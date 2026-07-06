/કોણ છે કૃષ્ણ મોહન, જે ચંપત રાયનું લેશે સ્થાન, રામ મંદિર ટ્રસ્ટની સંભાળશે જવાબદારી

Who is Krishna Mohan : અયોધ્યામાં રામ મંદિરમાં કથિત દાન ચોરીનો મુદ્દો ગરમાયો છે. SIT આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. કથિત દાન કૌભાંડના ખુલાસા બા શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક 6 જુલાઈએ યોજાઈ હતી. બેઠકમાં બધા સભ્યો હાજર રહ્યા હતા, જેમાં અનેક મોટા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા.
ચંપત રાય અને અનિલ મિશ્રાના રાજીનામા સ્વીકારાયા
આ બેઠક દરમિયાન મહાસચિવ ચંપત રાય અને ટ્રસ્ટી ડો. અનિલ મિશ્રાના રાજીનામા સ્વીકારવામાં આવ્યા હતા. ટ્રસ્ટની બેઠક બાદ ખજાનચી ગોવિંદ ગિરી મહારાજે એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધિત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ચંપત રાય અને અનિલ મિશ્રાના રાજીનામા નિયમો અનુસાર સ્વીકારવામાં આવ્યા છે. કૃષ્ણ મોહન હવે તેમની ભૂમિકાઓ સાથે સંકળાયેલી જવાબદારીઓ નિભાવશે. તેમને રામ મંદિર ટ્રસ્ટના કાર્યકારી મહાસચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
કોણ છે કૃષ્ણ મોહન ?
ચંપત રાયના રાજીનામા બાદ એવી અટકળો ચાલી રહી હતી કે કૃષ્ણ મોહન રામ મંદિર ટ્રસ્ટના નવા મહાસચિવ બની શકે છે. હવે આ વાતની પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે. ટ્રસ્ટી કૃષ્ણ મોહન એ વ્યક્તિ હતા જેમણે શરૂઆતમાં દાન ચોરીના કેસ અંગે FIR નોંધાવી હતી, ત્યારબાદ પોલીસે કાર્યવાહી કરી અને આઠ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી. કૃષ્ણ મોહન ભારતીય વન સેવા (IFS)ના નિવૃત્ત અધિકારી છે અને હાલમાં પૂર્વી યુપીમાં RSS માટે સંઘ ચાલક તરીકે સેવા આપે છે.
કૃષ્ણ મોહન કાર્યકારી મહાસચિવ બન્યા
શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના નવા કાર્યકારી મહાસચિવ કૃષ્ણ મોહને જણાવ્યું હતું કે નવા મહાસચિવની નિમણૂક થાય ત્યાં સુધી તેમને કાર્યકારી મહાસચિવની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. અમે આગ્રહ રાખીશું અને અમારા વલણ પર અડગ રહીશું કે આ બાબતમાં જે કોઈ દોષિત સાબિત થશે તેને કાયદા અનુસાર યોગ્ય સજા મળે. જે બન્યું તેનાથી આપણે બધા ખૂબ જ દુઃખી છીએ, રામ ભક્તો સહિત દરેકને દુઃખ થયું છે.
#WATCH | Ayodhya, UP: Krishna Mohan, a trustee of the Shri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust, says, "I have been entrusted with the responsibility of discharging the duties of General Secretary in an acting capacity until a new General Secretary is appointed. Anyone found… pic.twitter.com/cdbutYjFll
— ANI (@ANI) July 6, 2026
તેમણે સ્વીકાર્યું કે મેનેજમેન્ટ અને કામગીરીમાં કેટલીક ખામીઓ હતી જેનો અન્ય લોકોએ ઉપયોગ કર્યો. તેથી મારું પ્રાથમિક ધ્યાન આ ખામીઓને દૂર કરવા અને ભૂલોને સુધારવા પર રહેશે. ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ફરી ન બને તે માટે હું તમામ પ્રયાસો કરીશ. પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિએ ટ્રસ્ટની છબીને કંઈક અંશે કલંકિત કરી છે અને સમાજમાં અવિશ્વાસની ભાવનાને વેગ આપ્યો છે. અમે આ નકારાત્મક ધારણાને દૂર કરવા અને સમુદાયમાં વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લઈશું.
દાન વિવાદ બાદ ટ્રસ્ટની પહેલી બેઠક
રામ મંદિર માટે દાનની કથિત ચોરીનો વિવાદ વધતો રહ્યો છે. આ વચ્ચે શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટે આજે તેની પહેલી બેઠક યોજી હતી, જેમાં આ મુદ્દા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. બેઠક દરમિયાન કૃષ્ણ મોહનને કાર્યકારી મહાસચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ટ્રસ્ટી કૃષ્ણ મોહને સ્વીકાર્યું કે અનિયમિતતાઓ અને ભૂલો થઈ છે અને સુધારાત્મક કાર્યવાહીની જરૂરિયાત સ્વીકારી હતી.