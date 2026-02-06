Explainer: ચીન હોય કે અમેરિકા...વિમાનો ઉડાડવા આખી દુનિયા ભારત પર છે નિર્ભર, ગુજરાતનું આ શહેર પણ છે એરોસ્પેસ હબ
Make in India aviation: આકાશમાં જ્યારે વિમાનનો અવાજ સંભળાય છે, ત્યારે નાનાથી મોટા તમામ લોકો આકાશ તરફ મીટ માંડે છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે દુનિયામાં ઉડતા વિમાનોના અમુક પોર્ટ્સ ભારતમાં બને છે. ભારતમાં બનતા પોર્ટ્સ વગર વિમાન ઉડી શકવું લગભગ અશક્ય છે. ભારતમાં વિમાનોની ડિઝાઈન, નિર્માણ અને દેખરેખનું એક એવું ઈકોસિસ્ટમ તૈયાર થઈ ગયું છે કે દુનિયાની દિગ્ગજ કંપનીઓ જેમ કે Airbus અને Boeing હવે ભારત પર નિર્ભર રહે છે. આજે દરેક એરબસ કોમર્શિયલ વિમાનમાં ભારતમાં બનેલા પોટર્સનો ઉપયોગ થાય છે.
Trending Photos
Make in India aviation: ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ હાલમાં જ વિગ્સ ઈન્ડિયા 2026 અને બજેટ સત્ર દરમિયાન વૈશ્વિક વિમાન ક્ષેત્રમાં ભારતની વધતી ધમક વિશે ચર્ચા કરી હતી. તેમણે ગર્વથી જણાવ્યું હતું કે ભારત હવે માત્ર વિમાનોની ખરીદકાર જ નથી, પરંતુ એક મોટો નિર્માતા બની ચૂક્યો છે. આજે દુનિયાનું કદાચ કોઈ એવું વિમાન હશે જેમાં મેડ ઈન ઈન્ડિયાના પોટર્સ ના લાગ્યા હોય.
પીએમ મોદીએ બજેટ સત્ર અને વિગ્સ ઈન્ડિયા સમિટમાં સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે ભારત હવે દુનિયાનો ત્રીજા નંબરનો મોટો ઘરેલૂ વિમાનન બજાર બની ચૂક્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય કંપનીઓએ હાલના વર્ષોમાં 1500થી વધુ વિમાનોનો આર્ડર આપ્યો છે, પરંતુ ભારતનું લક્ષ્ય માત્ર વિમાન ખરીદવાનું જ નથી, પરંતુ તેને બનાવવાનું છે. ટાટા એરબસ (Tata-Airbus)ના C295 પ્રોજેક્ટ અને GE Aerospaceની સાથે ફાઈટર જેટ એન્જિન બનાવવાની ડિલે ભારતને એક નવી ઉંચાઈ પર પહોંચાડી દીધી છે.
પીએમ મોદીએ શું કહ્યું?
ભારતમાં બનેલા Flap-track beam assemblies, Door structures અને Engine componentsની નિકાસ સમગ્ર દુનિયામાં થઈ રહી છે. પીએમ મોદી અનુસાર હવે તે દિવસો દૂર નથી જ્યારે ભારતમાં બનેલા યાત્રી વિમાન જેમ કે SJ-100 દુનિયાના આકાશમાં ચક્કર લગાવશે. સરકારે બજેટ 2026માં વિમાનના પોટર્સ પર લાગનાર કસ્ટમ ડ્યૂટીને ખતમ કરી આ ક્ષેત્રને વધુ પ્રોત્સાહન આપ્યું છે.
ભારત વિમાનના કયા કયા પોટર્સ બનાવે છે?
ભારતીય કંપનીઓ હવે વિમાનના સૌથી જટિલ ભાગો બનાવી રહી છે. જેમાં ખુબ જ જરૂરી આ પોટર્સનો સમાવેશ થાય છે.
ફ્લેપ ટ્રેક બીમ (Flap-Track Beams):
બેંગ્લોરની ડાયનમેટિક ટેક્નોલોજીજ એરબસ A320 અને A330 પરિવારના વિમાનો માટે આ મહત્વપૂર્ણ પોટર્સ બનાવે છે, જે વિંગ્સના ફ્લેપ્સને કંટ્રોલ કરે છે.
વિમાનના દરવાજા (Aircraft Doors):
એરબસના A220 વિમાનોના તમામ મુખ્ય દરવાજા હવે ભારતમાં જ બનાવવામાં આવે છે.
એન્જિનના રોટેટિંગ પાર્ટસ (Engine Parts):
ટાટા અને સાફ્રાન મળીને હૈદરાબાદમાં LEAP એન્જિન માટે ખુબ જ શક્તિશાળી રીતે ફરતું પાટર્સ (Critical Rotating Parts) બનાવી રહ્યા છે, જેનો ઉપયોગ દુનિયાભરના બોઈંગ અને એરબસ વિમાનોમાં થાય છે.
ફ્યૂજલેસ અને સ્ટ્રાક્ચર:
ટાટા બોઈંગ એયરોસ્પેસ લિમિટેડ (TBAL) અપાચે હેલિકોપ્ટરોના ફ્યૂજલેજ એટલે કે મુખ્ય બોડીને બનાવનાર એકમાત્ર વૈશ્વિક સપ્લાયર છે.
મેક ઈન ઈન્ડિયાને મળી નવી ઉડાન
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે બજેટ 2026-27માં વિમાનના નિર્માણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઐતિહાસિક કદમ ઉઠાવ્યું છે. નાગરિક અને ટ્રેનિંગ વિમાનોના નિર્માણ માટે જરૂરી પાટર્સ પર લાગનાર 7.5 ટકાથી 15ટકા સુધીની કસ્ટમ ડ્યૂટીને સંપૂર્ણ રીતે ખતમ કરી નાંખી છે. એટલું જ નહીં, વિમાનોની સર્વિસ માટે આયાત થનાર કાચા માલ પર પણ ભારે છૂટ આપવામાં આવી છે, જેથી ભારત દુનિયાના 'મેન્ટેનેંસ હબ' બની શકે. જ્યારે ભારતમાં જ સી પ્લેન અને ટ્રેનિંગ વિમાન બનાવવા માટે વિશેષ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે.
એટલું જ નહીં, વડોદરામાં બની રહેલા Tata-Airbus C295 સૈન્ય પરિવહન વિમાનના 70 ટકા પાટર્સ ભારતમાં જ બની રહ્યા છે. જ્યારે GE F414 એન્જિનને લઈને પણ મોટું અપડેટ છે. તેજસ માર્ક-2 માટે અમેરિકી કંપની GE ભારતમાં પોતાના એન્જિનોની 80 ટકા ટેકનિક શેર કરશે અને ભારતમાં જ બનાવવામાં આવશે. સાથે SJ-100 પેસેન્જર જેટની પણ તૈયારી ચાલી રહી ચે. HAL અને રશિયાની UAC મળીને ભારતમાં જ 100 સીટોવાળું યાત્રી વિમાન બનાવવાની તૈયારીમાં છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે