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કોણે કરાવ્યો હતો સિયા અને ચેતનનો પરિચય? ક્રિકેટના મેદાનથી શરૂ થઈ હતી બન્નેની પ્રેમ કહાની, ભાઈએ કર્યા મોટા ખુલાસા

Ketan Murder Case: પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સિયા ગોયલના ભાઈ સાહિલે જણાવ્યું કે, તે 2024માં ચેતન સાથે ક્રિકેટ રમતો હતો. આ દરમિયાન તેણે સિયાનો પરિચય ચેતન સાથે કરાવ્યો હતો. તેણે એમ પણ કહ્યું કે, તેણે સિયાને ચેતનથી અંતર જાળવી રાખવા માટે કહ્યું હતું.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 27, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:19 PM IST
કોણે કરાવ્યો હતો સિયા અને ચેતનનો પરિચય? ક્રિકેટના મેદાનથી શરૂ થઈ હતી બન્નેની પ્રેમ કહાની, ભાઈએ કર્યા મોટા ખુલાસા
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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