મિડલ ઈસ્ટ યુદ્ધમાં ભારત કોની સાથે ? PM મોદીએ પહેલીવાર આપ્યો જવાબ
સોમવારે એક સમિટ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કોંગ્રેસ પાર્ટી પર આકરા પ્રહારો કર્યા. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે યુપીએ સરકારે રાષ્ટ્રના કલ્યાણને પ્રાથમિકતા આપવાને બદલે ફક્ત પોતાની સત્તા બચાવવાની ચિંતામાં ખામીયુક્ત નિર્ણયો લીધા. ખાસ કરીને યુપીએ યુગ દરમિયાન જારી કરાયેલા ઓઇલ બોન્ડનો ઉલ્લેખ કરતા, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ સત્તા જાળવી રાખવા માટે ભાવિ પેઢીઓ પર મોટો નાણાકીય બોજ લાદ્યો હતો. આ દરમિયાન મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અંગે પણ તેમણે ચર્ચા કરી હતી.
કોંગ્રેસ પર પ્રહાર
વડાપ્રધાને ખુલાસો કર્યો કે 2004થી 2010 દરમિયાન કોંગ્રેસ સરકારે ₹1.48 લાખ કરોડના ઓઇલ બોન્ડ જારી કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે જ્યારે તે સમયે પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ગેસના ભાવ કટોકટીમાં હતા, ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી રાષ્ટ્રના હિતોને બદલે પોતાની સત્તાનું રક્ષણ કરવામાં વ્યસ્ત હતી. પૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહન સિંહનો ઉલ્લેખ કરીને પીએમ મોદીએ નિર્દેશ કર્યો કે પૂર્વ નેતાએ પોતે સ્વીકાર્યું હતું કે આ નિર્ણય ભૂલભરેલો હતો અને ભવિષ્યની પેઢીઓને દેવાના બોજમાં ડૂબાડશે.
પીએમ મોદીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે દૂરથી વહીવટ ચલાવનારાઓએ ફક્ત સત્તા પર વળગી રહેવા માટે આ ખામીયુક્ત નિર્ણય લીધો હતો, કારણ કે તે સમયે જવાબદારીનો સંપૂર્ણ અભાવ હતો. તેમણે ખુલાસો કર્યો કે આ બોન્ડની ચુકવણી 2020 પછી શરૂ થઈ હતી અને કુલ રકમ વ્યાજ સહિત હવે ₹3 લાખ કરોડને વટાવી ગઈ છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા 5-6 વર્ષોમાં તેમની સરકારે કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવેલા આ પાપને માફ કરવાનું કામ કર્યું છે.
અનેક જૂથોમાં વિભાજિત છે દુનિયા
વૈશ્વિક પરિદૃશ્ય પર બોલતા પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે જ્યારે વિશ્વ હાલમાં વિવિધ જૂથોમાં વિભાજિત છે, ત્યારે ભારતે સફળતાપૂર્વક મજબૂત અને વ્યાપક ભાગીદારી બનાવી છે. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષો અને ઉર્જા પુરવઠામાં વિક્ષેપો છતાં ભારતે ગલ્ફ રાજ્યોથી લઈને ગ્લોબલ વેસ્ટ અને ગ્લોબલ સાઉથ સુધીના વિવિધ દેશો સાથે વિશ્વસનીય ભાગીદારી સ્થાપિત કરી છે.
તેમણે કહ્યું કે કેટલાક લોકો વારંવાર પૂછે છે, આપણે કોના પક્ષમાં છીએ ? મારો જવાબ છે અમે ભારત સાથે ઉભા છીએ. અમે ભારતના હિતો, શાંતિ અને સંવાદ સાથે ઉભા છીએ.
પીએમ મોદીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જ્યારે વૈશ્વિક પુરવઠો ખોરવાઈ રહ્યો છે, ત્યારે ભારતે વૈવિધ્યતા અને સ્થિતિસ્થાપકતાનું એક મોડેલ રજૂ કર્યું છે. ઊર્જા, ખાતરો અને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ સંબંધિત બાબતોમાં સરકારે તેના નાગરિકોને અસુવિધા ઓછી કરવા માટે સતત પ્રયાસો કર્યા છે. COVID-19 મહામારીની શરૂઆતથી સતત પડકારો ઉભા થયા છે. જો કે, 1.4 અબજ ભારતીયોના સંયુક્ત પ્રયાસો દ્વારા રાષ્ટ્ર દરેક પ્રતિકૂળતાને દૂર કરી રહ્યું છે.
ભારત અડિખમ ઊભું છે
છેલ્લા 23 દિવસની ઉથલપાથલનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ વચ્ચે પણ ભારતે તેની રાજદ્વારી શક્તિ, નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા અને કટોકટી વ્યવસ્થાપનની શક્તિ દર્શાવી છે. ભારતની નીતિઓ અને વ્યૂહરચનાઓથી વિશ્વ આશ્ચર્યચકિત છે. પ્રધાનમંત્રીએ ભાર મૂક્યો કે ભારત પ્રગતિ, વિકાસ અને વિશ્વાસ દ્વારા સંચાલિત શક્તિ સાથે આગળ વધી રહ્યું છે.
