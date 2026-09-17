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રાષ્ટ્રપતિની સાથે પડછાયાની જેમ રહેતી કોણ છે નવ્યા શેખાવત ? રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં પ્રથમ મહિલા અધિકારીની એન્ટ્રી

Who is Major Navya Shekhawat : રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં એક નવા યુનિફોર્મે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. પરંતુ આખરે કોણ છે એ મહિલા અધિકારી, જેમને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂની ટીમમાં આટલી ખાસ જવાબદારી મળી?. તો જણાવી દઉં કે એમનું નામ છે મેજર નવ્યા શેખાવત. એમની નિમણૂક માત્ર એક નવી પોસ્ટિંગ નથી, પરંતુ ભારતીય સેનાના ઇતિહાસમાં એક ખાસ પડાવ છે. નવ્યા શેખાવત રાષ્ટ્રપતિના ADC બનનારા પ્રથમ મહિલા આર્મી ઓફિસર છે પરંતુ રાષ્ટ્રપતિના ADC ની જવાબદારી આખરે કેટલી ખાસ હોય છે? મેજર નવ્યા અહીં સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યા? જાણવા માટે જુઓ અમારો આ ખાસ રિપોર્ટ..

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 17, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 02:33 PM IST
રાષ્ટ્રપતિની સાથે પડછાયાની જેમ રહેતી કોણ છે નવ્યા શેખાવત ? રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં પ્રથમ મહિલા અધિકારીની એન્ટ્રી

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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