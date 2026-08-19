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Tukaram Mundhe Profile: કોણ છે IAS તુકારામ મુંડે ? 21 વર્ષની નોકરીમાં 25 ટ્રાન્સફર, હવે FDAમાં બની ગયા રિયલ લાઈફ સિંઘમ

Tukaram Mundhe Profile: હાલના દિવસોમાં, IAS અધિકારી તુકારામ મુંડે ફરી એકવાર મહારાષ્ટ્રમાં હેડલાઇન્સમાં છે. તેનું કારણ બોમ્બે હાઈકોર્ટનો તાજેતરનો નિર્ણય છે. કોર્ટે તેમના નેતૃત્વ હેઠળના FDAને પુણેમાં એક મીઠાઈની દુકાનનું લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ કરવા બદલ 5 લાખ રૂપિયાનું વળતર ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે FDAના ઇરાદા સારા હોઈ શકે છે, પરંતુ તેઓ વધુ પડતા કામ કરી રહ્યા છે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 19, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:56 AM IST
Tukaram Mundhe Profile: કોણ છે IAS તુકારામ મુંડે ? 21 વર્ષની નોકરીમાં 25 ટ્રાન્સફર, હવે FDAમાં બની ગયા રિયલ લાઈફ સિંઘમ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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