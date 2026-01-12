માતાની મિલકત પર કોનો અધિકાર અને કોની કરાય છે વારસાઈ ? જાણો શું કહે છે હિન્દુ ઉત્તરાધિકાર કાયદો
Mother Property: હિન્દુ ઉત્તરાધિકાર અધિનિયમ માતાની મિલકતના વિભાજન અંગે સ્પષ્ટ નિયમો નક્કી કરે છે. મિલકતનો અધિકાર માતાએ પોતે મેળવ્યો છે કે વારસામાં મળ્યો છે તેના પર આધાર રાખે છે.
Mother Property: ભારતીય કાયદો માતાની મિલકતના અધિકારો અંગે સ્પષ્ટ માર્ગદર્શિકા પ્રદાન કરે છે, પરંતુ ઘણીવાર આ વિષય પર મૂંઝવણ રહે છે. જ્યારે મિલકત માતાના નામે હોય ત્યારે શું થાય છે? શું પુત્રીને તેની માતાની મિલકત પર પુત્ર જેટલો જ અધિકાર છે? એક્સપર્ટોએ માતાની મિલકતના વિભાજન માટેના નિયમો અને હિન્દુ ઉત્તરાધિકાર અધિનિયમ હેઠળ વારસાની પ્રાથમિકતા અંગે ઘણા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો છે. પોતાની અને વારસાગત મિલકતના કિસ્સામાં મિલકતનું વિભાજન કેવી રીતે થાય છે તે જાણો.
હિન્દુ ઉત્તરાધિકાર અધિનિયમ શું કહે છે?
હિન્દુ ઉત્તરાધિકાર અધિનિયમ, 1956, માતાની મિલકતના વારસા અંગે સ્પષ્ટ નિયમો નક્કી કરે છે, જેનું પાલન કરવું આવશ્યક છે.
જ્યારે માતાની મિલકત પોતાની હોય
- જો માતાએ પોતાની કમાણીથી મિલકત ખરીદી હોય અથવા ભેટ તરીકે મેળવી હોય, તો તે મિલકતની સંપૂર્ણ માલિક છે.
- જો માતાએ વસિયતનામામાં નામ આપેલ વ્યક્તિને મિલકત મળશે.
- માતા પોતાની ઇચ્છા મુજબ તેના પુત્રો, પુત્રીઓ અથવા બહારના વ્યક્તિને પણ મિલકત આપી શકે છે.
- જો માતા વસિયતનામા વિના મૃત્યુ પામે છે, તો મિલકત હિન્દુ ઉત્તરાધિકાર કાયદાની કલમ 15 અનુસાર વહેંચવામાં આવશે.
- વસિયતનામાની ગેરહાજરીમાં, મિલકતના અધિકારો નીચેના ક્રમમાં નક્કી કરવામાં આવશે
પહેલો અધિકાર:
પુત્રો, પુત્રીઓ (પરિણીત કે અપરિણીત), અને પતિ - તે બધાને મિલકતમાં સમાન હિસ્સો મળશે. જો કોઈ બાળક તેના પહેલા મૃત્યુ પામ્યું હોય, તો તેના બાળકોને તેમનો હિસ્સો મળશે.
બીજો અધિકાર:
જો પતિ અને બાળકો ગેરહાજર હોય, તો મિલકત પતિના વારસદારોને જશે.
ત્રીજો અધિકાર:
જો કોઈ વારસદાર ન હોય, તો મિલકત માતાના માતાપિતાને જશે.
ચોથો અધિકાર:
માતાના પિતાના વારસદારો મિલકતનો વારસો મેળવશે.
પાંચમો અધિકાર:
માતાની માતાના વારસદારો મિલકતનો વારસો મેળવશે.
કાયદો પુત્રીઓના અધિકારો અંગે સ્પષ્ટ છે
સમાજમાં ઘણીવાર એવી ધારણા છે કે લગ્ન પછી પુત્રીનો તેની માતાની મિલકત પરનો અધિકાર સમાપ્ત થાય છે, પરંતુ કાયદો એવું જણાવતો નથી. હિન્દુ વારસા અધિનિયમ મુજબ, પુત્રીઓને તેમની માતાની મિલકત પર પુત્રો જેટલા જ અધિકારો છે, પછી ભલે તે પરિણીત હોય, અપરિણીત હોય કે વિધવા હોય. જો માતા તેના માતાપિતા (દાદા-દાદી) પાસેથી મિલકત વારસામાં મેળવે છે, તો પણ પુત્રીને તે મિલકતમાં સમાન હિસ્સો છે.
વારસાગત મિલકત માટેના નિયમો
જો માતાને તેના પતિ અથવા સાસરિયાઓ પાસેથી મિલકત વારસામાં મળી હોય અને વસિયત વગર મૃત્યુ પામે, તો મિલકત પતિના વારસદારોને પાછી મળે છે. તે જ સમયે, જો મિલકત માતાને તેના માતાપિતા (માતૃ પક્ષ) તરફથી વારસામાં મળી હોય, તો આવી મિલકત તેના પિતાના વારસદારોને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.
