/સરકારી અધિકારીઓની ખુરશીઓ પર કેમ પાથરવામાં આવે છે સફેદ ટુવાલ ? બ્રિટિશ યુગ સાથે જોડાયો છે તેનો ઇતિહાસ, જાણો

White Towel On Chair: સરકારી અધિકારીઓની ખુરશીઓ પર સફેદ ટુવાલ કેમ પાથરવામાં આવે છે? બ્રિટિશ યુગથી ચાલી આવતી આ પરંપરાના ઇતિહાસ, ગરમી અને સ્વચ્છતા સાથે તેનો સંબંધ અને આજે પણ સરકારી કચેરીઓમાં તે શા માટે પ્રચલિત છે તે વિશે જાણીએ.
White Towel On Chair: જો તમે ક્યારેય સરકારી કચેરીની મુલાકાત લીધી હોય, તો તમે કદાચ વરિષ્ઠ અધિકારીઓની ખુરશીઓ પર સફેદ ટુવાલ પાથરેલો જોયો હશે. આધુનિક સમયમાં પણ, એર કન્ડીશનર, આરામદાયક ખુરશીઓ અને ઓફિસ સુવિધાઓ સાથે, આ પરંપરા ચાલુ રહે છે.
ઘણા લોકો તેને ફક્ત ફેશન અથવા ઔપચારિકતા માને છે, પરંતુ તેની પાછળ એક લાંબો ઇતિહાસ છે. આ સફેદ ટુવાલ ફક્ત કાપડનો ટુકડો નથી, પરંતુ સરકારી કાર્ય સંસ્કૃતિ અને વહીવટી પરંપરાનો એક ભાગ બની ગયો છે. તે બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન ઉદ્ભવ્યો હતો અને આજે પણ સરકારી કચેરીઓમાં હાજર છે.
બ્રિટિશ યુગમાં આ પરંપરા કેવી રીતે ઉદ્ભવી?
ખુરશી પર સફેદ ટુવાલ પાથરવાની પરંપરા બ્રિટિશ યુગની હોવાનું માનવામાં આવે છે. તે સમયે, ન તો પાકા રસ્તા હતા કે ન તો આધુનિક પરિવહન. બ્રિટિશ અધિકારીઓ ઘણીવાર ઘોડા પર લાંબા અંતરની મુસાફરી કરતા હતા, જેના કારણે તેમના કપડાં અને શરીર પર ધૂળ અને પરસેવો એકઠો થતો હતો. આ સંદર્ભમાં, સફેદ ટુવાલ સ્વચ્છતા જાળવવાનો એક સરળ રસ્તો બની ગયો. ધીમે ધીમે, તે અધિકારીઓની ઓળખનો એક ભાગ બની ગયો. સમય જતાં, આ પરંપરા સરકારી કચેરીઓમાં ફેલાઈ ગઈ, અને અધિકારીઓની ખુરશીઓ પર ટુવાલ પાથરવાની પ્રથા શરૂ થઈ, જે પાછળથી વહીવટી સંસ્કૃતિનો એક ભાગ બની ગઈ.
ગરમી અને પરસેવા સાથે આનો શું સંબંધ હતો?
ભૂતકાળમાં, સરકારી કચેરીઓમાં એર કન્ડીશનીંગનો અભાવ હતો. 1980ના દાયકા સુધી, મોટાભાગની કચેરીઓમાં ફક્ત પંખા હતા, જે ઉનાળા દરમિયાન વધુ રાહત આપતા ન હતા. આવા વાતાવરણમાં, અધિકારીઓને લાંબા સમય સુધી બેસીને કામ કરવું પડતું હતું.
સફેદ ટુવાલ પરસેવો શોષી લેતો હતો અને ખુરશીને ગંદી થતી અટકાવતો હતો. આ કારણે ટુવાલ આરામ અને સ્વચ્છતાનું સાધન બન્યો. તે સરકારી વાહનો, ખાસ કરીને એમ્બેસેડર કાર અને જીપમાં પણ સામાન્ય હતું. તે 1990ના દાયકા સુધી અધિકારીઓની દિનચર્યાનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ રહ્યો.
આ પરંપરા શા માટે ચાલુ છે?
આજે, લગભગ તમામ સરકારી કચેરીઓ આધુનિક સુવિધાઓ અને એર કન્ડીશનીંગથી સજ્જ છે. આ હોવા છતાં, સફેદ ટુવાલ હજુ પણ અધિકારીઓની ખુરશીઓ પર સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે. તેમનો ઉપયોગ હવે ફક્ત પરસેવો લૂછવા પૂરતો મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેને પદ, સત્તા અને પ્રતિષ્ઠાના પ્રતીક તરીકે પણ જોવામાં આવે છે.
સરકારી પ્રણાલીઓમાં ઘણી પરંપરાઓ સમય જતાં પ્રતિષ્ઠિત બની ગઈ છે. જેમ વરિષ્ઠ અધિકારીઓ શાહીનો ખાસ રંગ વાપરે છે અથવા મોટા ડેસ્ક ધરાવે છે, તેવી જ રીતે ખુરશી પર સફેદ ટુવાલ પણ વહીવટી સંસ્કૃતિનો ભાગ માનવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે, બદલાતી ટેકનોલોજી અને સમય છતાં, આ પરંપરા સરકારી કચેરીઓમાં જીવંત છે.