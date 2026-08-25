/અભિજીત દીપકેએ કોને ગણાવ્યા દેશના બેસ્ટ CM? યાદીમાં અરવિંદ કેજરીવાલનું પણ લીધુ નામ, જાણો

Country Best CM: કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દિપકેએ તેમના મનપસંદ રાજકીય વ્યક્તિઓ વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી છે. તાજેતરના એક કાર્યક્રમમાં, તેમણે તેમના મનપસંદ મુખ્યમંત્રીઓ અને નેતાઓની યાદી રજૂ કરી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે જંતર-મંતર પર ઘાયલ થયેલા પોલીસકર્મીઓને પણ સરકાર તરફથી વળતર મળવું જોઈએ. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, સીજેપીએ 5 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીમાં શાંતિપૂર્ણ કૂચની જાહેરાત કરી છે.
એક કાર્યક્રમમાં CJP નેતા અભિજીત દીપકે, આશુતોષ રંકા અને સૌરભ દાસે હાજરી આપી હતી. ચર્ચા દરમિયાન, ઝડપી જવાબોની માંગણી સાથે એક ઝડપી રાઉન્ડ શરૂ થયો. પહેલો પ્રશ્ન હતો, તમે દેશના સર્વકાલીન બેસ્ટ વડા પ્રધાન કોને માનો છો? દીપકે જવાબ આપ્યો કે, જવાહરલાલ નેહરુ. રંકા અને દાસે પણ સંમતિ દર્શાવી.
બેસ્ટ મુખ્યમંત્રી કોણ છે?
"તમે દેશના સર્વકાલીન શ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી કોને માનો છો?" પૂછવામાં આવ્યું, સીજેપીના સ્થાપકે જવાબ આપ્યો, "ઘણા બધા હતા." તેમણે કહ્યું કે, એમકે સ્ટાલિને અર્થતંત્ર સાથે ખૂબ સારું કામ કર્યું. તેઓ એકમાત્ર છે. પિનરાયી વિજયનએ કેરળમાં શિક્ષણ અને આરોગ્યસંભાળ મોડેલ સાથે ખૂબ સારું કામ કર્યું.
અરવિંદ કેજરીવાલનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, અરવિંદ કેજરીવાલે દિલ્હીમાં પણ ઘણું સારું કામ કર્યું છે, ખાસ કરીને શાળાઓ અને આરોગ્યસંભાળ સાથે. હું પ્રામાણિકપણે કહીશ કે જો તેમણે કંઈક સારું કર્યું છે, તો તેમણે તે સારું કર્યું છે."
દેશના બેસ્ટ શિક્ષણ પ્રધાન કોણ છે તે પ્રશ્ન પર તેમણે શું કહ્યું?
દીપકે કહ્યું કે, દુર્ભાગ્યવશ, મને એવું નથી લાગતું. કારણ કે મને લાગે છે કે આપણા દેશમાં કોઈએ પ્રાથમિક શિક્ષણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું નથી, તેથી જ આપણે સોશિયલ મીડિયા પર શાળાઓ જોઈએ છીએ.
રંકાએ કહ્યું કે, આપણને ખબર પણ નથી કે આ દેશમાં શિક્ષણ મંત્રી કોણ છે કારણ કે તે સંપૂર્ણપણે અપ્રસ્તુત પોસ્ટ માનવામાં આવે છે. ઘણા રાજ્યોમાં, શિક્ષણ મંત્રાલયને હજુ પણ સજા પોસ્ટિંગ માનવામાં આવે છે. જો તમે જનતાને પૂછો, તો અડધા લોકો જાણશે નહીં કે તેમના રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી કોણ છે.
CJPની આગામી યોજના
સોમવારે, CJPએ 5 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીમાં વિરોધ કૂચનું આહ્વાન કર્યું હતું. સંગઠને કેન્દ્ર સરકાર પર 25 જુલાઈએ પરીક્ષાની ગેરરીતિઓ સામે 36 દિવસના આંદોલનને પાછું ખેંચવા માટે આપેલા વચનો પૂરા ન કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. પક્ષના નિવેદન અનુસાર, શિક્ષક દિવસ પર કૂચ ઇન્ડિયા ગેટથી શરૂ થશે અને દિલ્હી પોલીસ મુખ્યાલય તરફ આગળ વધશે.
CJP એ કહ્યું કે કૂચનું નેતૃત્વ NEET પરીક્ષા રદ થયા પછી અને ત્યારબાદ ફરીથી પરીક્ષા લીધા પછી આત્મહત્યા કરનારા વિદ્યાર્થીઓના પરિવારો દ્વારા કરવામાં આવશે. વધુમાં, જુલાઈના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસ બર્બરતાનો સામનો કરનારા વિદ્યાર્થીઓના પરિવારો પણ ભાગ લેશે.