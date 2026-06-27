/કોણે કરાવ્યો હતો સિયા અને ચેતનનો પરિચય? ક્રિકેટના મેદાનથી શરૂ થઈ હતી બન્નેની પ્રેમ કહાની, ભાઈએ કર્યા મોટા ખુલાસા

Ketan Murder Case: રિયલ એસ્ટેટના વેપારી કેતન અગ્રવાલના મોત બાદ સતત એક પછી એક ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. આરોપી સિયા ગોયલના ભાઈ સાહિલ ગોયલની પોલીસે શુક્રવારે લગભગ 10 કલાક પૂછપરછ કરી હતી. સાહિલે પોતે જણાવ્યું કે, તે સિયા ગોયલના પ્રેમી ચેતનને પહેલાથી જ ઓળખતો હતો. એટલું જ નહીં, તેણે જ સિયાનો પરિચય ચેતન સાથે કરાવ્યો હતો.
જો કે, સાહિલનું કહેવું છે કે, તેને અંદાજો નહોતો કે વાત આ હદ સુધી પહોંચી જશે. કેતન સાથે સગાઈ થયા પછી તેણે ઘણી વખત સિયાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો કે, તે હવે ચેતન ચૌધરીથી અંતર બનાવી લે. પરંતુ સિયા અને ચેતનના મનમાં કંઈક અલગ જ પ્લાનિંગ ચાલી રહ્યું હતું. તેઓ બન્ને મળીને કેતનને રસ્તામાંથી હટાવી દેવા માંગતા હતા.
ક્રિકેટ રમવા દરમિયાન થઈ હતી દોસ્તી
સિયા અને ચેતન પર આરોપ છે કે, બન્નેએ મળીને કેતન અગ્રવાલને કિલ્લા પરથી 400 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં ધક્કો મારી દીધો અને તેમનું મોત નીપજ્યું. સાહિલે જણાવ્યું કે, વર્ષ 2024માં ક્રિકેટ રમવા દરમિયાન તેની ચેતન સાથે દોસ્તી થઈ હતી. અવારનવાર ક્રિકેટની રમત દરમિયાન સિયા પણ સાહિલ સાથે જતી હતી.
એક દિવસ સાહિલે સિયાનો પરિચય ચેતન સાથે કરાવ્યો. આ પછી 2025માં દિવાળીના અવસરે કોમન ફ્રેન્ડ્સની એક પાર્ટી યોજાઈ હતી, જેમાં સિયા અને ચેતન મળ્યા હતા. ત્યારબાદ બન્ને નજીક આવવા લાગ્યા. બન્ને વચ્ચે નંબર એક્સચેન્જ થયા અને પછી વાતચીત શરૂ થઈ.
2004 કોલ અને 238 કલાકની વાતચીત
પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, જાન્યુઆરીથી અત્યાર સુધીમાં સિયા અને ચેતન વચ્ચે લગભગ 2004 કોલ થયા હતા અને બન્ને વચ્ચે કુલ મળીને 238 કલાક વાતચીત થઈ હતી. આનાથી સાબિત થાય છે કે, બન્ને સતત સંપર્કમાં હતા.
સગાઈ થયા પછી પણ સિયા ચેતન સાથે કલાકો સુધી વાતો કરતી હતી. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, સાહિલની પૂછપરછ એટલા માટે કરવામાં આવી જેથી સિયા અને ચેતનના નિવેદનો ક્રોસચેક કરી શકાય. પોલીસ સિયા ગોયલના અન્ય સંબંધીઓ અને પરિવારના સભ્યોની પણ પૂછપરછ કરી શકે છે.
સિયાને કેતન કેમ પસંદ નહોતો?
પોલીસે એ પણ જણાવ્યું છે કે, સિયા ગોયલ કેતન અગ્રવાલને પસંદ કરતી નહોતી. તેનું એક કારણ તો એ જ હતું કે, તે પહેલાથી જ ચેતન ચૌધરી સાથે રિલેશનશિપમાં હતી અને તેની સાથે લગ્ન કરવા માંગતી હતી. જો કે, આ સત્ય માતા-પિતાને જણાવવાની તેનામાં હિંમત નહોતી. પેરેન્ટ્સ જ્યારે પણ પૂછતા કે તેને કેતન પસંદ છે, તો સિયા હા માં જવાબ આપતી હતી.
બીજી તરફ પોલીસ સામે સિયાએ કબૂલાત કરી કે, કેતન વિગ (Wig) લગાવતો હતો. પોલીસ સૂત્રોનું કહેવું છે કે, સિયા આ લગ્નથી ખુશ નહોતી અને તે સગાઈ તોડવા માટે દબાણ કરી રહી હતી. જ્યારે કેતન સગાઈ તોડવા માંગતો નહોતો. કેતનનું કહેવું હતું કે, આ બે પરિવારોના સન્માનનો સવાલ છે અને હવે લગ્ન કરવા જ પડશે.
કિલ્લામાંથી કેતનની બોડી બહાર કાઢવામાં મદદ કરનાર સુનીલ ગાયકવાડે દાવો કર્યો હતો કે, આ ઘટના પછી લોકો રડી રહ્યા હતા, બૂમો પાડી રહ્યા હતા પરંતુ સિયા એકદમ શાંત હતી. જો કે, કેતન પડ્યા પછી સિયા એક વાર બુમ પાડી હતી. સિયાએ જ જણાવ્યું હતું કે, કેતન ખીણમાં પડી ગયો છે. આ પછી ગાર્ડે પોલીસને જાણ કરી હતી. મહારાષ્ટ્ર સરકારે અગ્રવાલ પરિવારની ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં સુનાવણીની માંગ સ્વીકારી લીધી છે. વકીલ ઉજ્જવલ નિકમ આ કેસમાં સ્પેશિયલ પ્રોસિક્યુટર હશે.