એશિયાનું સૌથી ખુશ શહેર કયું છે? ચીન અને જાપાનને પછાડી આ ભારતીય શહેરે મારી બાજી


Asia Happiest cities: કેટલાક એશિયન શહેરો ફક્ત તેમની ઊંચી ઇમારતો અને ગતિ માટે જ નહીં, પરંતુ તેમના લોકોના સ્મિત અને શાંતિ માટે પણ જાણીતા છે. આ યાદીમાં, એક ભારતીય શહેર બીજા બધા શહેરોને પાછળ છોડીને નંબર વન શહેર બન્યું છે જ્યાં લોકોને સૌથી વધુ ખુશી મળે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 05, 2025, 12:00 PM IST

Asia Happiest cities: ખુશીને માપવી મુશ્કેલ લાગણી છે, પરંતુ જ્યારે શહેરી જીવનની વાત આવે છે, ત્યારે વાતાવરણ, ખોરાક અને નાઇટલાઇફ તમારા જીવનને સીધી અસર કરે છે. તાજેતરના એક મોટા સર્વેમાં બહાર આવ્યું છે કે એશિયામાં સૌથી ખુશ લોકો ક્યાં રહે છે. આ સર્વેમાં સંસ્કૃતિ, સલામતી અને જીવનની ગુણવત્તા જેવા વિવિધ પાસાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. સૌથી મોટા સમાચાર એ છે કે એક ભારતીય શહેર ટોચના 5 શહેરોની યાદીમાં બીજા બધાને પાછળ છોડીને નંબર વન સ્થાન મેળવ્યું છે. ચાલો જાણીએ કે એશિયામાં તે 5 ખુશ સ્થળો કયા છે અને તે શા માટે સૌથી ખાસ છે.

આ શહેર એશિયામાં 'ખુશીનો રાજા'

ટાઈમ આઉટ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા એક મોટા સર્વે અનુસાર, સપનાનું શહેર, મુંબઈ, માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર એશિયામાં સૌથી ખુશ શહેર છે. હકીકતમાં, 94 ટકા મુંબઈ રહેવાસીઓએ કહ્યું કે તેમનું શહેર તેમને ખુશ કરે છે. 89% લોકો માને છે કે તેઓ મુંબઈમાં બીજા કોઈ પણ જગ્યાએ કરતાં વધુ ખુશ અનુભવે છે. 88% લોકો માને છે કે તેમના ભાગીદારો પણ મુંબઈમાં ખૂબ જ સકારાત્મક અને ખુશ રહે છે.

મુંબઈની સફળતા પાછળ ઘણા કારણો છે. તે અસંખ્ય મનોરંજન વિકલ્પો, જીવંત સામાજિક વાતાવરણ અને ઉત્તમ કારકિર્દીની તકો ધરાવે છે. વધુમાં, મુંબઈ એશિયાના શ્રેષ્ઠ સ્ટ્રીટ ફૂડ શહેરોમાંનું એક છે, જે તેની ખુશીને વધુ વધારે છે.

ચીનનું વર્ચસ્વ

ચીનના બે મુખ્ય શહેરો, બેઇજિંગ અને શાંઘાઈ, સૌથી ખુશ શહેરોની યાદીમાં બીજા અને ત્રીજા ક્રમે છે. બંને આધુનિકતા, સલામતી અને સંસ્કૃતિનું સંપૂર્ણ મિશ્રણ પ્રદાન કરે છે. બેઇજિંગ (બીજા સ્થાને) ના 93 ટકા રહેવાસીઓએ કહ્યું કે તેમનું શહેર તેમને ખુશ કરે છે, તેની સુવિધાઓ, સલામત વાતાવરણ અને સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક જીવનનો ઉલ્લેખ કરે છે. 

આ દરમિયાન, શાંઘાઈના 92 ટકા રહેવાસીઓએ પણ તેમના શહેરને ખુશ શહેર તરીકે વર્ણવ્યું. આ જ કારણ છે કે આ બંને શહેરોને જનરેશન-Z પેઢી માટે એશિયાના શ્રેષ્ઠ શહેરોમાં ગણવામાં આવે છે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે અહીંના યુવાનોનું ભવિષ્ય માત્ર સુરક્ષિત જ નહીં પણ તકોથી ભરેલું પણ છે.

દક્ષિણપૂર્વ એશિયાના શાંતિપૂર્ણ શહેરો: હનોઈ અને ચિયાંગ માઈ

એશિયાના સૌથી ખુશ શહેરોની યાદીમાં, બે સુંદર દક્ષિણપૂર્વ એશિયાઈ શહેરો, ચિયાંગ માઈ (થાઈલેન્ડ) અને હનોઈ (વિયેતનામ), અનુક્રમે ચોથા અને પાંચમા ક્રમે છે. બંને શહેરના 88% સ્થાનિક લોકોએ ખુશ હોવાનું જણાવ્યું. ચિયાંગ માઈ તેના હરિયાળી અને શાંત વાતાવરણ માટે જાણીતું છે, જ્યારે હનોઈ "સકારાત્મક લોકો" અને "રોજિંદા અનુભવોમાં આનંદ" ની દ્રષ્ટિએ જીત્યું. બંને શહેરો ધમાલથી દૂર, ધીમી ગતિ અને સમુદાયની મજબૂત ભાવના સાથે જીવન શોધનારાઓ માટે ઉત્તમ વિકલ્પો છે.

ઝડપી ગતિવાળા શહેરોમાં ઘટી રહ્યું છે સ્મિત 

રસપ્રદ વાત એ છે કે, સિઓલ, સિંગાપોર અને જાપાનની રાજધાની ટોક્યો જેવા મોટા અને વૈશ્વિક સ્તરે પ્રખ્યાત શહેરો આ "ખુશી" દોડમાં ઘણા પાછળ છે. ટોક્યો ટોચના 10માં પણ સ્થાન મેળવી શક્યું નથી, ફક્ત 70 ટકા લોકો માને છે કે તેમનું શહેર તેમને ખુશ કરે છે. 

નિષ્ણાતો માને છે કે ઝડપી ગતિશીલ જીવનશૈલી, કાર્ય-જીવન સંતુલનનો અભાવ અને આ શહેરોમાં રહેવાની ઊંચી કિંમત આ પાછળના મુખ્ય કારણો હોઈ શકે છે. આ સ્થળોએ રહેતા લોકોને શાંત કુદરતી ઉદ્યાનો અને ભીડભાડ વચ્ચે આરામ કરતા સ્થળોએ સમય વિતાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

  • એશિયાના 10 સૌથી સુખી શહેરો

1. મુંબઈ, ભારત
2. બેઇજિંગ, ચીન
3. શાંઘાઈ, ચીન
4. ચિયાંગ માઈ, થાઇલેન્ડ
5. હનોઈ, વિયેતનામ
6. જકાર્તા, ઇન્ડોનેશિયા
7. હોંગકોંગ
8. બેંગકોક, થાઇલેન્ડ
9. સિંગાપોર
10. સિઓલ, દક્ષિણ કોરિયા
 

