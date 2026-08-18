/નીતિન નવીનની નવી ટીમમાં કયા નેતા પાસે કેટલી છે નેટવર્થ? જાણો કોણ છે સૌથી અમીર અને કોણ છે સૌથી યુવા

BJP New Team: ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નિતિન નવીન દ્વારા પાર્ટીની નવી 65 સભ્યોની રાષ્ટ્રીય કારોબારીની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. આ નવી ટીમમાં 51 નવા ચહેરાઓ (78.5%)ને સામેલ કરીને પાર્ટી સંગઠનને નવો આકાર આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. ચૂંટણી સોગંદનામા અને સત્તાવાર આંકડાઓના વિશ્લેષણથી આ નવા હોદ્દેદારોની આર્થિક પૃષ્ઠભૂમિ અને જાહેર કરાયેલી સંપત્તિઓનું રસપ્રદ ચિત્ર સામે આવ્યું છે.
ભાજપની નવી કારોબારીમાં પીયુષ ગોયલ સૌથી અમીર નેતા
પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કોષાધ્યક્ષની જવાબદારી સંભાળી રહેલા પીયુષ ગોયલ ભાજપની નવી રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સૌથી ધનિક નેતા તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. તેમના ચૂંટણી સોગંદનામા મુજબ, તેમની કુલ સંપત્તિ લગભગ 110.95 કરોડ રૂપિયા છે. જેમાંથી મોટો ભાગ શેર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને બેન્ક ડિપોઝિટ જેવી ચલ સંપત્તિઓનો છે. આ ઉપરાંત અચલ સંપત્તિમાં મુંબઈ અને દિલ્હીમાં 21 કરોડ રૂપિયાથી વધુી કિંમતના રહેણાંક ફ્લેટ્સનો સમાવેશ થાયા છે. જ્યારે તેમના પર કોઈ દેવાદારી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
ટોપ 5 અમીર નેતાઓમાં દિગ્ગજોનું વર્ચસ્વ
પીયુષ ગોયલ ઉપરાંત પાર્ટીની નવી કારોબારીમાં અન્ય ઘણા મોટા નામો પાસે પણ મસમોટી સંપત્તિ છે.
બૈજયંત પાંડા (રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ): 15 કરોડ રૂપિયાથી વધુની અનુમાનિત સંપત્તિ સાથે બીજા સ્થાને છે.
સ્મૃતિ ઈરાની (રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ): લગભગ 14.5 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ, જેમાં મુંબઈ અને અમેઠીમાં અચલ મિલકતો સામેલ છે.
ડો. સતીશ પૂનિયા (રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ): 5 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ, જેમાં ખેતીની જમીન અને રહેણાંક મિલકતો સામેલ છે.
વસુંધરા રાજે સિંધિયા (રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ): જાહેર કરાયેલી 4.09 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ સાથે ટોપ 5માં સામેલ છે. તેમના સોગંદનામામાં 3.179 કિલોગ્રામ સોનું અને 15 કિલોગ્રામ ચાંદી પણ સામેલ છે.
હેમાંગ જોશી સૌથી યુવા ચહેરા
નવી ટીમમાં એક તરફ જ્યાં મોટા ઉદ્યોગપતિઓ અને દિગ્ગજોનું પ્રતિનિધિત્વ છે, તો બીજી તરફ યુવા અને મિડલ ક્લાસ બેકગ્રાઉન્ડના નેતાઓને પણ તક આપવામાં આવી છે.
ડો. હેમાંગ જોશી (BJYM અધ્યક્ષ): 35 વર્ષના હેમાંગ જોશી આ સમગ્ર યાદીમાં સૌથી યુવા અને સૌથી ઓછી સંપત્તિ (1 કરોડ રૂપિયા) ધરાવતા મુખ્ય નેતાઓમાં સામેલ છે.
બિપ્લબ કુમાર દેબ અને ગજેન્દ્ર પટેલ: ત્રિપુરાના પૂર્વ CM બિપ્લબ દેબ (1.2 કરોડ રૂપિયા) અને OBC મોર્ચા પ્રમુખ ગજેન્દ્ર પટેલ (2 કરોડ રૂપિયા)ની સંપત્તિ સામાન્ય મધ્યમવર્ગીય દાયરામાં આવે છે.
શિવેશ કુમાર રામ (SC મોરચા): માત્ર 80 લાખ રૂપિયાની અનુમાનિત સંપત્તિ સાથે સૌથી ઓછી જાહેર કરાયેલી આવક ધરાવતા ચહેરાઓમાં સામેલ છે.
ચૂંટણી માટે સંગઠનમાં કેટલું બેલેન્સ?
વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે, 51 નવા નેતાઓની સરેરાશ 4 થી 5 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ એ દર્શાવે છે કે પાર્ટીએ અનુભવી, આર્થિક રીતે મજબૂત અને પાયાના સ્તરના યુવા કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે સંતુલન સાધવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ નવી રાષ્ટ્રીય ટીમ આગામી રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણીઓ અને 2029ની સામાન્ય ચૂંટણીઓ માટે ભાજપના સંગઠનાત્મક માળખાને વધુ મજબૂતી પ્રદાન કરશે.