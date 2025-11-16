ભારતનો સૌથી નાનો જિલ્લો કયો છે ? એક ક્લિકમાં જાણો જવાબ
GK Quiz : ભારતનો સૌથી નાનો જિલ્લો કયો છે ? આવા જ કેટલાક જનરલ નોલેજના પ્રશ્નો અને જવાબો આ લેખમાં અમે તમને જણાવીશું, જે તમને તમારું નોલેજ વધારવામાં ઉપયોગી થઈ શકે છે.
GK Quiz : દર વર્ષે UPSC સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષાનું આયોજન કરે છે, જે વિશ્વની સૌથી અઘરી પરીક્ષાઓમાંની એક છે. લાખો યુવાનો તેમાં સફળતા મેળવવાનું સ્વપ્ન જુએ છે. જો કે, ફક્ત થોડા જ લોકો તેમના સપનાઓને સાકાર કરી શકે છે. UPSC CSE પાસ કરવા માટે, સામાન્ય જ્ઞાન (GK) મજબૂત હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આ ફક્ત પ્રિલિમ્સમાં જ નહીં, પરંતુ મુખ્ય અને ઇન્ટરવ્યુમાં પણ સફળતા માટે એક મહત્વપૂર્ણ આધારસ્તંભ છે. તેથી અમે તમારી તૈયારીને મજબૂત બનાવવા માટે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ GK પ્રશ્નો અને તેના જવાબો આ લેખમાં જણાવીશું.
પ્રશ્ન : ભારતમાં સૌથી ઓછી વસ્તી ધરાવતું રાજ્ય કયું છે ?
જવાબ : સિક્કિમ
પ્રશ્ન : ભારત રત્ન એવોર્ડ કયા વર્ષથી આપવામાં આવે છે ?
જવાબ : 1954
પ્રશ્ન : કયા તત્વમાં સૌથી વધુ ગલનબિંદુ છે ?
જવાબ : ટંગસ્ટન (W), જેનું ગલનબિંદુ આશરે 3410°C (6177°F) છે.
પ્રશ્ન : વિશ્વનો સૌથી નાનો ખંડ કયો છે ?
જવાબ : ઓસ્ટ્રેલિયા
પ્રશ્ન : પૃથ્વી પરનો સૌથી ગરમ ખંડ કયો છે ?
જવાબ : આફ્રિકા
પ્રશ્ન : ભારતમાં RBIની સ્થાપના ક્યારે થઈ ?
જવાબ : ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)ની સ્થાપના 1 એપ્રિલ, 1935ના રોજ થઈ હતી
પ્રશ્ન : ભારતીય બંધારણ કઈ ઇમારતમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું ?
જવાબ : ભારતીય બંધારણ સંસદ ભવનના સેન્ટ્રલ હોલમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું, જે અગાઉ બંધારણ ખંડ અથવા કાઉન્સિલ ચેમ્બર તરીકે ઓળખાતું હતું.
પ્રશ્ન : કયા ગેસને 'લાફિંગ ગેસ' કહેવામાં આવે છે ?
જવાબ : નાઈટ્રસ ઓક્સાઇડ (N2O)
પ્રશ્ન : ભારતનો સૌથી નાનો જિલ્લો કયો છે ?
જવાબ : ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ ભારતનો સૌથી નાનો જિલ્લો માહે છે, જે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પુડુચેરીમાં આવેલો છે, જેનો વિસ્તાર ફક્ત 9 ચોરસ કિલોમીટર છે.
