉમટી પડે છે.

લક્ષદ્વીપમાં શુક્રવારે કેમ રહેતી હતી રજા?
દેશના અન્ય ભાગોની સિસ્ટમ કરતા અલગ લક્ષદ્વીપમાં પહેલા શુક્રવારે રજા રહેતી હતી, જ્યારે રવિવારે સરકારી કચેરીઓ અને શાળાઓ ખુલ્લી રહેતી હતી. પરંતુ કેન્દ્રમાં મોદી સરકાર આવ્યા બાદ નિયમોમાં ફેરફાર કરીને રવિવારને સત્તાવાર રજા જાહેર કરવામાં આવી છે.

શું લક્ષદ્વીપમાં દારૂ પી શકાય છે?
ઇસ્લામમાં દારૂ પર પ્રતિબંધ હોવાને કારણે પહેલા લક્ષદ્વીપમાં પણ દારૂ પીવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ હતો અને નિયમ તોડવા બદલ સજાની જોગવાઈ હતી. જો કે, પ્રવાસનને વેગ આપવા માટે મોદી સરકારના કાર્યકાળ દરમિયાન કેટલાક નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે અને હવે ત્યાંના કેટલાક ટાપુઓ પર દારૂ પીવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

