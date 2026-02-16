ચર્ચામાં છે IAS અવિ પ્રસાદના ત્રીજા લગ્ન, અગાઉની બંને પત્નીઓ કલેક્ટર, ત્રીજી પત્ની ડેપ્યુટી સેક્રેટરી
મધ્ય પ્રદેશના આઈએએસ અધિકારી અવિ પ્રસાદ હાલ ખુબ ચર્ચામાં છે. તેમણે ત્રીજા લગ્ન કર્યા છે. પહેલી બંને પત્નીઓ કલેક્ટર અને ત્રીજી પત્ની પણ આઈએએસ ઓફિસર છે. જાણો કોણ છે અવિ પ્રસાદ અને તેમના લગ્ન વિશે...
- 2014ની બેચના IAS અધિકારી છે અવિ પ્રસાદ, મધ્ય પ્રદેશમાં કાર્યરત
- IASના ત્રીજા લગ્ન, અગાઉની બંને પત્નીઓ કલેક્ટર, ત્રીજી પત્ની ડેપ્યુટી સેક્રેટરી
- મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના સીતાપુરના છે. દાદા ચૌધરી ચરણસિંહની સરકારમાં મંત્રી હતા
આઈએએસ ઓફિસર સામાન્ય રીતે તેમની કામગીરી, બદલીઓ અને એવા કોઈ અન્ય કારણસર ચર્ચામાં રહેતા હોય છે. પરંતુ મધ્ય પ્રદેશના પ્રશાસનિક અધિકારી આઈએએસ અવિ પ્રસાદ હાલ તેમના લગ્નને લઈને ખુબ ચર્ચામાં છે. તેમણે હાલમાં જ ત્રીજીવાર લગ્ન કર્યા છે. તમને એમ થાય કે ત્રીજીવાર લગ્ન થાય એમા શું? ઘણા લોકો કરતા હોય છે. પરંતુ તેમના લગ્ન એટલા માટે ચર્ચામાં છે કારણ કે તેમની અગાઉની બંને પત્નીઓ કલેક્ટર છે એટલે કે આઈએએસ ઓફિસર છે અને ત્રીજી પત્ની પણ આઈએએસ ઓફિસર છે. જાણો તેમના વિશે.
2014ની બેચના આઈએએસ અધિકારી
આઈએએસ ઓફિસર અવિ પ્રસાદ વિશે વાત કરીએ તો તેઓ મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના સીતાપુર જિલ્લાના છે અને 2014ની બેચના આઈએએસ અધિકારી છે. મધ્ય પ્રદેશના અનેક જિલ્લાઓમાં કલેક્ટર તરીકે કામગીરી કરી છે. કલેક્ટર રહેવા દરમિયાન તેમની કામગીરી પણ ખુબ ચર્ચામાં રહી. તેમનો સંવેદનશીલ સ્વભાવ લોકોમાં તેમને પ્રિય બનાવતો હતો. તેમણે કુપોષણ સામે જંગ છેડી હતી. યુપીએસસી પાસ કરતા પહેલા તેઓ આરબીઆઈમાં પણ કામ કરી ચૂક્યા છે. અગાઉ 2013માં તેમની પસંદગી આઈપીએસ (ભારતીય પોલીસ સેવા)માં થઈ હતી પરંતુ તેમણે ફરી પ્રયત્ન કર્યો અને વર્ષ 2014માં યુપીએસસી પરીક્ષામાં 13મો રેંક મેળવીને આઈએએસમાં જગ્યા મેળવી હતી. રાજકારણ અને જાહેર જીવનને તેમણે બાળપણથી જોયા છે. તેમના દાદા ટમ્બેશ્વર પ્રસાદ ઉર્ફે બચ્ચા બાબુ ચૌધરી ચરણ સિંહની સરકારમાં મંત્રી રહી ચૂક્યા હતા.
હાલ શું કરે છે અવિ પ્રસાદ
અવિ પ્રસાદ મધ્ય પ્રદેશના વહીવટીતંત્રમાં એક ભરોસાપાત્ર અને તેજ અધિકારી ગણાય છે. હાલ તેઓ મધ્ય પ્રદેશ રોજગાર ગેરંટી પરિષદના મુખ્ય કાર્યપાલન અધિકારી (CEO)ની જવાબદારી સંભાળે છે. આ અગાઉ તેઓ અનેક જિલ્લાઓમાં જિલ્લા પંચાયત સીઈઓ અને કલેક્ટર રહી ચૂક્યા છે. અવિ પ્રસાદે આંગણવાડી નેટવર્કની સમીક્ષા, સ્વાસ્થ્ય વિભાગના સમન્વય અને ગ્રાઉન્ડ સ્તરે નિગરાણીને મજબૂત કરવા જેવા પગલાં ભર્યા. તેમના આ અભિયાનને રાજ્ય સ્તરે બિરદાવવામાં આવ્યા. તેમના સમર્થકો કહે છે કે તેઓ નિર્ણય લેવામાં વિલંબ કરતા નથી અને ફિલ્ડ વિઝિટને પ્રાથમિકતા આપે છે. ત્રીજા લગ્ન અંગે હજુ અવિ પ્રસાદ તરફથી કોઈ નિવેદન નથી આવ્યું કે સોશિયલ મીડિયા પર કોઈ પ્રતિક્રિયા પણ આપી નથી.
તેમના ત્રીજા લગ્ન વિશે...
અવિ પ્રસાદે 2017 બેચની આઈએએસ અધિકારી અંકિતા ધાકરે સાથે લગ્ન કર્યા. અંકિતા હાલ રાજ્ય મંત્રાલયમાં ડિપ્યુટી સેક્રેટરીના પદે કામ કરે છે. મળતી માહિતી મુજબ 11 ફેબ્રુઆરીએ બંનેએ કૂનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં સાદગીથી લગ્ન કર્યા. લગ્નની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા ચર્ચામાં આવ્યા. કેટલાક લોકોએ તેને અંગત નિર્ણય ગણાવ્યો અને પ્રાઈવસીના સન્માનની વાત કરી. જ્યારે કેટલાક ત્રીજા લગ્ન પર સવાલ ઉઠાવવા લાગ્યા.
અંકિતા વિશે વાત કરીએ તો અંકિતા ધાકરે અશોકનગરની રહીશ છે. કૂનો રિસોર્ટમાં થયેલા લગ્નમાં ખુબ જ નજીકના લોકો સામેલ થયા હતા. અંકિતાના પિતા રવિન્દ્ર સિંહ ધાકરે રિટાયર્ડ ફૂડ ઓફિસર છે. અવિ પ્રસાદના અગાઉ બેવાર લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે તથા તેમની પૂર્વ પત્નીઓ વિશે પણ જાણવા જેવું છે.
અવિ પ્રસાદના પ્રથમ લગ્ન
દિલ્હીમાં સિવિલ સેવા પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હતા ત્યારે તેમની મુલાકાત રિજૂ બાફના સાથે થઈ હતી. બંને વચ્ચે નીકટતા વધી અને પછી તે લગ્નમાં ફેરવાઈ. રિજૂ બાફના હાલ મધ્ય પ્રદેશના શાજાપુર જિલ્લાના કલેક્ટર છે અને રાજ્યના એક સક્ષમ અનેક કડક વહીવટી અધિકારી તરીકે તેમની ગણતરી થાય છે. જો કે આ સંબંધ બહુ લાંબો ચાલ્યો નહીં. થોડા વર્ષો બાદ પરસ્પર સંમતિથી બંનેએ અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો અને છૂટાછેડા થઈ ગયા.
બીજા લગ્ન
બીજા લગ્ન અવિ પ્રસાદે આંધ્ર પ્રદેશની 2016 બેચના આઈએએસ અધિકારી મિશા સિંહ સાથે કર્યા હતા. લગ્ન બાદ મિશા સિંહે મધ્ય પ્રદેશ કેડર લીધી હતી. હાલમાં તેઓ રતલામના કલેક્ટર છે. 2025માં તેમણે આ જિલ્લાનો કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો. જો કે અવિ પ્રસાદ અને મિશા સિંહનો પણ આ સંબંધ લાંબો ચાલ્યો નહીં. લગભગ 4 વર્ષ બાદ બંનેએ અલગ થવાનો નિર્ણય લઈ લીધો.
નોંધનીય છે કે સોશિયલ મીડિયા પર હાલ આ લગ્ન ખુબ ચર્ચામાં છે. જો કે અવિ પ્રસાદ કે અંકિતા ધાકરે તરફથી લગ્ન અંગે કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નથી. લગ્ન એ ખુબ જ અંગત મામલો છે અને આ અવિ પ્રસાદનો પોતાનો વ્યક્તિગત નિર્ણય છે.
