કોણ છે સંજય યાદવ અને રમીઝ? જેમનો લાલુની દીકરી રોહિણીએ પોસ્ટમાં લીધું નામ, તેજ પ્રતાપ પણ કહે છે ‘જયચંદ’
Why did Rohini Acharya leave the family: રોહિણી આચાર્યએ જે સંજય યાદવનો ઉલ્લેખ તેમની પોસ્ટમાં કર્યો, તે લાંબા સમયથી તેજસ્વી યાદવના સૌથી નજીકના અને વિશ્વાસુ સલાહકાર માનવામાં આવે છે.
Who is Sanjay Yadav: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025માં આરજેડીની કારમી હાર બાદ હવે લાલુ યાદવ પરિવારની અંદરનો તણાવ ખુલ્લેઆમ સામે આવ્યો છે. ચૂંટણી પહેલા લાલુના મોટા પુત્ર તેજ પ્રતાપ અને હવે દીકરી રોહિણી આચાર્ય (Rohini Acharya)એ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને પરિવાર અને આરજેડી (RJD) પાર્ટી સાથે સંબંધો તોડવાની જાહેરાત કરીને રાજકીય ગલિયારાઓમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે.
રોહિણીએ તેમની પોસ્ટમાં લખ્યું કે તેઓ રાજકારણ અને પરિવાર, બંનેથી અંતર બનાવી રહ્યા છે. સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ રહી કે રોહિણીએ તેમની પોસ્ટમાં બે નામો - સંજય યાદવ અને રમીઝ - નો ઉલ્લેખ કર્યો. રોહિણીએ કહ્યું કે આ બંનેના કહેવાથી તેમણે આ પગલું ભર્યું છે. તેમના આ નિવેદન બાદ રાજકીય વર્તુળોમાં સવાલો ઉઠવા લાગ્યા છે કે આખરે આ બંને કોણ છે? જેના કારણે લાલુ પરિવારમાં ફૂટનું ચિત્ર સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે.
કોણ છે તેજસ્વીના નજીકના સંજય યાદવ?
રોહિણી આચાર્યએ જે સંજય યાદવનો ઉલ્લેખ તેમની પોસ્ટમાં કર્યો, તે લાંબા સમયથી તેજસ્વી યાદવના સૌથી નજીકના અને વિશ્વાસુ સલાહકાર માનવામાં આવે છે. હરિયાણાના મહેન્દ્રગઢના રહેવાસી સંજયે કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં એમએસસી અને એમબીએ કર્યું છે. રાજકારણમાં આવતા પહેલા તેમણે પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં કામ કર્યું, પરંતુ 2012માં દિલ્હીમાં તેજસ્વી સાથે મુલાકાત બાદ તેમના જીવનનો વળાંક બદલાઈ ગયો. બંનેની મિત્રતા ક્રિકેટના મેદાનથી શરૂ થઈ અને પછી પાર્ટીની રણનીતિ સુધી પહોંચી ગઈ.
સંજયને ‘જયચંદ’ કહે છે તેજ પ્રતાપ
2013 થી સંજય યાદવ (Sanjay Yadav), તેજસ્વીની ‘કોર ટીમ’નો હિસ્સો બની ગયા અને રાજકીય રણનીતિ, ડેટા એનાલિસિસ, સીટની વહેંચણી અને સોશિયલ મીડિયા કેમ્પેન સુધી, દરેક ક્ષેત્રમાં તેમણે પોતાની ભૂમિકા ભજવી. સમય જતાં તેમનો પ્રભાવ એટલો વધ્યો કે 2024માં આરજેડીએ તેમને રાજ્યસભા મોકલી દીધા. પરંતુ પાર્ટીની અંદર તેમનું વધતું કદ ઘણા લોકોને ખૂંચવા લાગ્યું. તેજ પ્રતાપ યાદવ ઘણી વખત ખુલ્લેઆમ કહી ચૂક્યા છે કે સંજય યાદવને કારણે તેમને આરજેડીમાંથી કિનારે કરી દેવાયા. તેમણે તો જાહેર મંચો પર તેમને ‘જયચંદ’ સુધી કહી દીધું હતું. હવે જ્યારે રોહિણી આચાર્ય પણ આ જ આરોપોનું પુનરાવર્તન કરી રહ્યા છે.
કોણ છે તેજસ્વીના ભરોસાપાત્ર સાથી રમીઝ?
રોહિણી આચાર્યની પોસ્ટમાં આવેલું બીજું નામ રમીઝ અથવા રમીઝ નેમત ખાનનું છે. ઉત્તર પ્રદેશના બલરામપુરના રહેવાસી રમીઝ, તેજસ્વી યાદવની ટીમમાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ સભ્ય છે. તેઓ તેજસ્વીના કેમ્પેન મેનેજમેન્ટ, સોશિયલ મીડિયા પ્રવૃત્તિઓ અને રોજના કાર્યક્રમો સાથે જોડાયેલા કાર્યોની દેખરેખ રાખે છે. રમીઝને તેજસ્વીના જૂના મિત્ર અને વિશ્વાસપાત્ર માનવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે ચૂંટણીના સમયગાળામાં રમીઝ હંમેશા તેજસ્વીની સાથે રહે છે અને મીડિયા મેનેજમેન્ટથી લઈને રેલીના આયોજન સુધી તેમનો મહત્ત્વનો ફાળો હોય છે. રમીઝ સમાજવાદી પાર્ટીના પૂર્વ સાંસદ રિઝવાન ઝહીરના જમાઈ છે, જેનાથી તેમની રાજકીય સમજ અને નેટવર્ક બંને મજબૂત માનવામાં આવે છે.
