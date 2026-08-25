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અભિજીત દીપકેએ કોને ગણાવ્યા દેશના બેસ્ટ CM? યાદીમાં અરવિંદ કેજરીવાલનું પણ લીધુ નામ, જાણો

Country Best CM: કોકરોચ જનતા પાર્ટી ફરી એકવાર રાજધાની દિલ્હીમાં એક્ટિવ થવાની તૈયારી કરી રહી છે. પાર્ટીએ 5 સપ્ટેમ્બરે શાંતિપૂર્ણ કૂચની જાહેરાત કરી છે. આ દરમિયાન, એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપનારા અભિજીત દિપકેએ તેમના મનપસંદ મુખ્યમંત્રીનું નામ જાહેર કર્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 25, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:45 AM IST
અભિજીત દીપકેએ કોને ગણાવ્યા દેશના બેસ્ટ CM? યાદીમાં અરવિંદ કેજરીવાલનું પણ લીધુ નામ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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