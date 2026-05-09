/કોણ છે માખનલાલ સરકાર? શપથગ્રહણ સમયે મંચ પર PM મોદીએ કેમ તેમના ચરણ સ્પર્શ કર્યા?

Who is Makhan Lal: રાજકારણ અને સામાજિક જીવનમાં લાંબા સમયથી સક્રિય રહેલા માખનલાલ સરકાર અત્યારે દેશભરમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં શપથ ગ્રહણ સમારોહ દરમિયાન જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મંચ પર એક વયોવૃદ્ધ વ્યક્તિના ચરણ સ્પર્શ કર્યા, ત્યારે સૌ કોઈ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા. લોકો હવે જાણવા માંગે છે કે આખરે આ માખનલાલ સરકાર કોણ છે?
પશ્ચિમ બંગાળમાં મુખ્યમંત્રીના શપથ ગ્રહણ દરમિયાન મંચ પર પીએમ મોદી સહિત ભાજપના અનેક દિગ્ગજ નેતાઓ હાજર હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન અચાનક પીએમ મોદી આગળ વધ્યા અને એક વડીલના ચરણ સ્પર્શ કરીને આશીર્વાદ લીધા. આ તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા જ લોકોમાં કુતૂહલ જાગ્યું કે વડાપ્રધાન જેમના પગે પડ્યા તે વ્યક્તિ કોણ છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કે તે વૃદ્ધ વ્યક્તિ કોણ છે જેમના પગ પીએમ મોદીએ સ્પર્શ કરીને આશીર્વાદ લીધા હતા. માખનલાલ સરકારને બંગાળના સૌથી આદરણીય અને આદરણીય સામાજિક કાર્યકરોમાંના એક માનવામાં આવે છે, જેમના મૂળ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) અને જન સંઘ યુગથી છે.
કોણ છે માખનલાલ સરકાર?
માખનલાલ સરકાર પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપના સૌથી વરિષ્ઠ અને જૂના કાર્યકરોમાંના એક છે. 98 વર્ષીય માખનલાલ સરકાર આઝાદી પછીના ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદી આંદોલન સાથે જોડાયેલા શરૂઆતના પાયાના નેતાઓમાંથી એક છે. વર્ષ 1952 માં જ્યારે ડૉ. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી કાશ્મીરમાં તિરંગો ફરકાવવા ગયા હતા, ત્યારે માખનલાલ સરકાર તેમની સાથે હતા. એ સમયે તેમની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી હતી. તેઓ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) અને જનસંઘના સમયથી વિચારધારા સાથે જોડાયેલા છે. તેમણે દાયકાઓ સુધી બંગાળની ધરતી પર સંઘ અને સંગઠન માટે પાયાનું કામ કર્યું છે.
પદની લાલસા વગરનું જીવન
માખનલાલ સરકારની ઓળખ એક એવા વ્યક્તિ તરીકે છે જેમણે ક્યારેય કોઈ મોટા પદ કે પ્રસિદ્ધિની ઈચ્છા રાખી નથી. તેમણે હંમેશા પડદા પાછળ રહીને સંગઠનને મજબૂત કરવાનું કામ કર્યું છે. 98 વર્ષની ઉંમરે પણ તેઓ જાહેર જીવનમાં સક્રિય છે અને ભાજપના અનેક નેતાઓ તેમને પોતાના માર્ગદર્શક માને છે.
સૌથી વૃદ્ધ RSS કાર્યકર
કહેવાય છે કે માખનલાલ લાંબા સમય સુધી પાયાના સ્તરે કામ કર્યું છે અને બંગાળમાં રાષ્ટ્રવાદી વિચારધારાને મજબૂત બનાવવામાં ભૂમિકા ભજવી છે. આ ઉંમરે પણ, તેમને જાહેર જીવનમાં સક્રિય માનવામાં આવે છે, અને ઘણા નેતાઓ તેમને માર્ગદર્શક તરીકે માન આપે છે. માખનલાલ સરકાર રાજકીય વર્તુળોમાં એવા વ્યક્તિ તરીકે જાણીતા છે જેમણે કોઈપણ ઉચ્ચ-પ્રોફાઇલ પદ કે પ્રચાર વિના સંગઠનાત્મક કાર્યને પ્રાથમિકતા આપી હતી. આ જ કારણ છે કે બંગાળ ભાજપના ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓ પણ તેમને ખૂબ માન આપે છે. વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા જાહેરમાં તેમના પગ સ્પર્શ કરવો આ આદર અને લાંબા સમયથી ચાલતા સંબંધના પ્રતીક તરીકે જોવામાં આવે છે.
બંગાળની ધરતી પર દાયકાઓ સુધી સંઘ માટે કામ કર્યું
આ દ્રશ્ય સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં જ માખનલાલ સરકાર વિશે ઉત્સુકતા વધી ગઈ. ઘણા યુઝર્સે તેમને ભારતીય રાજકીય સંસ્કૃતિમાં વડીલોનું સન્માન કરવાની પરંપરા સાથે જોડી દીધું. કેટલાક લોકોએ તેને લાંબા સમયથી ભાજપના કાર્યકરો માટે આદરના સંદેશ તરીકે પણ અર્થઘટન કર્યું. જોકે માખનલાલ સરકાર ઘણીવાર સ્પોટલાઇટથી દૂર રહે છે, તેમ છતાં તેઓ સંગઠન અને વિચારધારા સાથે સંકળાયેલા લોકોમાં મજબૂત હાજરી ધરાવે છે. બંગાળના રાજકારણને નજીકથી સમજનારા લોકો તેમને એવા જૂના ચહેરાઓમાં ગણે છે જેમણે દાયકાઓ સુધી જમીન પર કામ કર્યું અને નેતાઓની નવી પેઢીના વિકાસમાં ફાળો આપ્યો.
પીએમ મોદીના આદરનો સંદેશ
વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા જાહેર મંચ પર તેમના ચરણ સ્પર્શ કરવાને લોકો ભારતીય સંસ્કૃતિ અને વડીલો પ્રત્યેના આદર તરીકે જોઈ રહ્યા છે. આ ઘટના દ્વારા પીએમ મોદીએ એવો સંદેશ પણ આપ્યો છે કે ભાજપ પોતાના એ જૂના અને સમર્પિત કાર્યકરોને ક્યારેય ભૂલતું નથી જેમણે વિપરીત પરિસ્થિતિઓમાં પક્ષનો પાયો નાખ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર આ દ્રશ્ય વાયરલ થયા બાદ લોકો માખનલાલ સરકારના સંઘર્ષ અને તેમની નિષ્ઠાની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.