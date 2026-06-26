/કેતનની હત્યા માટે સિયાને કોણે ઉશ્કેરી હતી? આખરે પોલીસને મળી ગયો એ માસ્ટરમાઈન્ડનો સુરાગ!

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કેતનની હત્યા માટે સિયાને કોણે ઉશ્કેરી હતી? આખરે પોલીસને મળી ગયો એ 'માસ્ટરમાઈન્ડ'નો સુરાગ!

Ketan Agarwal Murder Case: કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસની તપાસ દરમિયાન, પોલીસે તે વ્યક્તિ શોધી કાઢી છે જેણે સિયા ગોયલને તેના મંગેતર કેતનને લોહાગઢ કિલ્લાથી નીચે ધકેલીને મારી નાખવા માટે ઉશ્કેર્યો હતો.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 26, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:20 PM IST
કેતનની હત્યા માટે સિયાને કોણે ઉશ્કેરી હતી? આખરે પોલીસને મળી ગયો એ 'માસ્ટરમાઈન્ડ'નો સુરાગ!
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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