IPS ને કોણ સસ્પેન્ડ કરી શકે છે, કોની પાસે હોય છે આ પાવર?
Who Can Suspend An IPS Officer : આઈપીએસ એટલે ઈન્ડિયન પોલીસ સર્વિસ. પણ શું તમને આઈપીએસ સાથે જોડાયેલી કેટલીક મહત્વની બાબત ખબર છે, ન ખબર હોય તો જાણી લો.
General Knowledge : IPS એટલે કે ભારતીય પોલીસ સેવાનું મુખ્ય કાર્ય જાહેર સલામતી સુનિશ્ચિત કરવાનું, કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાનું અને ગુનાઓ અટકાવવાનું અને તપાસ કરવાનું છે.
UPSC દ્વારા નિમણૂક
IPS ની નિમણૂક યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશનની સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષા દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ પરીક્ષામાં પ્રિલિમ્સ, મેઇન્સ અને ઇન્ટરવ્યુ ત્રણ તબક્કામાં હોય છે.
તાલીમ અહીં થાય છે
તે જ સમયે, IPS અધિકારીઓની તાલીમ મુખ્યત્વે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ રાષ્ટ્રીય પોલીસ એકેડેમી, હૈદરાબાદમાં કરવામાં આવે છે.
IPS નો ઈતિહાસ
એવું કહેવાય છે કે બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન, IPS ને શાહી પોલીસ તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું. જો કે, 1948 માં સ્વતંત્રતા પછી, શાહી પોલીસને ઔપચારિક રીતે ભારતીય પોલીસ સેવા (IPS) તરીકે બદલવામાં આવી.
IPS નું સર્વોચ્ચ પદ
IPS સેવામાં સર્વોચ્ચ પદ પોલીસ મહાનિર્દેશક (DGP) નું છે. પોલીસ મહાનિર્દેશક રાજ્યના પોલીસ વિભાગમાં સર્વોચ્ચ પદ છે.
IPS ને કોણ સસ્પેન્ડ કરી શકે છે
પરંતુ શું તમે જાણો છો કે IPS અધિકારીને કોણ સસ્પેન્ડ કરી શકે છે? આ સત્તા કોની પાસે છે.
તેમની પાસે સત્તા છે
તમને જણાવી દઈએ કે IPS અધિકારીને સસ્પેન્ડ કરવાનો અધિકાર તે રાજ્ય સરકાર પાસે છે જેના માટે તે કામ કરે છે.
કેન્દ્ર સરકાર પાસે સત્તા છે
જોકે, રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા સસ્પેન્શનની પુષ્ટિ કરવા અથવા તેને લંબાવવા માટે કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી જરૂરી છે.
રિપોર્ટ મોકલવો પડશે
આઇપીએસને સસ્પેન્ડ કરવા પર, રાજ્ય સરકારે 15 દિવસની અંદર આ સંદર્ભમાં કેન્દ્રને રિપોર્ટ મોકલવાનો રહેશે.
