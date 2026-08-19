/Tukaram Mundhe Profile: કોણ છે IAS તુકારામ મુંડે ? 21 વર્ષની નોકરીમાં 25 ટ્રાન્સફર, હવે FDAમાં બની ગયા રિયલ લાઈફ સિંઘમ

Tukaram Mundhe Profile: જો આજકાલ મહારાષ્ટ્રમાં કોઈ IAS અધિકારી સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે, તો તે તુકારામ મુંડે છે. મે 2026માં ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FDA)ના કમિશનરનું પદ સંભાળ્યા પછી, ભેળસેળ કરનારાઓ પરના તેમના કડક પગલાંએ સમગ્ર રાજ્યને હચમચાવી નાખ્યું છે. ત્રણ મહિનામાં, મુંડેએ 1,100થી વધુ દરોડા પાડ્યા છે, 165 લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ કર્યા છે, આશરે 50-55 કરોડ રૂપિયાની અસુરક્ષિત ખાદ્ય ચીજો જપ્ત કરી છે, એનાલોગ ચીઝ પર એક વર્ષનો પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે, અને હવે બોલિવૂડના મોટા સ્ટાર્સને પણ નોટિસ ફટકારી છે.
ખેડૂત પરિવારથી IAS અધિકારી
તુકારામ હરિભાઉ મુંડેનો જન્મ 3 જૂન, 1975ના રોજ મહારાષ્ટ્રના બીડ જિલ્લાના તાડસોના ગામમાં એક સામાન્ય ખેડૂત પરિવારમાં થયો હતો. મર્યાદિત સંસાધનો હોવા છતાં, તેમણે પોતાનું શિક્ષણ ચાલુ રાખ્યું હતું. તેમણે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર મરાઠવાડા યુનિવર્સિટી (ઔરંગાબાદ)માંથી BA અને MAની ડિગ્રી મેળવી હતી. તેઓ મહારાષ્ટ્ર કેડરના 2005 બેચના IAS અધિકારી બન્યા. તેઓ સોશિયલ મીડિયા અને વહીવટી વર્તુળોમાં તેમની સાદગી અને કઠોર શૈલી માટે જાણીતા છે.
21 વર્ષમાં 25 બદલીઓ
મુંડે માત્ર તેમની કડકાઈ માટે જ નહીં, પરંતુ વારંવાર બદલીઓ માટે પણ જાણીતા છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તેમની લગભગ 21 વર્ષની કારકિર્દીમાં આ તેમની 25મી બદલી છે. ક્યારેક, એક જ વર્ષમાં બે, ક્યારેક ત્રણ બદલીઓ થઈ છે. તાજેતરના વર્ષોમાં, તેમની સરખામણી હરિયાણાના ભૂતપૂર્વ IAS અધિકારી અશોક ખેમકા સાથે કરવામાં આવે છે. મે 2025માં FDA કમિશનર તરીકે તેમની નિમણૂક આ વલણનો એક ભાગ હતી.
તેમને 'સિંઘમ IAS' કેમ કહેવામાં આવે છે?
સમર્થકો તેમને 'સિંઘમ IAS' કહે છે. કારણ સ્પષ્ટ છે, ભ્રષ્ટાચાર અને નિયમોના ઉલ્લંઘન માટે તેમની શૂન્ય સહિષ્ણુતા સ્પષ્ટ છે. તેઓ જ્યાં પણ ગયા, તેમણે સિસ્ટમમાં સુધારો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. રાજકીય દબાણ કે પ્રભાવશાળી લોકોની પરવા કર્યા વિના કામ કરવાની તેમની પ્રતિષ્ઠાએ તેમને આ ટેગ અપાવ્યો.
FDAમાં જોડાયા પછી શું બદલાયું?
25 મે, 2026ના રોજ તેમણે પદ સંભાળતાની સાથે જ, મુંડેએ એક વિશાળ ઝુંબેશ શરૂ કરી. આ કાર્યવાહી દૂધ, ચીઝ, હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ, ગુટખા, પાન મસાલા અને આયુર્વેદિક દવાઓ સુધી લંબાવવામાં આવી હતી.
1100થી વધુ દરોડા અને ચેકિંગ
165 લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા.
અસુરક્ષિત ખાદ્ય પદાર્થો (1.6 લાખ લિટર કથિત ભેળસેળયુક્ત દૂધ સહિત) જપ્ત કરવામાં આવ્યા, જેની કુલ કિંમત આશરે ₹50-55 કરોડ છે.
એનાલોગ (નકલી/બિન-ડેરી) ચીઝના ઉત્પાદન, સંગ્રહ, વેચાણ અને ઉપયોગ પર એક વર્ષનો પ્રતિબંધ, જુલાઈ 2026 સુધી લંબાવવામાં આવ્યો. આ કારણોસર ઘણી હોટલ અને ક્લબના લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા.
આયુર્વેદિક દવા ઉત્પાદકોના 10 લાઇસન્સ રદ કરવામાં આવ્યા હતા.
ગુટખા અને પાન મસાલાના ગેરકાયદેસર વેપાર સામે સેંકડો FIR અને ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
તાજેતરમાં, શાહરૂખ ખાન, અજય દેવગન અને ટાઇગર શ્રોફને વિમલ પાન મસાલાની જાહેરાત કરવા બદલ નોટિસ જાહેર કરવામાં આવી હતી.
મુંડેનું સ્પષ્ટ વલણ છે કે દૂધ ફક્ત ખોરાક નથી, તે બાળકો, વૃદ્ધો અને દર્દીઓ માટે પોષણ છે. ભેળસેળ સહન કરવામાં આવશે નહીં. તપાસ હાઈકોર્ટ કેન્ટીન અને આઈઆઈટી બોમ્બેના વાસણ સુધી પહોંચી. એમેઝોનના એક વેરહાઉસ પર પણ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
તાજેતરના વિવાદો
ઓગસ્ટ 2026 માં, બોમ્બે હાઈકોર્ટે પુણેની એક મીઠાઈની દુકાનનું લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ કર્યું હતું અને FDA ને 5 લાખ રૂપિયાનું વળતર ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. મુંડેએ જણાવ્યું હતું કે ફૂડ પોઈઝનિંગ કેસમાં જાહેર હિતમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. લેખિત આદેશ મળ્યા પછી તેઓ કાનૂની ઉપાય અપનાવશે.
સમર્થકો કહે છે કે થોડા અઠવાડિયામાં, તેમણે રાજ્યમાં ખાદ્ય સુરક્ષાને મુખ્ય મુદ્દો બનાવી દીધો છે. કેટલાક ટીકાકારો માને છે કે વ્યવસાયોમાં સુધારો થવા માટે કડકતા સાથે સમય હોવો જોઈએ. એકનાથ શિંદેએ તાજેતરમાં FDAને મજબૂત સમર્થન આપવાનું વચન આપ્યું હતું, જેમાં કાનૂની ટીમનો પણ સમાવેશ થાય છે. મુંડે પોતે જ કહે છે કે તેઓ IASમાંથી નિવૃત્ત થશે, પરંતુ જાહેર સેવામાંથી ક્યારેય નહીં.