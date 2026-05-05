/કોણ છે કપિલ સાહૂ? જેમણે તમિલનાડુમાં થલાપતિ વિજયની જીતમાં ભજવી મોટી ભૂમિકા

Who is Kapil Sahu: તમિલનાડુ વિધાનસભામાં થલાપતિ વિજયની જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવનાર કપિલ સાહૂનું નામ હાલ ચર્ચાનું વિષય બન્યું છે. કપિલ સાહૂએ રેલીમાં થયેલી નાસભાગ અને વિજયના પર્સનલ લાઈફ પર થઈ રહેલી ચર્ચાઓને ખૂબ જ કુશળતાપૂર્વક સંભાળી. તેમણે પાયાના સ્તરે TVK (તમિલગા વેટ્રી કઝગમ)ને મજબૂત કરવાનું કામ કર્યું.
Who is Kapil Sahu: તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં થલાપતિ વિજયની નવી રચાયેલી પાર્ટીની ઐતિહાસિક જીત સમગ્ર દેશમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. 234 બેઠકો ધરાવતી તમિલનાડુ વિધાનસભામાં પહેલી જ વારમાં 108 બેઠકો મેળવવી એ કોઈ સપનાથી ઓછું નથી. હવે વિજયની આ ઐતિહાસિક જીતના રણનીતિકાર કપિલ સાહૂનું નામ સામે આવી રહ્યું છે, જેમણે આ જીત પાછળની સંપૂર્ણ રણનીતિ તૈયાર કરી હતી.
તમિલનાડુમાં વિધાનસભામાં વિજયની આ જીતનો શ્રેય તેમના કરિશ્મા અને સ્ટારડમને જાય છે, પરંતુ બીજી તરફ TVKના પ્રભાવને વધારવા માટે કપિલ સાહૂની ભૂમિકાને નકારી શકાય તેમ નથી. કપિલ સાહૂ પહેલા પ્રખ્યાત રણનીતિકાર પ્રશાંત કિશોરે વિજયને મદદ કરી હતી, પરંતુ તેઓ બિહાર ચૂંટણીમાં વ્યસ્ત થયા બાદ કપિલ સાહૂએ કમાન સંભાળી લીધી હતી.
કોણ છે કપિલ સાહૂ?
કપિલ સાહૂ અગાઉ પ્રખ્યાત રાજકીય રણનીતિકાર પ્રશાંત કિશોરની સંસ્થા I-PAC (ઈન્ડિયન પોલિટિકલ એક્શન કમિટી)માં કાર્યરત હતા. ત્યાં તેમણે પ્રશાંત કિશોર સાથે રાજકીય અભિયાનો, ડેટા એનાલિસિસ, નેરેટિવ બિલ્ડિંગ અને પોલિટિકલ એડવાઈઝર તરીકે કામ કર્યું હતું. ત્યારબાદ સાહૂએ પોતાના 12 સાથીઓ સાથે પ્રશાંત કિશોરથી અલગ થઈને એક નવી પોલિટિકલ એડવાઈઝરી ફર્મ બનાવી. આ ફર્મ દ્વારા તેમણે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) અને સિક્કિમ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ જેવી પાર્ટીઓને સલાહ આપી હતી. ત્યારબાદ તેઓ TVK સાથે જોડાયા હતા.
પડકારો અને સફળતા
કપિલ સાહૂની સૌથી મોટી પરીક્ષા ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે TVKની એક રેલી દરમિયાન નાસભાગમાં 41 લોકોના મોત થયા હતા. પાર્ટી અને વિજયને તે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર કાઢવા એ સાહૂ માટે મોટો પડકાર હતો. આ ઉપરાંત વિજયના કથિત એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર અંગેની અફવાઓને શાંત કરવાની જવાબદારી પણ સાહૂની જ હતી. કપિલ સાહૂ અને તેમની ટીમે આ બન્ને મુદ્દાઓને ખૂબ જ સારી રીતે હેન્ડલ કર્યા અને TVKને ઐતિહાસિક જીતના ઉંબરે પહોંચાડી દીધી.
તમિલનાડુ વિધાનસભામાં સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવ્યા બાદ વિજય હાલમાં બહુમતી માટે ગઠબંધનની શોધમાં છે. એવી શક્યતા છે કે, તેઓ કોંગ્રેસ સહિત અન્ય નાના પક્ષો સાથે ગઠબંધન કરી શકે છે.