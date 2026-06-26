/કેતનની હત્યા માટે સિયાને કોણે ઉશ્કેરી હતી? આખરે પોલીસને મળી ગયો એ માસ્ટરમાઈન્ડનો સુરાગ!

Ketan Agarwal Murder Case: રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગપતિ કેતન અગ્રવાલની હત્યાની તપાસ દરમિયાન, પોલીસે તે વ્યક્તિ શોધી કાઢી છે જેણે સિયા ગોયલને તેના મંગેતરની હત્યા માટે ઉશ્કેર્યો હતો. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સહ-આરોપી ચેતન ચૌધરીએ અગ્રવાલની મંગેતર, સિયા ગોયલને તેની હત્યા કરવા માટે ઉશ્કેર્યો હતો. શુક્રવારે એક પોલીસ અધિકારીએ આ દાવો કર્યો હતો.
આ દરમિયાન, મહારાષ્ટ્ર સરકારે પ્રખ્યાત વકીલ ઉજ્જવલ નિકમને ખાસ ફરિયાદી તરીકે નિયુક્ત કરવાની અને ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટમાં ટ્રાયલ ચલાવવાની અગ્રવાલ પરિવારની માંગણી સ્વીકારી છે. એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, બંને આરોપીઓની પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું છે કે ચૌધરીએ લોહાગઢ કિલ્લામાં અગ્રવાલની હત્યા માટે ગોયલને ઉશ્કેર્યો હતો.
કેતને તેના વિગ પર એક નાનો પેચ લગાવ્યો હતો
તેમણે ઉમેર્યું કે ગોયલના ભાઈની પણ આ કેસમાં પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ સિયા કેતનને વિગ પહેરવાને કારણે નાપસંદ કરતી હતી, ત્યારે પોલીસ સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે કેતન વિગ પહેરતો હતો તે સાચું છે, પરંતુ એવું કહી શકાય નહીં કે સિયાના નાપસંદનું આ એકમાત્ર કારણ હતું. કેતનના પિતા વિશાલ અગ્રવાલે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે કેતને તેના વિગ પર એક નાનો પેચ લગાવ્યો હતો, અને સિયા અને તેના પરિવારને સગાઈ પહેલા આ વાતની જાણ કરવામાં આવી હતી.
તેમણે કહ્યું કે, "...જો તેણી (સિયા)ને કોઈ સમસ્યા હોત, તો તેણીએ ના પાડી હોત. મારા પુત્રનો જીવ લેવાની શું જરૂર હતી ? પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સિયા ગોયલ (20) અને ચેતન ચૌધરી (22) પર કેતન અગ્રવાલની હત્યાનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ છે. બંને પ્રેમ સંબંધમાં હતા. એવો આરોપ છે કે 18 જૂને પુણે જિલ્લાના લોહાગઢ કિલ્લામાં કેતનને નીકે ધકેલી દેવામાં આવ્યો હતો.
તપાસમાં સામેલ પુણે ગ્રામીણ પોલીસ અધિકારીએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે કિલ્લા પર પહોંચ્યા પછી, સિયાએ ચેતન ચૌધરીને પૂર્વ-આયોજિત સંકેત આપ્યો હતો, જેના કારણે ચૌધરીએ અગ્રવાલને પાછળથી ધક્કો માર્યો હતો, જેના કારણે તેનું મૃત્યુ થયું હતું. આ દરમિયાન, સિયા ગોયલની માતાએ દાવો કર્યો હતો કે તેમની પુત્રી 18 જૂને લોહાગઢ કિલ્લા જવા માટે અનિચ્છા ધરાવતી હતી, પરંતુ કેતન અગ્રવાલ અને તેની માતાએ તેને જવા માટે મનાવી લીધી હતી.
કેતને સિયાને લોહાગઢ જવા માટે વિનંતી કરી
તેણીએ કહ્યું કે, 17 જૂનની સાંજે, સિયા અને કેતનનો વીડિયો કોલ થયો હતો. આ દરમિયાન, કેતને સિયાને લોહાગઢ જવા માટે વિનંતી કરી. કોલ દરમિયાન, કેતનની માતાએ પણ સિયા સાથે વાત કરી અને તેણીને તેની સાથે આવવા કહ્યું હતું.
સિયાએ તેને કહ્યું કે બીજા દિવસે એક પારિવારિક કાર્યક્રમ છે, તેથી તે ટ્રેકિંગ પર જવા માંગતી નથી અને આરામ કરવા માંગતી હતી. આ દરમિયાન, સિયા ગોયલના પિતાએ મીડિયા અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા હતા, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે લગ્ન માટે ઉદયપુરમાં એક મહેલ બુક કરવામાં આવ્યો હતો અને મહેમાનો માટે ચાર્ટર્ડ પ્લેનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.
લગ્નમાં ત્રણ કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો
તેમણે કહ્યું કે, એ સાચું છે કે લગ્ન ઉદયપુરમાં થવાના હતા. હોટલનું ભાડું પ્રતિ યુગલ દીઠ આશરે 81,000 રૂપિયા હતું, અને અમે 70 રૂમ બુક કરાવ્યા હતા. પરંતુ અમારા લગ્નનો કુલ ખર્ચ ત્રણ કરોડ રૂપિયાથી વધુ નહોતો. આ દરમિયાન, મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ શુક્રવારે પુણેમાં કેતન અગ્રવાલના પિતા વિશાલ અગ્રવાલને મળ્યા અને તેમને ખાતરી આપી કે સરકાર તેમના પુત્રના મૃત્યુ માટે જવાબદાર લોકોને કડક સજા અપાવવા માટે તમામ શક્ય પગલાં લેશે.
"સુનાવણી ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટમાં થશે"
મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદન અનુસાર, ફડણવીસે પરિવારની માંગણી પણ સ્વીકારી કે કેસની સુનાવણી ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટમાં થાય અને વરિષ્ઠ વકીલ ઉજ્જવલ નિકમને ખાસ સરકારી વકીલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે. પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ફડણવીસે કહ્યું કે આ ઘટના સમાજમાં ઉભરતા ખૂબ જ ચિંતાજનક વલણને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જેના માટે ગંભીર આત્મનિરીક્ષણની જરૂર છે.
તેમણે કહ્યું કે, આપણે વિચારવાની જરૂર છે કે શા માટે આવી ગુનાહિત માનસિકતા અને બદલાની લાગણીઓ સમૃદ્ધ પરિવારોના શિક્ષિત યુવાનો અને સ્ત્રીઓના મનમાં વિકસી રહી છે. આ ફક્ત કાયદો અને વ્યવસ્થાનો મુદ્દો નથી, પણ એક સામાજિક મુદ્દો પણ છે. યુવાનોના મનમાં બદલાની આવી લાગણીઓને વિકસતી અટકાવવા માટે સમાજે એક મજબૂત સહાયક પ્રણાલી વિકસાવવી જોઈએ.