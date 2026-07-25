/કોણ છે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન? ક્યારે કર્યો હતો રાજકારણમાં પ્રવેશ? આંદોલન બાદ કેમ આપવું પડ્યું મંત્રી પદ પરથી રાજીનામું

Dharmendra Pradhan Resigns: કેન્દ્ર સરકારમાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને શિક્ષણ મંત્રીના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું છે. NEET-UG જેવી પરીક્ષાઓમાં ગડબડ અને પેપર લીક બાદ દેશભરના વિદ્યાર્થીઓનો ગુસ્સો ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના વરિષ્ઠ નેતા ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પર ફૂટી નીકળ્યો હતો. દિલ્હીના જંતર-મંતરથી લઈને દેશના અનેક રાજ્યોમાં વિદ્યાર્થી સંગઠનો અને યુવાનોએ ભારે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેણે કેટલાંક સ્થળોએ હિંસક રૂપ પણ ધારણ કર્યું હતું. જોકે, આજે નારાજ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા દેશના અલગ-અલગ ખૂણામાં ચાલી રહેલા ધરણાં-પ્રદર્શનને જોતાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે.
શિક્ષણ મંત્રી પહેલાં સંભાળી ચૂક્યા છે આ પદ
ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાઓમાં સામેલ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને ભલે આજે પોતાના કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું હોય, પરંતુ કદાચ તમને જાણ નહીં હોય કે તેઓ પહેલાં પણ મોટા મંત્રાલયો સંભાળી ચૂક્યા છે. શિક્ષણ મંત્રી પહેલાં તેઓ પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ, સ્ટીલ (ઈસ્પાત) અને કૌશલ્ય વિકાસ (સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ) જેવા મહત્ત્વના મંત્રાલયોની જવાબદારી ઉઠાવી ચૂક્યા છે.
ક્યારે કર્યો રાજકારણમાં પ્રવેશ?
માહિતી અનુસાર, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનો જન્મ 26 જૂન, 1969 ના રોજ ઓડિશાના તાલચેરમાં થયો હતો. તેઓ પહેલાથી જ ભાજપ સાથે જોડાયેલા હતા, કારણ કે તેમના પિતા, ડૉ. દેબેન્દ્ર પ્રધાન, અટલ બિહારી વાજપેયી સરકારમાં કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી. તેમણે તેમના પિતાની નજીકના રાજકીય વાતાવરણમાં તેમનું શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યું હતું. નોંધનીય છે કે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને તેમનું પ્રારંભિક શિક્ષણ ઓડિશામાં પૂર્ણ કર્યું હતું. ત્યારબાદ તેમણે ઉત્કલ યુનિવર્સિટીમાંથી એમ.એ. (માનવશાસ્ત્ર) ની ડિગ્રી મેળવી હતી. તેઓ તેમના વિદ્યાર્થીકાળ દરમિયાન રાજકારણમાં ખૂબ સક્રિય હતા. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ (ABVP) સાથે સંકળાયેલા હતા, જ્યાંથી તેમની રાજકીય કારકિર્દી શરૂ થઈ હતી. વધુમાં, આ સમય દરમિયાન, તેઓ ભારતીય જનતા યુવા મોરચા (BJYM) ના અગ્રણી નેતાઓમાંના એક પણ બન્યા.
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનની શિક્ષણ મંત્રી સુધીની સફર
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન વિદ્યાર્થીકાળમાં જ રાજકારણમાં પ્રવેશ્યા હતા અને ત્યારબાદ સતત પ્રગતિ કરતા રહ્યા. અહેવાલો અનુસાર, તેમણે ભાજપ યુવા મોરચામાં ઘણી મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ નિભાવી હતી, જેના કારણે પાર્ટીએ તેમને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા. 2000માં તેઓ પહેલીવાર ઓડિશા વિધાનસભામાં ચૂંટાયા હતા, જેનાથી લોકસભા અને રાજ્યસભામાં તેમનો માર્ગ ખુલ્યો હતો. ઓડિશાના આ યુવા નેતા 2004 માં લોકસભા પહોંચ્યા હતા અને ત્યારબાદ રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે સેવા આપી હતી. હવે, શિક્ષણ મંત્રી બનવાની તેમની સફરની વાત કરીએ તો, તેમણે શિક્ષણ મંત્રી બનતા પહેલા અન્ય વિભાગો સંભાળ્યા હતા, જેમાં પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રી, સ્ટીલ મંત્રી અને કૌશલ્ય વિકાસ અને ઉદ્યોગસાહસિકતા મંત્રીનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ જુલાઈ 2021માં તેમને શિક્ષણ મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, જુલાઈમાં, તેમના વિરુદ્ધ દેશવ્યાપી વિરોધને કારણે તેમણે 25 જુલાઈએ તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું. તેઓ હાલમાં ઓડિશામાં સંબલપુર લોકસભા બેઠકનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.