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કોણ છે કૃષ્ણ મોહન, જે ચંપત રાયનું લેશે સ્થાન, રામ મંદિર ટ્રસ્ટની સંભાળશે જવાબદારી

Who is Krishna Mohan : અયોધ્યામાં રામ મંદિર ટ્રસ્ટની 6 જુલાઈએ એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં મહાસચિવ ચંપત રાય અને ટ્રસ્ટી ડો. અનિલ મિશ્રાના રાજીનામા સ્વીકારવામાં આવ્યા છે. હવે કૃષ્ણ મોહન ચંપત રાયની જવાબદારી સંભાળશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 06, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:24 PM IST
કોણ છે કૃષ્ણ મોહન, જે ચંપત રાયનું લેશે સ્થાન, રામ મંદિર ટ્રસ્ટની સંભાળશે જવાબદારી
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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