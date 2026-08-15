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કોણ છે કેપ્ટન સોનિયા સિંહ ચૌહાણ? લાલ કિલ્લા પર PM મોદી સાથે જોવા મળ્યા, ખુબ થઈ રહી છે ચર્ચા

Who is Captain Sonia Singh: પ્રધાનમંત્રી મોદીએ શનિવારે તમામ રાજકીય પક્ષોને લોકસભા અને વિધાનસભાઓમાં મહિલા અનામતના અમલીકરણને સમર્થન આપવા અપીલ કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે આ મુદ્દો હવે રાજકીય અખાડો ન હોવો જોઈએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 15, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:09 PM IST
કોણ છે કેપ્ટન સોનિયા સિંહ ચૌહાણ? લાલ કિલ્લા પર PM મોદી સાથે જોવા મળ્યા, ખુબ થઈ રહી છે ચર્ચા

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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