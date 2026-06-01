/કોણ છે નાગેન્દ્ર નાથ ત્રિપાઠી? જેમનું BJPમાં પદ અને કદ બન્ને વધ્યું, પડદા પાછળ રહીને UP-બિહારમાં કર્યું કામ

Who is Nagendra Nath Tripathi: ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ નિતિન નવીને નાગેન્દ્ર નાથ ત્રિપાઠીને પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંગઠક તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અને પડદા પાછળ રહીને અનેક મોટી જવાબદારીઓ પાર પાડી ચૂકેલા ત્રિપાઠી અત્યાર સુધી બિહાર-ઝારખંડ ક્ષેત્રના ક્ષેત્રીય સંગઠન મહામંત્રી તરીકે કાર્યરત હતા. ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ (સંગઠન) અરુણ સિંહે એક નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યું કે, 'રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નિતિન નબીને નાગેન્દ્ર નાથ ત્રિપાઠીને પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંગઠક (વરિષ્ઠ કાર્યકર્તા સંપર્ક) તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.' તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, તેમનું કેન્દ્ર દિલ્હી રહેશે અને આ નિયુક્તિ તાત્કાલિક અસરથી લાગુ થશે.
કોણ છે નાગેન્દ્ર નાથ ત્રિપાઠી?
નાગેન્દ્ર નાથ ત્રિપાઠીની ગણતરી સંગઠનના એવા અગ્રણી નેતાઓમાં થાય છે જેમણે વર્ષો સુધી પડદા પાછળ રહીને પાર્ટીને મજબૂત કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. તેઓ હાલમાં બિહાર-ઝારખંડ ક્ષેત્રમાં સંગઠનને મજબૂત કરવામાં લાગેલા હતા. આ પહેલાં તેઓ ઉત્તર પ્રદેશમાં લગભગ 8 વર્ષ સુધી ભાજપના સંગઠન મહામંત્રી તરીકે કામ કરી ચૂક્યા છે. સંત કબીર નગર જિલ્લાના એક ખેડૂત પરિવારમાં જન્મેલા નાગેન્દ્ર નાથ, ગિરિજા પતિ ત્રિપાઠી અને ગણેશા દેવીના સૌથી મોટા પુત્ર છે.
RSSના જૂના સ્વયંસેવક
ત્રિપાઠી બાળપણથી જ RSS સાથે જોડાયેલા છે. શાળાના દિવસોમાં જ તેઓ RSSની શાખામાં જવા લાગ્યા હતા. ઉંમર વધવાની સાથે સંઘમાં તેમની સક્રિયતા અને ભૂમિકા પણ વધતી ગઈ અને બાદમાં તેમને ભાજપના સંગઠનને મજબૂત કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી. ભાજપમાં આવ્યા પહેલાં તેઓ RSSના વિદ્યાર્થી સંગઠન અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ (ABVP)માં પણ મહત્વની જવાબદારીઓ નિભાવી ચૂક્યા છે.
યુપીથી લઈને બિહાર સુધી મોટી ભૂમિકા
વર્ષ 2003માં તેમને ભાજપના સંગઠન મહામંત્રી તરીકે ઉત્તર પ્રદેશમાં મહત્વની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન તેમણે પાર્ટીને બૂથ લેવલ સુધી મજબૂત કરી. તેમણે પાર્ટી કાર્યકર્તાઓની તાલીમ અને ચૂંટણી સંચાલન પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. યુપીમાં 8 વર્ષ સુધી નાગેન્દ્રના કામને જોતા પાર્ટીએ તેમને 2011માં બિહાર મોકલ્યા. નાગેન્દ્ર નાથે પહેલીવાર બિહારમાં ભાજપના મુખ્યમંત્રી બનાવા સુધી પાર્ટીને આ સ્થાન સુધી લાવવા માટે સખત મહેનત કરી છે. વર્ષ 2021માં તેમને બિહાર-ઝારખંડના ક્ષેત્રીય સંગઠન મહામંત્રી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
ચર્ચાથી દૂર પણ પાર્ટીમાં મજબૂત પકડ
ક્ષેત્રીય સંગઠન મહામંત્રીની જવાબદારી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. આ પદ પર રહેલી વ્યક્તિ માત્ર ભાજપ અને RSS વચ્ચે તાલમેલ સાધવા માટે જ જવાબદાર નથી હોતી, પરંતુ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચૂંટણી વ્યૂહરચના અને સંગઠનાત્મક વિસ્તારનું કામ પણ જુએ છે. નાગેન્દ્ર ત્રિપાઠીને સામાન્ય લોકો ભલે ઓછા ઓળખતા હોય, પરંતુ ભાજપના સંગઠનમાં તેમની ભૂમિકાથી પાર્ટીના તમામ નેતાઓ સારી રીતે વાકેફ છે. ચર્ચા અને હેડલાઇન્સથી દૂર રહીને તેમણે લાંબા સમય સુધી પાર્ટી માટે કામ કર્યું છે. તેઓ પોતાના મક્કમ નિર્ણયો માટે પણ જાણીતા છે.