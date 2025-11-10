Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

લાલ કિલ્લા બ્લાસ્ટમાં કયા વાહનનો થયો હતો ઉપયોગ? દિલ્હી વિસ્ફોટ અંગે મોટો ખુલાસો

Delhi Car Explosion: દિલ્હીના લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશનના ગેટ નંબર 1 પાસે થયેલા વિસ્ફોટના કેસમાં એક મોટો ખુલાસો થયો છે. અહેવાલો અનુસાર, આ કારમાં બ્લાસ્ટ થયો હતો. નજીકમાં પાર્ક કરેલા અનેક વાહનોને ભારે નુકસાન થયું હતું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 10, 2025, 09:38 PM IST

Trending Photos

લાલ કિલ્લા બ્લાસ્ટમાં કયા વાહનનો થયો હતો ઉપયોગ? દિલ્હી વિસ્ફોટ અંગે મોટો ખુલાસો

Delhi Car Explosion: ઘટનાસ્થળે હાજર લોકોએ જણાવ્યું હતું કે વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે નજીકની ઇમારતો અને વાહનોની કાચની બારીઓ તૂટી ગઈ હતી. ઘટનાસ્થળે લોહીના ડાઘ અને તૂટેલા કાચ વિખરાયેલા જોવા મળ્યા હતા. અહેવાલો અનુસાર, વિસ્ફોટ આઈ 20 કારમાં થયો હતો. નજીકમાં પાર્ક કરેલા અનેક વાહનોને ભારે નુકસાન થયું હતું.

હાલમાં કોઈ નિષ્કર્ષ કાઢવો વહેલો ગણાશે

Add Zee News as a Preferred Source

દિલ્હી પોલીસના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ હજુ સુધી ઘટના અંગે સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી. દરમિયાન, ઘટનાની જાણ થતાં સીઆરપીએફ ડીઆઈજી ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે હાલમાં કોઈ નિષ્કર્ષ કાઢવો વહેલો ગણાશે. 

બધી ટીમો હજુ પણ ઘટનાસ્થળે

ડેપ્યુટી ચીફ ફાયર ઓફિસર એકે મલિકે ચાંદની ચોક મેટ્રો સ્ટેશન નજીક કાર વિસ્ફોટના અહેવાલો મળ્યાની જાણ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, અમે તાત્કાલિક પ્રતિક્રિયા આપી અને સાત ફાયર યુનિટ ઘટનાસ્થળે મોકલ્યા. સાંજે 7:29 વાગ્યા સુધીમાં આગ સંપૂર્ણપણે ઓલવાઈ ગઈ હતી. અમારી બધી ટીમો હજુ પણ ઘટનાસ્થળે તૈનાત છે."

ભયાનક દ્રશ્યનું વર્ણન

દરમિયાન, પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ જાનમાલના નુકસાન અને શરીરના ભાગો વિખેરાઈ જવાથી સ્તબ્ધ થઈ ગયા હોવાનો અહેવાલ આપ્યો. એક સ્થાનિક રહેવાસીએ કહ્યું, "જ્યારે અમે રસ્તા પર કોઈનો હાથ જોયો, ત્યારે અમે બધા સ્તબ્ધ થઈ ગયા. હું ભયાનક દ્રશ્યનું વર્ણન પણ કરી શકતો નથી."

મને લાગ્યું કે બધા મરી જશે

બીજાએ કહ્યું, "જ્યારે અમે ઘટના પછી નજીક પહોંચ્યા, ત્યારે અમે રસ્તા પર શરીરના ભાગો વિખેરાયેલા જોયા. કોઈ સમજી શક્યું નહીં કે શું થયું. ઘણા વાહનોને ભારે નુકસાન થયું હતું. એક સ્થાનિક દુકાનદારે કહ્યું કે, મેં મારા જીવનમાં ક્યારેય આટલો જોરદાર વિસ્ફોટ સાંભળ્યો ન હતો. વિસ્ફોટને કારણે હું ત્રણ વખત નીચે પડી ગયો. મને લાગ્યું કે બધા મરી જશે.

આ દરમિયાન, LNJPN હોસ્પિટલના મેડિકલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટે જણાવ્યું કે 15 ઘાયલ લોકોને લોક નાયક હો

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Red Fort blast DelhiDelhi car explosionDelhi Car BlastBlastDelhiGujarati NewsRed FortBlast in Delhired fort newsred fort delhiLal Quilalal quila news

Trending news