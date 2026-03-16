કયા રાજ્યમાં સૌથી વધુ છે LPG ગ્રાહકોની સંખ્યા? આ રાજ્યમાં છે પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાના સૌથી વધારે કનેક્શન, જાણો

LPG Consumers: ઈરાન, ઈઝરાયલ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવને કારણે ઇંધણ પુરવઠા પર અસર પડી છે. આ દરમિયાન, ચાલો જોઈએ કે કયા ભારતીય રાજ્ય સૌથી વધુ LPG વાપરે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 16, 2026, 05:54 PM IST
LPG Consumers: ઈરાન, ઈઝરાયલ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે સંકળાયેલા મધ્ય પૂર્વના તણાવ હવે વિશ્વભરમાં ઉર્જા પુરવઠાને અસર કરી રહ્યા છે. શિપિંગ માર્ગો પરના વિસ્તારોમાં ઇંધણ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે. પરિણામે, ભારતના ઘણા ભાગોમાં LPG સિલિન્ડર મેળવવા માટે લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે. 

જ્યારે કેટલાક પરિવારોએ ટૂંકા ગાળા માટે ઇન્ડક્શન પર સ્વિચ કર્યું છે, તો અન્ય લોકો આ મુશ્કેલ સમયમાં તેમના રસોઈ ગેસ પુરવઠાને સુરક્ષિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, ચાલો જોઈએ કે કયા ભારતીય રાજ્યમાં સૌથી વધુ LPG વપરાશકર્તાઓ છે અને પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાનો લાભ કેટલા પરિવારો લઈ રહ્યા છે.

LPG વપરાશકર્તાઓની સંખ્યા

ઉત્તર પ્રદેશમાં સૌથી વધુ LPG વપરાશકર્તાઓ છે. આ એકલા રાજ્યમાં આશરે 4.87 કરોડ LPG વપરાશકર્તાઓ છે. આ દેશના કુલ ઘરેલુ LPG વપરાશકર્તાઓના આશરે 15% છે. આ રાજ્ય તેની મોટી વસ્તી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સુલભતાને કારણે LPG વપરાશમાં આગળ છે.

ભારતમાં કુલ LPG વપરાશકર્તાઓ

ભારતમાં 33.37 કરોડથી 34.0 કરોડ એક્ટિવ ઘરેલુ LPG વપરાશકર્તાઓ છે. છેલ્લા 10 વર્ષોમાં, સરકારી પહેલો અને વિસ્તૃત પુરવઠા નેટવર્કને કારણે શહેરો અને ગામડાઓ બંનેમાં રસોઈ ગેસની પહોંચમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આ વિસ્તરણથી લાકડા, કોલસો અને કેરોસીન જેવા પરંપરાગત ઇંધણ પર નિર્ભરતા ઓછી થઈ છે.

અન્ય રાજ્યોમાં LPP વપરાશકર્તાઓ

ઉત્તર પ્રદેશ પછી, અન્ય ઘણા મુખ્ય રાજ્યોમાં પણ LPG વપરાશકર્તાઓની સંખ્યા મોટી છે. મહારાષ્ટ્રમાં આશરે 3.02 કરોડ LPG વપરાશકર્તાઓ છે, ત્યારબાદ પશ્ચિમ બંગાળમાં આશરે 2.72 કરોડ LPG વપરાશકર્તાઓ છે. તમિલનાડુમાં આશરે 2.4 કરોડ LPG વપરાશકર્તાઓ છે, અને બિહારમાં આશરે 2.33 કરોડ LPG વપરાશકર્તાઓ છે.

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાની પહોંચ

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાએ આર્થિક રીતે વંચિત પરિવારોને સ્વચ્છ રસોઈ બળતણ પૂરું પાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. આ યોજના ગરીબ પરિવારોની મહિલાઓને LPG કનેક્શન પૂરા પાડે છે. હાલમાં, દેશભરમાં કુલ 10.56 કરોડ LPG કનેક્શન પૂરા પાડવામાં આવ્યા છે.

આ યોજનાના સૌથી વધુ લાભાર્થીઓ ધરાવતા રાજ્યો

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓની યાદીમાં ઉત્તર પ્રદેશ ફરી એકવાર મોખરે છે. રાજ્યમાં આશરે 1.88 કરોડ પરિવારોએ આ યોજના હેઠળ LPG કનેક્શન મેળવ્યા છે. પશ્ચિમ બંગાળ આશરે 1.24 કરોડ લાભાર્થીઓ સાથે બીજા ક્રમે છે. બિહાર આ પહેલનો લાભ આશરે 1.18 કરોડ પરિવારો સાથે બીજા ક્રમે છે.

About the Author
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

