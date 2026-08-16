કોણ છે 'દિમાગી નક્સલ' ? કેન્દ્રીય મંત્રી રિજિજુએ સમજાવી વ્યાખ્યા, જાણો શું કહ્યું

Who are Dimagi Naxals: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ કિલ્લાના પ્રાચીર પરથી રાષ્ટ્રને "માનસિક નક્સલીઓ" સામે ચેતવણી આપી હતી. ત્યારબાદ, વિપક્ષી પક્ષો "માનસિક નક્સલીઓ" શબ્દ પર સતત પીએમ અને શાસક પક્ષ પર હુમલો કરી રહ્યા છે. હવે, સરકારે આ બાબતે સ્પષ્ટતા જારી કરી છે.
કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના પ્રધાન કિરેન રિજિજુએ રવિવારે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વિપક્ષી નેતાઓને "માનસિક નક્સલી" કહ્યા નથી. ત્યારબાદ રિજિજુએ કેટલાક કારણો આપ્યા અને કહ્યું કે સરકાર આ મુદ્દાઓને સમર્થન આપનારાઓને "માનસિક નક્સલી" માને છે.
સોશિયલ મીડિયા સાઇટ X પર પોતાના મંતવ્યો રજૂ કરતા, કેન્દ્રીય પ્રધાને ઘણા વિપક્ષી નેતાઓને જવાબ આપ્યો જેઓ પીએમ મોદીની "માનસિક નક્સલી" ટિપ્પણી પર ટીકા કરી રહ્યા હતા. કિરેન રિજિજુએ લખ્યું, "વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વિપક્ષી નેતાઓને "મગજ વગરના નક્સલીઓ કહ્યા નથી. તેમણે ફક્ત તેમને જ "નક્સલીઓ" કહ્યા છે જેઓ આ પ્રવૃત્તિઓને સમર્થન આપે છે.
1. જેઓ માઓવાદને સમર્થન આપે છે અને ભારતીય બંધારણમાં માનતા નથી.
2. જેઓ અલગતાવાદીઓની સાથે ઉભા છે અને કલમ 370ને સમર્થન આપે છે.
3. જેઓ "ચિકન નેક" કાપીને ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યોને ભારતથી અલગ કરવા માંગે છે.
રિજિજુના મતે, સરકાર આ લોકો "મગજ વગરના નક્સલી"
પીએમ મોદીએ શું કહ્યું?
સ્વતંત્રતા દિવસ પર, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ કિલ્લાના પ્રાચીર પરથી પોતાનું ભાષણ આપતા દેશના લોકોને "મગજ વગરના નક્સલીઓ" થી સાવધ રહેવા કહ્યું. તેમણે કહ્યું કે દેશ જંગલોમાં "સશસ્ત્ર નક્સલીઓ" ને ખતમ કરવામાં સફળ રહ્યો છે, પરંતુ તેમના વૈચારિક સમર્થકો હિંસા અને અરાજકતાને પ્રોત્સાહન આપવાની તકો શોધી રહ્યા છે.
પીએમે ભાર મૂક્યો કે નાગરિકોએ સાવચેત રહેવું જોઈએ "વિચારહીન નક્સલીઓ." તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે આવા વ્યક્તિઓ સિસ્ટમમાં તેમના પ્રભાવ દ્વારા નીતિઓને પ્રભાવિત કરીને સમાજ માટે ખતરો ઉભો કરે છે. પીએમ મોદીએ સરકારને આવા વ્યક્તિઓને ઓળખવા અને અલગ કરવા વિનંતી કરી.
વિપક્ષે હુમલો શરૂ કર્યો
પીએમ મોદીની ટિપ્પણી બાદ, વિપક્ષી પક્ષોએ શાસક પક્ષ પર નિશાન સાધવાનું શરૂ કર્યું. કોંગ્રેસના નેતા જયરામ રમેશે આરોપ લગાવ્યો કે સરકાર, જે પહેલા વિપક્ષી નેતાઓને "શહેરી નક્સલીઓ" કહેતી હતી, તે હવે તેમને "વિચારહીન નક્સલીઓ" કહી રહી છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ મહુઆ મોઇત્રાએ પણ સરકારની ટીકા કરી. ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી પી. ચિદમ્બરમે પીએમ મોદી પર કટાક્ષ કરતા લખ્યું કે તેમને "વિચારહીન નક્સલી" હોવાનો ગર્વ છે.