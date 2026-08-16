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કોણ છે 'દિમાગી નક્સલ' ? કેન્દ્રીય મંત્રી રિજિજુએ સમજાવી વ્યાખ્યા, જાણો શું કહ્યું

Who are Dimagi Naxals: કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુએ રાષ્ટ્ર સમક્ષ "મગજ વગરના નક્સલીઓ" શબ્દની વ્યાખ્યા આપી છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વિપક્ષી નેતાઓનું વર્ણન કરવા માટે "મગજ વગરના નક્સલીઓ" શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો નથી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 16, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:19 PM IST
કોણ છે 'દિમાગી નક્સલ' ? કેન્દ્રીય મંત્રી રિજિજુએ સમજાવી વ્યાખ્યા, જાણો શું કહ્યું

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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