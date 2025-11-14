Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

Bihar Result: આ છે બિહારના સૌથી ધનવાન નેતા, તિજોરીમાં ₹3,68,98,57,184 ની સંપત્તિ, સૌથી ગરીબની પાસે 0 બેંક બેલેન્સ

Bihar Election Results 2025: બિહારમાં મતગણતરી ચાલી રહી છે. શરૂઆતી ટ્રેન્ડમાં એનડીએ ગઠબંધન આગળ ચાલી રહ્યું છે. આ વચ્ચે અમે તમને બિહારના સૌથી ધનવાન નેતા વિશે જણાવીશું.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 14, 2025, 10:26 AM IST

Trending Photos

Bihar Result: આ છે બિહારના સૌથી ધનવાન નેતા, તિજોરીમાં ₹3,68,98,57,184 ની સંપત્તિ, સૌથી ગરીબની પાસે 0 બેંક બેલેન્સ

Bihar Richest Leader: બિહાર ચૂંટણી 2025ની મતગણતરી શરૂ થઈ ગઈ છે. હાર-જીતના પરિણામ સામે આવી રહ્યાં છે. શરૂઆતી વલણ પ્રમાણે એનડીએની સરકાર બની રહી છે. બિહારને ગરીબ અને બીમારૂ રાજ્ય કહેવામાં આવે છે, ત્યાં સૌથી ધનવાન નેતા કોણ છે. બિહાર ચૂંટણી 2025માં સૌથી ધનવાન ઉમેદવાર કોણ છે? બિહાર જેવા ગરીબ રાજ્યમાં તે કયા નેતા છે, જેના બેંક ખાતામાં 3680000000 રૂપિયા છે.

બિહારના સૌથી ધનવાન નેતા
બિહાર ચૂંટણીમાં 2,600 ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. તેમાંથી 42% ઉમેદવારો પાસે ₹1 કરોડથી વધુ સંપત્તિ છે. 2020 ની સરખામણીમાં, આ વખતે વધુ નેતાઓ ₹1 કરોડનો આંકડો પાર કરી ગયા છે. ADR રિપોર્ટ મુજબ, 2025 ની બિહાર ચૂંટણીમાં લડનારા દરેક ઉમેદવારની સરેરાશ સંપત્તિ ₹3.35 કરોડ છે. સૌથી ધનિક ઉમેદવારની કુલ સંપત્તિ ₹368 કરોડ છે.

Add Zee News as a Preferred Source

બિહારના સૌથી ધનિક નેતા કોણ છે?
બિહાર ચૂંટણી 2025 માં સૌથી ધનિક નેતા રણ કૌશલ પ્રતાપ સિંહ છે, જેને ગુડ્ડુ સિંહ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પશ્ચિમ ચંપારણ જિલ્લાના લૌરિયાથી વિકાસશીલ ઇન્સાન પાર્ટી (VIP) ના ઉમેદવાર અને બિલ્ડર રણ કૌશલ પ્રતાપ સિંહ પાસે ₹368 કરોડની સંપત્તિ છે. તેમની સંપત્તિમાં બિન-કૃષિ મિલકત, ₹5.51 કરોડના શેર અને બોન્ડ અને ₹2.58 કરોડની ખેતીલાયક જમીનનો સમાવેશ થાય છે. તેમની પત્ની પાસે પણ ₹131 કરોડની સંપત્તિ છે. 7 લક્ઝરી કાર અને લગભગ 3.4 કિલો સોના સાથે, તેઓ બિહારના સૌથી ધનિક નેતા રહ્યા છે.

આ છે સૌથી ગરીબ નેતા
ગુડ્ડુ સિંહ જ્યાં સૌથી ધનવાન નેતા છે તો સૌથી ગરીબ નેતાની આવક ઝીરો છે. એટલે કે તેમની પાસે કોઈ સંપત્તિ નથી. બીએસપી નેતા સુનીલ કુમાર ચૌધરીની પાસે ઝીરો સંપત્તિ છે. તેમણે ચૂંટણી એફિડેવિડમાં આ જણાવ્યું છે. બિહાર ચૂંટણીમાં ઘણા ગરીબ ઉમેદવારો છે, જેમાંથી એક મોહમ્મિદ આલામ છે, તેમની પાસે માત્ર 1000 રૂપિયાની સંપત્તિ છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Bihar richest candidatewho is richest politician in bihar

Trending news