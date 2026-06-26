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કોણ છે ચંપત રાય? રામ મંદિર ટ્રસ્ટના મહાસચિવ બનતા પહેલા શું કરતા હતા, કેવી રીતે મળી આટલી મોટી જવાબદારી?

Champat Rai Resignation: ચંપત રાયે શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના મહાસચિવ પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. ચાલો જાણીએ કે, ટ્રસ્ટની જવાબદારી સંભાળતા પહેલા તેઓ શું કરતા હતા.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 26, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:02 PM IST
કોણ છે ચંપત રાય? રામ મંદિર ટ્રસ્ટના મહાસચિવ બનતા પહેલા શું કરતા હતા, કેવી રીતે મળી આટલી મોટી જવાબદારી?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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