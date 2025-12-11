Prev
મમતા બેનર્જીના કયા સાંસદ પીતા જોવા મળ્યા સિગારેટ ? TMC-BJP વચ્ચે ઘર્ષણ, જાણો

Parliament Winter Session: સંસદના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન આજે લોકસભા ગૃહની અંદર ઈ-સિગારેટનો ધુમાડો દેખાતો હતો, જ્યારે બહાર સિગારેટનો ધુમાડો દેખાતો હતો. ટીએમસી-ભાજપ સંસદીય સત્ર દિવસભર ચાલુ રહ્યું. સવારે ભાજપના સાંસદ અનુરાગ ઠાકુરે ટીએમસીના એક સાંસદ પર ઈ-સિગારેટ પીવાનો આરોપ લગાવ્યો અને લોકસભા સ્પીકર પાસેથી કાર્યવાહીની માંગ કરી, જ્યારે ટીએમસીએ પણ સ્પષ્ટતા રજૂ કરી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 11, 2025, 08:57 PM IST

Parliament Winter Session: ગુરુવારે લોકસભામાં ઈ-સિગારેટ પીવાનો મુદ્દો ચર્ચામાં રહ્યો. ભાજપના સાંસદ અનુરાગ ઠાકુરે આરોપ લગાવ્યો કે કેટલાક ટીએમસી સાંસદો ગૃહની અંદર ઈ-સિગારેટ પીતા જોવા મળ્યા હતા. શાસક પક્ષના અનેક સાંસદોએ આનો સખત વિરોધ કર્યો અને હોબાળો મચાવ્યો. 

પ્રશ્નકાળ દરમિયાન આ મુદ્દો ઉઠાવતા અનુરાગ ઠાકુરે કહ્યું કે સંસદની ગરિમા સાથે કોઈપણ પ્રકારનો સમાધાન સહન કરી શકાય નહીં. તેમના આરોપોનો જવાબ આપતા, લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ ખાતરી આપી કે ફરિયાદની તપાસ કરવામાં આવશે. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે સંસદ ગૃહની અંદર ધૂમ્રપાન પ્રતિબંધિત છે અને કોઈને પણ આવું કરવાની મંજૂરી આપી શકાય નહીં.

TMC સાંસદ સૌગત રોય સિગારેટ પીતા જોવા મળ્યા

સભામાં હોબાળો હજુ શાંત થયો ન હતો કે ટીએમસી સાંસદ સૌગત રોય સંસદ ભવન અને બંધારણ ભવન વચ્ચે આવેલા સંસદ ભવન સંકુલમાં સિગારેટ પીતા જોવા મળ્યા. કેન્દ્રીય મંત્રીઓ ગજેન્દ્ર સિંહ શેખાવત અને ગિરિરાજ સિંહે તેમને હળવેથી ઠપકો આપ્યો અને પૂછ્યું, "તમે અમારા સ્વાસ્થ્યને કેમ નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છો?" બાદમાં, ગિરિરાજ સિંહે આ મુદ્દા પર ટીએમસીની ટીકા કરતા કહ્યું કે ટીએમસી સંસદીય શિષ્ટાચારનું બિલકુલ પાલન કરતી નથી. 

ત્યારબાદ સૌગત રોયે સ્પષ્ટતા કરી કે, ભવનની અંદર ધૂમ્રપાન કરવાની મનાઈ છે, પરંતુ બહાર કોઈ વાંધો નથી. શેખાવત સ્પીકર નથી કે કોણ ક્યાં ધૂમ્રપાન કરી શકે તે નક્કી કરે. જોકે, બંગાળમાં ચૂંટણી નજીક આવતાની સાથે, ભાજપ અને ટીએમસી બંનેના નેતાઓ દરેક મુદ્દા પર, સિગારેટના મુદ્દા પર પણ ઝઘડતા જોવા મળે છે.

આ મુદ્દો સંસદ ભવન અંદર ઘણા દિવસોથી ચાલી રહ્યો હતો

સંસદ ભવન અંદર ઈ-સિગારેટ પીતા સાંસદોનો મુદ્દો ઘણા દિવસોથી ચાલી રહ્યો હતો. ભાજપે આરોપ લગાવ્યો હતો કે પરિસરમાં ઈ-સિગારેટ પીતા ત્રણ સાંસદો ટીએમસીના છે. અનુરાગ ઠાકુરે શૂન્યકાળ દરમિયાન આમાંથી કોઈ પણ સાંસદનું નામ લીધા વિના આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. અનુરાગ ઠાકુરે ફક્ત એક જ સાંસદનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. સ્પીકર ઓમ બિરલાએ તાત્કાલિક આ બાબતની નોંધ લીધી અને કહ્યું કે લેખિત ફરિયાદ આપો, તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

