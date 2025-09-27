10 હજારની આશા હતી, અભિનેતા વિજયની એક ઝલક મેળવવા ઉમટી પડ્યા 50 હજાર ચાહકો!

Prev
Vijay Rally Stampede: તમિળનાડુના કરુરમાં વિજયની રેલીમાં 31 લોકોના મૃત્યુ થયા છે, જેમાં બાળકો પણ સામેલ છે. ઘણા લોકો બેહોશ થઈ ગયા, પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો અને ઘાયલોને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા. મુખ્યમંત્રી સ્ટાલિને તપાસના આદેશ આપ્યા અને રવિવારે કરુરની મુલાકાત લેશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 27, 2025, 09:58 PM IST

Vijay Rally Stampede: તમિળનાડુના કરુરમાં શનિવારે ટીવીકે (TVK) પ્રમુખ અને અભિનેતામાંથી નેતા બનેલા વિજયની ચૂંટણી રેલીમાં ભારે ભીડને કારણે નાસભાગ મચી ગઈ. આ ઘટનામાં ૨૦ લોકોના મૃત્યુની આશંકા છે, જેમાં બાળકો પણ સામેલ છે. આયોજકોએ પહેલા 10,000 લોકો આવવાની અપેક્ષા રાખી હતી, પરંતુ આશરે 50,000 લોકો માત્ર 1.20 લાખ ચોરસ ફૂટના વિસ્તારમાં એકઠા થઈ ગયા.

ભારે ભીડ વચ્ચે ઘણા કાર્યકરો અને બાળકો દબાણને કારણે બેહોશ થઈ ગયા. પરિસ્થિતિ વણસતા વિજયે પોતાનું ભાષણ અધવચ્ચે રોકી દીધું અને કાર્યકરોને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરી. તેમણે ભીડને એમ્બ્યુલન્સ માટે રસ્તો આપવા કહ્યું અને પાણીની બોટલોનું વિતરણ કરાવ્યું. ઘટનાની ગંભીરતા જોતા ડીએમકે (DMK)ના મંત્રી સેન્થિલ બાલાજી અને જિલ્લા કલેક્ટરે હોસ્પિટલ પહોંચીને પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો. આ દરમિયાન, ભીડને કાબૂમાં લેવા માટે પોલીસને લાઠીચાર્જ કરવો પડ્યો.

મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિને આ ઘટનાને "ચિંતાજનક" ગણાવી અને તાત્કાલિક તબીબી સહાય ઉપલબ્ધ કરાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો. તેમણે સેન્થિલ બાલાજી, સ્વાસ્થ્ય મંત્રી સુબ્રમણિયન અને જિલ્લા કલેક્ટર સાથે વાત કરી અને તિરુચિરાપલ્લીના મંત્રી અંબિલ મહેશને તાત્કાલિક મદદ માટે મોકલ્યા. સ્ટાલિન રવિવારે કરુરની મુલાકાત લેશે.

આ દુર્ઘટના દરમિયાન એક 9 વર્ષની બાળકી લાપતા થઈ ગઈ. વિજયે પોલીસ અને પોતાના કાર્યકરોને બાળકીની શોધમાં મદદ કરવાની અપીલ કરી. ઘણા લોકોને નજીકની હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે અને મેડિકલ ટીમો રાહત કાર્યમાં લાગેલી છે.

