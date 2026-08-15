/કોણ છે કેપ્ટન સોનિયા સિંહ ચૌહાણ? લાલ કિલ્લા પર PM મોદી સાથે જોવા મળ્યા, ખુબ થઈ રહી છે ચર્ચા

Who is Captain Sonia Singh: દેશના 80મા સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે, લાલ કિલ્લાના પ્રાચીર પરથી એક ખાસ ફોટો ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે. આ ફોટો ધ્વજવંદન સમારોહનો છે. ધ્વજવંદન દરમિયાન ભારતીય સેનાના અધિકારી કેપ્ટન સોનિયા સિંહ ચૌહાણ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મદદ કરતા હોવાનો ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. લોકો કેપ્ટન સોનિયાના શિસ્તના વખાણ કરી રહ્યા છે. આટલા મોટા મંચ પર પીએમ મોદી સાથે કેપ્ટન સોનિયાની હાજરીને મોદી સરકારના મહિલા સશક્તિકરણના પ્રતીક તરીકે પણ જોવામાં આવી રહી છે.
કેપ્ટન સોનિયા સિંહ ચૌહાણ કોણ છે?
કેપ્ટન સોનિયા સિંહ ચૌહાણ ભારતીય સેનામાં કમિશન્ડ ઓફિસર છે. 15 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ લાલ કિલ્લા પર યોજાયેલા ઔપચારિક ધ્વજવંદન સમારોહ અને ઔપચારિક કાર્યક્રમમાં તેઓ મુખ્ય વ્યક્તિ હતા. એક સત્તાવાર સરકારી પ્રકાશન અનુસાર, કેપ્ટન સોનિયા સિંહ ચૌહાણે વડા પ્રધાનને રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવામાં મદદ કરી હતી. જો કે, તેમની અંગત માહિતી કે રેજિમેન્ટલ વિગતો હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
ઘણા વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર પણ વાયરલ
આ કાર્યક્રમ કડક સેનાના પ્રોટોકોલ હેઠળ યોજવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રધ્વજ અને ઔપચારિક કાર્યક્રમો માટે ફક્ત નિયુક્ત લશ્કરી કર્મચારીઓને જ ચોક્કસ જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવે છે. કાર્યક્રમ દરમિયાન કેપ્ટન સોનિયાની હાજરીએ તરત જ ધ્યાન ખેંચ્યું. દેશના સૌથી મોટા રાષ્ટ્રીય સમારંભોમાંના એક દરમિયાન વડા પ્રધાનની પાછળ એક મહિલા લશ્કરી અધિકારીની હાજરીએ વ્યાપક પ્રશંસા મેળવી છે. આ ઘટનાના ઘણા વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર પણ વાયરલ થઈ રહ્યા છે.
લાલ કિલ્લા પરથી પીએમ મોદીની અપીલ
શનિવારે, વડા પ્રધાન મોદીએ લાલ કિલ્લા પરથી તમામ રાજકીય પક્ષોને લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં મહિલા અનામતના અમલીકરણને સમર્થન આપવા અપીલ કરી હતી, અને કહ્યું હતું કે આ મુદ્દાનું હવે રાજકારણ ન થવું જોઈએ.
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, હું લાલ કિલ્લાના પ્રાગટ્ય પરથી અને ત્રિરંગા ધ્વજની છાયા હેઠળ તમામ રાજકીય પક્ષોને વિનંતી કરું છું કે તમે પણ મહિલા અનામત લાગુ કરીને મહિલા સન્માનના કાર્યમાં જોડાઓ, તમારે પણ શ્રેય લેવો જોઈએ, પરંતુ માતાઓ અને બહેનોને તેમના અધિકારો મળે તેની ખાતરી કરવી જોઈએ.