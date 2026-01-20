કોણ છે વાયરલ વીડિયોને કારણે સસ્પેન્ડ થયેલા DGP રામચંદ્ર રાવ? ગોલ્ડ સ્મગલિંગમાં જેલમાં છે અભિનેત્રી પુત્રી
Who is Ramachandra Rao: કર્ણાટકમાં એક વરિષ્ઠ IPS અને DGP રેન્કના અધિકારીને સોશિયલ મીડિયા પર એક વાંધાજનક વીડિયો વાયરલ થયા બાદ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. આ વીડિયોમાં તેઓ પોતાની ઓફિસમાં મહિલાઓ સાથે અયોગ્ય વર્તન કરતા જોવા મળે છે. તેમની પુત્રી રાણ્યા રાવ પણ હાલમાં સોનાની દાણચોરીના કેસમાં જેલમાં છે.
Karnataka DGP Ramachandra Rao Viral Video: કર્ણાટકના સિનિયર આઈપીએસ અધિકારી અને નાગરિક અધિકાર અમલીકરણ વિભાગના ડીજીપી ડૉ. કે. રામચંદ્ર રાવ ફરી એકવાર અહેવાલોમાં ચમક્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાંધાજનક વીડિયો વાયરલ થયા બાદ તેમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. વીડિયોમાં, તેઓ યુનિફોર્મમાં, તેમના ચેમ્બરમાં ખુરશી પર બેસી અલગ અલગ મહિલાઓ સાથે અયોગ્ય વર્તન કરતા જોવા મળે છે. જોકે, રાવે આ વીડિયોને "મોર્ફ કરેલા" અને તેમના વિરોધીઓનું કાવતરું ગણાવ્યું છે. ડીજીપી ડૉ. કે. રામચંદ્ર રાવ અગાઉ ગયા વર્ષે માર્ચમાં હેડલાઇન્સમાં આવ્યા હતા જ્યારે તેમની અભિનેત્રી પુત્રી, રાણ્યા રાવની 14.2 કિલો 24-કેરેટ સોનાની દાણચોરી કરવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
કર્ણાટક સરકારે કાર્યવાહી કરી, રાવે સ્પષ્ટતા આપી
VIDEO | Karnataka: On a viral video allegedly showing DGP K. Ramachandra Rao inappropriately with women in his office, Chief Minister Siddaramaiah (@siddaramaiah) says, “We will investigate this matter and take disciplinary action. No one is above the law.”
(Full video available… pic.twitter.com/1yfC2ARU56
— Press Trust of India (@PTI_News) January 19, 2026
કર્ણાટક સરકારે તાત્કાલિક અસરથી ડીજીપી ડૉ. કે. રામચંદ્ર રાવને સસ્પેન્ડ કર્યા છે. મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ તપાસનો આદેશ આપતા કહ્યું છે કે "કોઈ પણ અધિકારી કાયદાથી ઉપર નથી." સસ્પેન્શન દરમિયાન તેઓ પરવાનગી વિના મુખ્યાલય છોડી શકતા નથી. દરમિયાન, રામચંદ્ર રાવે આ વીડિયોને ફેક, AI જનરેટ થયેલો અને બનાવટી ગણાવ્યો છે. તેમણે બદનામ કરવાનું કાવતરું ગણાવ્યું છે અને કહ્યું છે કે તેઓ કાયદેસર રીતે જવાબ આપશે. તેમણે ગૃહમંત્રી સાથે મુલાકાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ મુલાકાત થઈ ન હતી. નોંધનીય છે કે રામચંદ્ર રાવ આ વર્ષે મે મહિનામાં નિવૃત્ત થવાના છે. આ ઘટનાએ પોલીસ વિભાગ અને રાજકારણમાં નોંધપાત્ર ચર્ચા જગાવી છે, અને તપાસ ચાલી રહી છે.
કોણ છે DGP ડો. કે. રામચંદ્ર રાવ?
તેઓ 1993 બેચના કર્ણાટક કેડરના IPS ઓફિસર છે. તેમનો જન્મ 7 મે 1966ના રોજ આંધ્રપ્રદેશમાં થયો હતો. તેઓ પીએચડી (PhD) ધરાવે છે. કર્ણાટક પોલીસમાં તેમણે અનેક મહત્વના હોદ્દાઓ સંભાળ્યા છે. તેઓ કર્ણાટક સ્ટેટ પોલીસ હાઉસિંગ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનના ચેરમેન અને MD રહી ચૂક્યા છે. સપ્ટેમ્બર 2023માં તેમને DGP રેન્ક પર પ્રમોટ કરવામાં આવ્યા હતા અને ઓક્ટોબર 2023થી તેમને કર્ણાટક પોલીસ હાઉસિંગ કોર્પોરેશનના ડીજીપી અને ચેરમેન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ ડાયરેક્ટોરેટ ઓફ સિવિલ રાઈટ્સ એન્ફોર્સમેન્ટ (DCRE) ના DGP બનાવવામાં આવ્યા હતા.
