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નીતિન નવીનની નવી ટીમમાં કયા નેતા પાસે કેટલી છે નેટવર્થ? જાણો કોણ છે સૌથી અમીર અને કોણ છે સૌથી યુવા

BJP New Team: ભાજપ પ્રમુખ નીતિન નવીનની નવી ટીમની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. ભાજપની નવી ટીમમાં કુલ 65 સભ્યોની રાષ્ટ્રીય કારોબારીમાં 51 નવા ચહેરાઓને તક આપવામાં આવી છે. ત્યારે ચૂંટણી એફિડેવિટ અને સત્તાવાર આંકડાઓના વિશ્લેષણથી આ નવા હોદ્દેદારોની નેટવર્થ અને જાહેર કરાયેલી સંપત્તિઓ સામે આવી છે. ચાલો જાણીએ કોણે સૌથી અમીર નેતા અને કેટલી છે તેમની સંપત્તિ?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 18, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:17 PM IST
નીતિન નવીનની નવી ટીમમાં કયા નેતા પાસે કેટલી છે નેટવર્થ? જાણો કોણ છે સૌથી અમીર અને કોણ છે સૌથી યુવા

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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