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કોણ છે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન? ક્યારે કર્યો હતો રાજકારણમાં પ્રવેશ? આંદોલન બાદ કેમ આપવું પડ્યું મંત્રી પદ પરથી રાજીનામું

Dharmendra Pradhan Resigns: આજે એટલે કે 25 જુલાઈ 2026ના રોજ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને કેન્દ્ર સરકારમાં શિક્ષણ મંત્રીના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના વરિષ્ઠ નેતા ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન સામે NEET-UG જેવી પરીક્ષાઓમાં ગોલમાલ અને પેપર લીકના આરોપોને કારણે દેશભરના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તેમને હટાવવાની માંગ ઉઠવા લાગી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 25, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:16 PM IST
કોણ છે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન? ક્યારે કર્યો હતો રાજકારણમાં પ્રવેશ? આંદોલન બાદ કેમ આપવું પડ્યું મંત્રી પદ પરથી રાજીનામું

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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