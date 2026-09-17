/રાષ્ટ્રપતિની સાથે પડછાયાની જેમ રહેતી કોણ છે નવ્યા શેખાવત ? રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં પ્રથમ મહિલા અધિકારીની એન્ટ્રી

First Female ADC to President : રાષ્ટ્રપતિ ભવનના ભવ્ય પરિસરમાં હવે એક નવો યુનિફોર્મ નજરે પડી રહ્યો છે. હવે એક નવો ચહેરો રાષ્ટ્રપતિની સાથે દેખાઈ રહ્યો છે. અને તે છે ભારતીય સેનાના મેજર નવ્યા શેખાવત. નવ્યા શેખાવત રાષ્ટ્રપતિના ADC બનનારા પ્રથમ મહિલા છે જે આર્મીમાંથી છે.. રાષ્ટ્રપતિના સત્તાવાર કાર્યક્રમો અને સમારોહમાં નવ્યા હંમેશાં તેમની સાથે પડછાયાની જેમ રહે છે.
નવ્યાની સફર રાજસ્થાનના સીકર જિલ્લાના એક નાના ગામ કેરપુરાથી શરૂ થઈ હતી. રાજસ્થાનથી રાષ્ટ્રપતિ ભવન સુધી પહોંચવું નવ્યા માટે કોઈ સપનું પૂરું થવા સમાન છે અને આની પાછળ છે એમની સખત મહેનત, કામ પ્રત્યેની ઈમાનદારી અને દેશ સેવા ઝનૂન. અહીં પહોંચવા માટે નવ્યા શેખાવતે UPSCની કઠિન કમ્બાઈન્ડ ડિફેન્સ સર્વિસીસ પરીક્ષા પાસ કરી. CDS 2020માં મહિલાઓની મેરિટ લિસ્ટમાં સાતમા સ્થાને રહ્યા. આ પછી ચેન્નઈની ઓફિસર્સ ટ્રેનિંગ એકેડેમીમાં કડક તાલીમ લીધી અને 2021માં આર્મી સર્વિસ કોર્પ્સમાં કમિશન મળ્યું. લગભગ પાંચ વર્ષમાં નવ્યા મેજરના પદ પર પહોંચ્યા.
જુલાઈ 2026થી રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં તૈનાત
આર્મી સર્વિસ કોર્પ્સ સેનાનો એ ભાગ છે જે લોજિસ્ટિક્સ, સપ્લાય, પરિવહન અને ઓપરેશનલ સપોર્ટ સંભાળે છે. પાછળના મોરચે કામ કરનારા આ કોર્પ્સમાં નવ્યાના શિસ્ત, બહેતર પ્રદર્શન અને કર્મ પ્રત્યે સમર્પણની ભાવનાએ તેમને આજે અહીં પહોંચાડ્યા છે. મેજર નવ્યા શેખાવત જુલાઈ 2026થી રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં તૈનાત છે. ADCની ભૂમિકા માત્ર રાષ્ટ્રપતિ સાથે ઊભા રહેવા પૂરતી સીમિત નથી. તેઓ રાષ્ટ્રપતિના સત્તાવાર કાર્યક્રમો, સમારોહ, રાજદ્વારી મુલાકાતો અને પ્રોટોકોલનું ધ્યાન રાખે છે. સૈન્ય શિષ્ટાચાર જાળવી રાખવો, વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે તાલમેલ સાધવો અને રાષ્ટ્રપતિની દિનચર્યામાં સહયોગ કરવો એમની જવાબદારી છે...
સામાન્ય રીતે રાષ્ટ્રપતિના પાંચ ADC
ADC એક સૈન્ય અધિકારી હોય છે. જે રાષ્ટ્રપતિની સત્તાવાર ફરજોમાં મદદ કરે છે. સામાન્ય રીતે રાષ્ટ્રપતિના પાંચ ADC હોય છે. સમન્વય, સંચાર અને પ્રોટોકોલ જોવાની એમની જવાબદારી હોય છે. રાજસ્થાનના નાના ગામમાંથી નીકળીને દેશના સર્વોચ્ચ બંધારણીય પદના સૌથી નજીકના સૈન્ય અધિકારીઓમાં સામેલ થવું સરળ નથી હોતું.
રાષ્ટ્રપતિ ભવન મર્યાદિત, શિસ્તબદ્ધ અને ઉચ્ચ સુરક્ષાવાળી જગ્યા છે. અહીં દરેક પગલે પ્રોટોકોલ અને ગરિમાનું ધ્યાન રાખવું પડે છે. મેજર નવ્યા શેખાવત આ માહોલમાં ન માત્ર પોતાની જગ્યા બનાવી રહ્યા છે, પરંતુ આવનારી પેઢીઓ માટે મિસાલ પણ રજૂ કરી રહ્યા છે..નવ્યા શેખાવત માત્ર એક અધિકારી નથી, પરંતુ બદલાતા ભારતનું ચિત્ર છે. જ્યાં યોગ્યતા અને સમર્પણથી કોઈ પણ ઊંચાઈ સર કરી શકાય છે.